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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Янг Бойз - Санкт-Галлен
Янг Бойз - Санкт-Галлен: обзор матча 25 сентября 2021
Янг Бойз
25.09.2021, суббота, 19:00
Швейцария. Суперлига, 8 тур
2 : 1
Завершен
Санкт-Галлен
3'
Джордан
48'
Ф. Мамбимби
62'
К. Дуа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Янг Бойз - Санкт-Галлен
Желтая карточка
М. Эбишер
77'
69'
Замена
Ф. Шуберт
️️️️
Ж. Гуйемено
Замена
В. Сьерро
️️️️
М. Нгамале
69'
Замена
В. Канга
️️️️
Джордан
68'
62'
ГОЛ! 2:1!
К. Дуа
Желтая карточка
М. Камара
60'
56'
Замена
B. Traore
️️️️
А. Бесио
ГОЛ! 2:0!
Ф. Мамбимби
48'
31'
Желтая карточка
Э. Йуан
Замена
Ф. Мамбимби
️️️️
К. Фасснахт
24'
ГОЛ! 1:0!
Джордан
Пас отдал
М. Эбишер
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
20
Михел Эбишер
ЦП
30
Сандро Лаупер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
12
Мешак Элиа
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
24
Michael Kempter
ЦЗ
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
4
Базиль Стильхарт
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
8
Leonhard Munst
ЦП
0
N. Luchinger
ЦФ
3
M. Nuhu
ЦФ
22
Айзек Шмидт
ЦФ
27
Элье Йуан
ЦФ
23
Алессио Бесио
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Янг Бойз
91
Гийом Февр
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
5
Николас Бюрги
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
32
Фабиан Ридер
ЦП
4
Венсан Сьерро
ЦП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Санкт-Галлен
26
Tim Staubli
ЦП
6
Патрик Суттер
ЦФ
11
Salifou Diarrassouba
ЦФ
21
Boubacar Traore
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
9
Квадво Дуа
ЦФ
15
Евклидес Кабраль
ЦФ
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
3-1-3-1-2
16
фон Бальмус
25
Гарсия
5
Камара
30
Хефти
35
Мартинс
20
Эбишер
30
Лаупер
16
Фасснахт
13
Нгамале
9
Джордан
12
Элиа
2-3-5
1
Зиги
24
20
Стержиу
4
Стильхарт
21
Гуйемено
8
0
23
Бесио
27
Йуан
22
Шмидт
3
9
Джордан
9
Канга
9
Канга
9
Джордан
13
Нгамале
4
Сьерро
4
Сьерро
13
Нгамале
16
Фасснахт
10
Мамбимби
10
Мамбимби
16
Фасснахт
23
Бесио
21
21
23
Бесио
21
Гуйемено
10
Шуберт
10
Шуберт
21
Гуйемено
Остались в запасе
Янг Бойз
Санкт-Галлен
91
Гийом Февр
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
5
Николас Бюрги
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
32
Фабиан Ридер
ЦП
Главный тренер
Давид Вагнер
26
Tim Staubli
ЦП
6
Патрик Суттер
ЦФ
11
Salifou Diarrassouba
ЦФ
9
Квадво Дуа
ЦФ
15
Евклидес Кабраль
ЦФ
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Остались в запасе
91
Гийом Февр
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
5
Николас Бюрги
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
32
Фабиан Ридер
ЦП
Остались в запасе
26
Tim Staubli
ЦП
6
Патрик Суттер
ЦФ
11
Salifou Diarrassouba
ЦФ
9
Квадво Дуа
ЦФ
15
Евклидес Кабраль
ЦФ
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Статистика матча Янг Бойз - Санкт-Галлен
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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