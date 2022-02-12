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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Мехелен - Остенде
Мехелен - Остенде: обзор матча 12 февраля 2022
Мехелен
12.02.2022, суббота, 20:30
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
3 : 0
Завершен
Остенде
42'
К. Мрабти
54'
М. Швед
64'
Р. Скофс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мехелен - Остенде
Замена
С. Гуэ
️️️️
В. Соуза
84'
Замена
Г. Энгвалль
️️️️
У. Кюйперс
84'
Замена
Р. ван Дронгелен
️️️️
T. Peyre
76'
75'
Замена
E. Patoulidis
️️️️
Т. Эмброуз
Замена
Э. Йуан
️️️️
М. Швед
69'
ГОЛ! 3:0!
Р. Скофс
Пас отдал
У. Кюйперс
64'
59'
Замена
Т. Ндика Матам
️️️️
К. Макгихан
59'
Замена
Н. Бацнер
️️️️
А. Танге
ГОЛ! 2:0!
М. Швед
Пас отдал
Р. Скофс
54'
46'
Замена
Б. Капон
️️️️
О. Урогиде
46'
Замена
М. Гейе
️️️️
Р. Д'Хез
44'
Желтая карточка
К. Макгихан
ГОЛ! 1:0!
К. Мрабти
Пас отдал
У. Кюйперс
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мехелен
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
14
Сэнди Уолш
ЦЗ
23
Thibault Peyre
ЦЗ
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
5
Винисиус Соуза
ЦП
17
Роб Скофс
ЦП
11
Жоффри Хайреманс
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
28
Керим Мрабти
ЦФ
99
Уго Кюйперс
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Остенде
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
8
Кэмерон Макгихан
ЦП
7
Робби Д'Хез
ЦП
28
Гийом Хуберт
ЦФ
3
Антон Танге
ЦФ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
17
Давид Атанга
ЦФ
7
Тацухиро Сакамото
ЦФ
0
M. D'Arpino
ЦФ
5
Frederik Jakel
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Мехелен
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
10
Самуэль Гуэ
ОП
8
Onur Kaya
ЦП
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
9
Густав Энгвалль
ЦФ
27
Элье Йуан
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Остенде
37
Кьел Шерпен
ВР
27
Брехт Капон
ЦЗ
16
Тео Ндика Матам
ЦФ
25
Ник Бацнер
ЦФ
10
Алессандро Альбанезе
ЦФ
29
Махтар Гейе
ЦФ
7
Evangelos Patoulidis
ЦФ
3-3-1-3
1
14
Уолш
23
30
5
Соуза
17
Скофс
11
Хайреманс
9
Швед
99
Кюйперс
28
Мрабти
5
Ван Хоренбек
2-2-5
3
Урогиде
15
Фортеш
8
Макгихан
7
Д'Хез
68
Эмброуз
5
0
7
Сакамото
17
Атанга
23
55
ван Дронгелен
55
ван Дронгелен
23
5
Соуза
10
Гуэ
10
Гуэ
5
Соуза
99
Кюйперс
9
Энгвалль
9
Энгвалль
99
Кюйперс
9
Швед
27
Йуан
27
Йуан
9
Швед
3
Урогиде
27
Капон
27
Капон
3
Урогиде
8
Макгихан
16
Ндика Матам
16
Ндика Матам
8
Макгихан
3
Танге
25
Бацнер
25
Бацнер
3
Танге
7
Д'Хез
29
Гейе
29
Гейе
7
Д'Хез
68
Эмброуз
7
7
68
Эмброуз
Остались в запасе
Мехелен
Остенде
8
Onur Kaya
ЦП
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
37
Кьел Шерпен
ВР
10
Алессандро Альбанезе
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Остались в запасе
8
Onur Kaya
ЦП
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Остались в запасе
37
Кьел Шерпен
ВР
10
Алессандро Альбанезе
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Статистика матча Мехелен - Остенде
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Информация о матче
Стадион:
Аргосстадион
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Мехелен
Остенде
33-летний экс-игрок «Челси»: «Понимаю, что мне осталось жить несколько дней»
9 января
6
Экс-пресс-атташе «Уфы»: «За 2 дня до начала СВО мы не понимали, зачем «Селтик» требует отпустить брата Лукаку в случае начала военных действий»
2024.02.29 00:18
«Крылья Советов» не получили деньги от бельгийского клуба за аренду Барача
2023.03.22 11:31
2
«Крылья Советов» отдали в аренду бельгийскому клубу защитника Барача
2023.02.02 09:48
1
«Манчестер Сити» подписал защитника «Мехелена» Каборе
2020.07.30 09:53
33-летний экс-игрок «Челси»: «Понимаю, что мне осталось жить несколько дней»
9 января
6
Экс-пресс-атташе «Уфы»: «За 2 дня до начала СВО мы не понимали, зачем «Селтик» требует отпустить брата Лукаку в случае начала военных действий»
2024.02.29 00:18
«Манчестер Сити» подписал защитника «Мехелена» Каборе
2020.07.30 09:53
УЕФА отстранил «Мехелен» от участия в Лиге Европы
2019.07.19 07:25
3
Защитник «Мехелена» Силла может перейти в «Ахмат»
2018.06.06 18:29
2
«Крылья Советов» не получили деньги от бельгийского клуба за аренду Барача
2023.03.22 11:31
2
«Крылья Советов» отдали в аренду бельгийскому клубу защитника Барача
2023.02.02 09:48
1
Тренера «Остенде» Ингебригтсена уволили во время матча при счете 0:3. Через несколько минут его назначили в АПОЭЛ
2019.12.28 00:15
1
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2019.11.27 21:12
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