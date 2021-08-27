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Материалы

Верона - Интер

27.08.2021, Пятница, 21:45 мск Верона, стадион Марко Антонио Бентегоди Италия. Серия А, 2 тур Верона - Интер
Италия. Серия А (2020/2021)
33 тур
25 апреля, воскресенье 16:00 Интер 1:0 Верона
14 тур
23 декабря, среда 20:30 Верона 1:2 Интер
Италия. Серия А (2019/2020)
31 тур
9 июля, четверг 22:45 Верона 2:2 Интер
12 тур
9 ноября, суббота 20:00 Интер 2:1 Верона
Италия. Серия А (2017/2018)
30 тур
31 марта, суббота 16:00 Интер 3:0 Верона
11 тур
30 октября, понедельник 22:45 Верона 1:2 Интер
Италия. Серия А (2015/2016)
24 тур
7 февраля, воскресенье 14:30 Верона 3:3 Интер
5 тур
23 сентября, среда 21:45 Интер 1:0 Верона
Италия. Серия А (2014/2015)
30 тур
11 апреля, суббота 21:45 Верона 0:3 Интер
11 тур
9 ноября, воскресенье 22:45 Интер 2:2 Верона
Италия. Серия А (2013/2014)
28 тур
15 марта, суббота 23:45 Верона 0:2 Интер
9 тур
26 октября, суббота 22:45 Интер 4:2 Верона
Италия. Кубок (2012/2013)
1/8 финала
18 декабря, вторник 23:59 Интер 2:0 Верона
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Милан 38 26 8 4 69:31 +38 86
2. Интер 38 25 9 4 84:32 +52 84
3. Наполи 38 24 7 7 74:31 +43 79
4. Ювентус 38 20 10 8 57:37 +20 70
5. Лацио 38 18 10 10 77:58 +19 64
6. Рома 38 18 9 11 59:43 +16 63
7. Фиорентина 38 19 5 14 59:51 +8 62
8. Аталанта 38 16 11 11 65:48 +17 59
9. Верона 38 14 11 13 65:59 +6 53
10. Торино 38 13 11 14 46:41 +5 50
11. Сассуоло 38 13 11 14 64:66 -2 50
12. Удинезе 38 11 14 13 61:58 +3 47
13. Болонья 38 12 10 16 44:55 -11 46
14. Эмполи 38 10 11 17 50:70 -20 41
15. Сампдория 38 10 6 22 46:63 -17 36
16. Специя 38 10 6 22 41:71 -30 36
17. Салернитана 38 7 10 21 33:78 -45 31
18. Кальяри 38 6 12 20 34:68 -34 30
19. Дженоа 38 4 16 18 27:60 -33 28
20. Венеция 38 6 9 23 34:69 -35 27
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