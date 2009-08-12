Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды - Англия
Нидерланды - Англия: обзор матча 12 августа 2009
Нидерланды
12.08.2009, среда, 22:45
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 2
Завершен
Англия
10'
Д. Кейт
38'
Р. ван дер Ваарт
50'
Д. Дефо
76'
Д. Дефо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Нидерланды - Англия
Замена
У. Бридж
️️️️
Э. Коул
Замена
Д. Мендес
️️️️
С. Схаарс
Замена
К. Хунтелаар
️️️️
Д. Кейт
ГОЛ! 2:2!
Д. Дефо
Пас отдал
Д. Милнер
Замена
Д. Милнер
️️️️
Э. Янг
Замена
К. Коул
️️️️
У. Руни
Замена
И. Афеллай
️️️️
А. Роббен
ГОЛ! 2:1!
Д. Дефо
Пас отдал
Ф. Лэмпард
Замена
У. Снейдер
️️️️
Р. ван дер Ваарт
Замена
Р. Бабел
️️️️
Р. ван Перси
Замена
Д. Дефо
️️️️
Э. Хески
Замена
Ш. Райт-Филлипс
️️️️
Д. Бекхэм
Замена
М. Кэррик
️️️️
Г. Бэрри
ГОЛ! 2:0!
Р. ван дер Ваарт
ГОЛ! 1:0!
Д. Кейт
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нидерланды
1
Маартен Стекеленбург
ВР
15
Эдсон Брафхайд
ЛЗ
14
Йорис Матейсен
ЦЗ
3
Джон Хейтинга
ПЗ
11
Арьен Роббен
ЛВ
14
Стейн Схаарс
ЦП
6
Найджел Де Йонг
ЦП
0
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
9
Робин ван Перси
ПВ
0
Дирк Кейт
ЦФ
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Англия
23
Роберт Грин
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
18
Эшли Янг
ЛЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
6
Джон Терри
ЦЗ
2
Глен Джонсон
ПЗ
15
Гарет Бэрри
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
0
Дэвид Бекхэм
ПП
10
Уэйн Руни
ЦФ
21
Эмил Хески
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
Нидерланды
22
Михел Ворм
ВР
2
Дирк Марселлис
ПЗ
2
Грегори ван дер Вил
ПЗ
17
Давид Мендес
ЦП
14
Деми Де Зеув
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
8
Ибрагим Афеллай
ЦФ
19
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
19
Райан Бабел
ЦФ
Англия
1
Джо Харт
ВР
0
Пол Робинсон
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
5
Джолеон Лескотт
ЦЗ
15
Мэттью Апсон
ЦЗ
4
Джеймс Милнер
ЦП
17
Шон Райт-Филлипс
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
14
Тео Уолкотт
ПВ
19
Карлтон Коул
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
3-2-3-1
1
Стекеленбург
15
Брафхайд
14
Матейсен
3
Хейтинга
14
Схаарс
6
Де Йонг
11
Роббен
0
ван дер Ваарт
9
ван Перси
0
Кейт
3-2-3-2
23
Грин
3
Коул
5
Фердинанд
6
Терри
2
Джонсон
18
Янг
0
Бекхэм
8
Лэмпард
15
Бэрри
21
Хески
10
Руни
14
Схаарс
17
Мендес
17
Мендес
14
Схаарс
0
ван дер Ваарт
10
Снейдер
10
Снейдер
0
ван дер Ваарт
11
Роббен
8
Афеллай
8
Афеллай
11
Роббен
0
Кейт
19
Хунтелаар
19
Хунтелаар
0
Кейт
9
ван Перси
19
Бабел
19
Бабел
9
ван Перси
3
Коул
3
Бридж
3
Бридж
3
Коул
18
Янг
4
Милнер
4
Милнер
18
Янг
0
Бекхэм
17
Райт-Филлипс
17
Райт-Филлипс
0
Бекхэм
15
Бэрри
16
Кэррик
16
Кэррик
15
Бэрри
10
Руни
19
Коул
19
Коул
10
Руни
21
Хески
9
Дефо
9
Дефо
21
Хески
Остались в запасе
Нидерланды
Англия
22
Михел Ворм
ВР
2
Дирк Марселлис
ПЗ
2
Грегори ван дер Вил
ПЗ
14
Деми Де Зеув
ЦП
Главный тренер
Берт ван Марвейк
1
Джо Харт
ВР
0
Пол Робинсон
ВР
5
Джолеон Лескотт
ЦЗ
15
Мэттью Апсон
ЦЗ
14
Тео Уолкотт
ПВ
Главный тренер
Фабио Капелло
Остались в запасе
22
Михел Ворм
ВР
2
Дирк Марселлис
ПЗ
2
Грегори ван дер Вил
ПЗ
14
Деми Де Зеув
ЦП
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
0
Пол Робинсон
ВР
5
Джолеон Лескотт
ЦЗ
15
Мэттью Апсон
ЦЗ
14
Тео Уолкотт
ПВ
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Главный тренер
Фабио Капелло
Статистика матча Нидерланды - Англия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
- : -
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Нидерланды
1 : 1
30.06.2026
Марокко
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
- : -
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Чемпионат мира, Матч за 3-е место
Франция
4 : 6
19.07.2026
Англия
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Новости команд
Все
Нидерланды
Англия
Слуцкий определил самого несправедливого обладателя «Золотого мяча»
29 октября
3
Премьер-министр Баварии высказался о «Золотом мяче» Кейна
27 октября
Тухель обратился к Кейну, выигравшему «Золотой мяч»
27 октября
Снейдер высказался о допинге сборной России во время Евро-2008
21 октября
1
Снейдер – о поражении от России в 1/4 финала Евро-2008: «Против такой команды у Нидерландов объективно не было шансов»
15 октября
1
Снейдер высказался о допинге сборной России во время Евро-2008
21 октября
1
Снейдер – о поражении от России в 1/4 финала Евро-2008: «Против такой команды у Нидерландов объективно не было шансов»
15 октября
1
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Нидерланды – Сербия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Нидерланды – Сербия: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
3 октября
Слуцкий определил самого несправедливого обладателя «Золотого мяча»
29 октября
3
Премьер-министр Баварии высказался о «Золотом мяче» Кейна
27 октября
Тухель обратился к Кейну, выигравшему «Золотой мяч»
27 октября
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Назван лучший игрок в истории сборной Англии
7 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+