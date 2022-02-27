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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Рейнджерс - Мазервелл
Рейнджерс - Мазервелл: обзор матча 27 февраля 2022
Рейнджерс
27.02.2022, воскресенье, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
2 : 2
Завершен
Мазервелл
22'
А. Морелос
24'
Ф. Сакала
52'
Д. Робертс
76'
К. Вулери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рейнджерс - Мазервелл
90'
+3
Замена
Ю. Ояла
️️️️
К. Вулери
83'
Замена
S. Solholm Johansen
️️️️
J. Amaluzor
Замена
К. Руф
️️️️
Ф. Сакала
83'
80'
Желтая карточка
Л. Доннелли
76'
ГОЛ! 2:2!
К. Вулери
Пас отдал
J. Amaluzor
Желтая карточка
Д. Тавернье
75'
71'
Желтая карточка
С. О'Доннелл
Желтая карточка
А. Морелос
56'
52'
ГОЛ! 2:1!
Д. Робертс
Пас отдал
К. Вулери
46'
Замена
Л. Шоу
️️️️
J. Efford
46'
Замена
J. Amaluzor
️️️️
М. О'Хара
46'
Замена
Д. Робертс
️️️️
Р. Тирни
28'
Желтая карточка
J. Efford
ГОЛ! 2:0!
Ф. Сакала
Пас отдал
А. Морелос
24'
ГОЛ! 1:0!
А. Морелос
Пас отдал
Р. Кент
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
6
Джон Ландстрем
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
10
Фэшн Сакала
ЦФ
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Мазервелл
31
Лиам Келли
ВР
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
5
Рики Лами
ЦЗ
5
Марк О'Хара
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
11
Каин Вулери
ЦФ
28
Joseph Efford
ЦФ
26
Росс Тирни
ЦФ
4
Лайам Доннелли
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
33
Jake Carroll
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
22
Матеуш Жуковски
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
11
Алекс Лоури
АП
16
Амад Диалло
ПВ
7
Кемар Руф
ЦФ
Мазервелл
40
Юхани Ояла
ЦЗ
29
Лайам Шоу
ОП
8
Каллум Слаттери
ЦП
31
Peter Morrison
ЦФ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
16
Шон Госс
ЦФ
29
Коннор Шилдс
ЦФ
14
Justin Amaluzor
ЦФ
11
Джордан Робертс
ЦФ
3-4-1-2
1
МакГрегор
3
Бейсси
6
Голдсон
2
Тавернье
6
Ландстрем
18
Камара
18
Арибо
37
Эрфилд
77
Кент
9
Морелос
10
Сакала
4-5
31
Келли
2
О'Доннелл
5
Лами
5
О'Хара
15
28
33
8
4
Доннелли
26
Тирни
10
Сакала
7
Руф
7
Руф
10
Сакала
11
Вулери
40
Ояла
40
Ояла
11
Вулери
28
29
Шоу
29
Шоу
28
15
15
5
О'Хара
14
14
5
О'Хара
26
Тирни
11
Робертс
11
Робертс
26
Тирни
Остались в запасе
Рейнджерс
Мазервелл
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
22
Матеуш Жуковски
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
11
Алекс Лоури
АП
11
Скотт Райт
ЛВ
16
Амад Диалло
ПВ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
8
Каллум Слаттери
ЦП
31
Peter Morrison
ЦФ
16
Шон Госс
ЦФ
29
Коннор Шилдс
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Остались в запасе
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
22
Матеуш Жуковски
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
11
Алекс Лоури
АП
11
Скотт Райт
ЛВ
16
Амад Диалло
ПВ
Остались в запасе
8
Каллум Слаттери
ЦП
31
Peter Morrison
ЦФ
16
Шон Госс
ЦФ
29
Коннор Шилдс
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Главный тренер
Марк Макги
Статистика матча Рейнджерс - Мазервелл
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Информация о матче
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