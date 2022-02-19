Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Остенде - Стандард
Остенде - Стандард: обзор матча 19 февраля 2022
Остенде
19.02.2022, суббота, 20:30
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
1 : 0
Завершен
Стандард
28'
К. Роша
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Остенде - Стандард
86'
Желтая карточка
Н. Нкунку
81'
Желтая карточка
М. Бокади
Замена
А. Альбанезе
️️️️
Т. Ндика Матам
79'
Замена
Т. Эмброуз
️️️️
М. Гейе
79'
Замена
Н. Бацнер
️️️️
К. Данкан
73'
73'
Замена
Н. Нкунку
️️️️
А. Калю
Замена
А. Танге
️️️️
К. Роша
73'
64'
Замена
М. Карсела-Гонсалес
️️️️
А. Доннум
Желтая карточка
Б. Капон
62'
53'
Желтая карточка
Н. Раскин
46'
Замена
А. Тапсоба
️️️️
Д. Дрэгуш
34'
Желтая карточка
М. Кафаро
ГОЛ! 1:0!
К. Роша
28'
26'
Желтая карточка
Р. Эмон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Остенде
37
Кьел Шерпен
ВР
27
Брехт Капон
ЦЗ
3
Кайл Данкан
ЦЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
10
Кенни Роша
ЦП
8
Кэмерон Макгихан
ЦП
16
Тео Ндика Матам
ЦФ
5
Frederik Jakel
ЦФ
0
M. D'Arpino
ЦФ
7
Тацухиро Сакамото
ЦФ
29
Махтар Гейе
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
20
Мервил Бокади
ЦЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
43
Николас Раскин
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
15
Арон Доннум
ПВ
22
Александро Калю
ЦФ
9
Рено Эмон
ЦФ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
3
Натан Нгой
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Остенде
2
Зиб Вайлин
ЦЗ
28
Гийом Хуберт
ЦФ
7
Evangelos Patoulidis
ЦФ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
10
Алессандро Альбанезе
ЦФ
25
Ник Бацнер
ЦФ
3
Антон Танге
ЦФ
Стандард
30
Лоран Хенкине
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
8
Дамьян Павлович
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
15
Абдул Тапсоба
ЦФ
3-2-5
37
Шерпен
27
Капон
3
Данкан
15
Фортеш
10
Роша
8
Макгихан
5
29
Гейе
7
Сакамото
0
16
Ндика Матам
2-2-2-4
16
Бодар
20
Бокади
3
Дюсенн
43
Раскин
22
Бастьен
15
Доннум
20
Кафаро
3
Нгой
10
Дрэгуш
9
Эмон
22
Калю
29
Гейе
68
Эмброуз
68
Эмброуз
29
Гейе
16
Ндика Матам
10
Альбанезе
10
Альбанезе
16
Ндика Матам
3
Данкан
25
Бацнер
25
Бацнер
3
Данкан
10
Роша
3
Танге
3
Танге
10
Роша
22
Калю
27
Нкунку
27
Нкунку
22
Калю
15
Доннум
16
Карсела-Гонсалес
16
Карсела-Гонсалес
15
Доннум
10
Дрэгуш
15
Тапсоба
15
Тапсоба
10
Дрэгуш
Остались в запасе
Остенде
Стандард
2
Зиб Вайлин
ЦЗ
28
Гийом Хуберт
ЦФ
7
Evangelos Patoulidis
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
30
Лоран Хенкине
ВР
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
8
Дамьян Павлович
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
Главный тренер
Мбайе Лейе
Остались в запасе
2
Зиб Вайлин
ЦЗ
28
Гийом Хуберт
ЦФ
7
Evangelos Patoulidis
ЦФ
Остались в запасе
30
Лоран Хенкине
ВР
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
8
Дамьян Павлович
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Главный тренер
Мбайе Лейе
Статистика матча Остенде - Стандард
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
Стадион:
Альбертпаркстадион
Новости команд
Все
Остенде
Стандард
Яя Туре нашел работу в Бельгии
2023.06.21 22:59
Фанаты «Шарлеруа» закидали сектор болельщиков «Стандарда» дохлыми крысами, выкрашенными красной краской
2023.04.18 07:48
3
«Крылья Советов» не получили деньги от бельгийского клуба за аренду Барача
2023.03.22 11:31
2
«Крылья Советов» отдали в аренду бельгийскому клубу защитника Барача
2023.02.02 09:48
1
В «Стандарде» отреагировали на информацию о переходе Дюсенна в «Локомотива»
2023.01.18 15:45
«Крылья Советов» не получили деньги от бельгийского клуба за аренду Барача
2023.03.22 11:31
2
«Крылья Советов» отдали в аренду бельгийскому клубу защитника Барача
2023.02.02 09:48
1
Тренера «Остенде» Ингебригтсена уволили во время матча при счете 0:3. Через несколько минут его назначили в АПОЭЛ
2019.12.28 00:15
1
Ломбертс: «Летом завершу карьеру. Возможно, останусь в футболе»
2019.11.27 21:12
Sport24: Ломбертс близок к завершению карьеры
2019.11.27 13:29
1
Яя Туре нашел работу в Бельгии
2023.06.21 22:59
Фанаты «Шарлеруа» закидали сектор болельщиков «Стандарда» дохлыми крысами, выкрашенными красной краской
2023.04.18 07:48
3
В «Стандарде» отреагировали на информацию о переходе Дюсенна в «Локомотива»
2023.01.18 15:45
«Локомотив» согласовал переход капитана «Стандарда». Он выкупит свой контракт у клуба
2023.01.18 14:51
«Локомотив» планирует покупку 30-летнего капитана «Стандарда»
2023.01.18 11:57
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+