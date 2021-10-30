Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Санкт-Галлен - Янг Бойз
Санкт-Галлен - Янг Бойз: обзор матча 30 октября 2021
Санкт-Галлен
30.10.2021, суббота, 19:00
Швейцария. Суперлига, 12 тур
3 : 1
Завершен
Янг Бойз
4'
Э. Йуан
76'
У. Диаките
82'
Б. Стильхарт (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санкт-Галлен - Янг Бойз
Желтая карточка
А. Бесио
87'
86'
Замена
Ф. Мамбимби
️️️️
С. Хефти
Замена
П. Суттер
️️️️
Б. Фазлийи
83'
82'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Б. Стильхарт
Пас отдал
Ф. Ридер
ГОЛ! 2:0!
У. Диаките
76'
Замена
А. Бесио
️️️️
К. Дуа
73'
Замена
Ж. Гуйемено
️️️️
Э. Йуан
73'
67'
Замена
Ж. Лефор
️️️️
М. Нгамале
67'
Замена
А. Янкевиц
️️️️
М. Эбишер
49'
Замена
Н. Бюрги
️️️️
М. Камара
46'
Замена
Ф. Ридер
️️️️
К. Мартинс
Желтая карточка
Л. Гертлер
37'
ГОЛ! 1:0!
Э. Йуан
Пас отдал
B. Traore
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
4
Базиль Стильхарт
ЦП
16
Лукас Гертлер
ЦП
23
Бетим Фазлийи
ЦП
27
Элье Йуан
ЦФ
15
Евклидес Кабраль
ЦФ
3
M. Nuhu
ЦФ
21
Boubacar Traore
ЦФ
11
Salifou Diarrassouba
ЦФ
9
Квадво Дуа
ЦФ
22
Айзек Шмидт
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Янг Бойз
91
Гийом Февр
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
30
Сандро Лаупер
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
12
Мешак Элиа
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Санкт-Галлен
30
Виктор Руис
ЦП
8
Leonhard Munst
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
27
Борис Бабич
ЦФ
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
17
Усман Диаките
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
6
Патрик Суттер
ЦФ
23
Алессио Бесио
ЦФ
Янг Бойз
25
Абдулла Лайдани
ВР
45
Александр Янкевиц
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
5
Николас Бюрги
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
4
Венсан Сьерро
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
3-5
1
Зиги
4
Стильхарт
16
Гертлер
23
Фазлийи
21
22
Шмидт
9
Дуа
11
3
3-1-3-1-2
91
Февр
30
Хефти
5
Камара
25
Гарсия
35
Мартинс
16
Фасснахт
20
Эбишер
30
Лаупер
13
Нгамале
9
Джордан
12
Элиа
27
Йуан
21
Гуйемено
21
Гуйемено
27
Йуан
23
Фазлийи
6
Суттер
6
Суттер
23
Фазлийи
9
Дуа
23
Бесио
23
Бесио
9
Дуа
20
Эбишер
45
Янкевиц
45
Янкевиц
20
Эбишер
13
Нгамале
21
Лефор
21
Лефор
13
Нгамале
5
Камара
5
Бюрги
5
Бюрги
5
Камара
35
Мартинс
32
Ридер
32
Ридер
35
Мартинс
30
Хефти
10
Мамбимби
10
Мамбимби
30
Хефти
Остались в запасе
Санкт-Галлен
Янг Бойз
30
Виктор Руис
ЦП
8
Leonhard Munst
ЦП
27
Борис Бабич
ЦФ
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
17
Усман Диаките
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
25
Абдулла Лайдани
ВР
23
Квентин Масейрас
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
4
Венсан Сьерро
ЦП
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
30
Виктор Руис
ЦП
8
Leonhard Munst
ЦП
27
Борис Бабич
ЦФ
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
17
Усман Диаките
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
Остались в запасе
25
Абдулла Лайдани
ВР
23
Квентин Масейрас
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
4
Венсан Сьерро
ЦП
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Санкт-Галлен - Янг Бойз
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Зиттерштадион
Новости команд
Все
Санкт-Галлен
Янг Бойз
«Санкт-Галлен» – «Нордшелланд»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Нордшелланд» – «Санкт-Галлен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Нордшелланд» – «Санкт-Галлен»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Санкт-Галлен» – «Шериф»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026
13 августа
«Санкт-Галлен» – «Шериф»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Санкт-Галлен» – «Нордшелланд»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Нордшелланд» – «Санкт-Галлен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Нордшелланд» – «Санкт-Галлен»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Санкт-Галлен» – «Шериф»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026
13 августа
«Санкт-Галлен» – «Шериф»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Штутгарт» – «Янг Бойз»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января
«Штутгарт» – «Янг Бойз»: прогноз и ставки на матч 29 января 2026 с коэффициентом 1.84
28 января
Лига Европы. Эмери победил Тедеско, Станкович выиграл с «Црвеной Звездой» и другие результаты
22 января
«Янг Бойз» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026
22 января
«Янг Бойз» – «Лион»: прогноз и ставки на матч 22 января 2026 с коэффициентом 1.45
21 января
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+