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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Остенде - Кортрейк
Остенде - Кортрейк: обзор матча 14 декабря 2021
Остенде
14.12.2021, вторник, 23:00
Бельгия. Про-Лига, 19 тур
0 : 2
Завершен
Кортрейк
45'
К. Д'Хаен
63'
К. Вандендрище
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Остенде - Кортрейк
90'
Замена
М. Фикселлес
️️️️
Ф. Селемани
76'
Замена
Б. Мессауди
️️️️
Д. Мбайо
76'
Замена
L. Rougeaux
️️️️
К. Д'Хаен
76'
Замена
Т. Дерейк
️️️️
А. Радованович
Замена
E. Patoulidis
️️️️
Р. Д'Хез
73'
63'
ГОЛ! 0:2!
К. Вандендрище
Пас отдал
Ф. Селемани
Желтая карточка
F. Jakel
61'
Замена
Д. Атанга
️️️️
Б. Капон
59'
Замена
К. Роша
️️️️
M. D'Arpino
54'
45'
ГОЛ! 0:1!
К. Д'Хаен
Пас отдал
Ф. Селемани
20'
Желтая карточка
Ж. Деваэль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Остенде
27
Брехт Капон
ЦЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
14
Альфонс Амаде
ОП
7
Робби Д'Хез
ЦП
16
Тео Ндика Матам
ЦФ
28
Гийом Хуберт
ЦФ
5
Frederik Jakel
ЦФ
25
Ник Бацнер
ЦФ
0
M. D'Arpino
ЦФ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
29
Махтар Гейе
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Кортрейк
26
Кевин Вандендрище
ЦП
18
Анте Палаверса
ЦП
37
Абделькахар Кадри
ЦП
19
Мохамед Бадамоси
ЦФ
16
Александар Радованович
ЦФ
4
Trent Sainsbury
ЦФ
20
Жиль Деваэль
ЦФ
31
Марко Илич
ЦФ
30
Кристоф Д'Хаен
ЦФ
11
Дилан Мбайо
ЦФ
7
Файз Селемани
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Остенде
4
Зек Медли
ЦЗ
2
Зиб Вайлин
ЦЗ
20
Thijs Coninckx
ЦП
7
Evangelos Patoulidis
ЦФ
94
Jordy Schelfhout
ЦФ
10
Кенни Роша
ЦФ
17
Давид Атанга
ЦФ
Кортрейк
28
Joris Delle
ВР
6
Lucas Rougeaux
ЦЗ
29
Виктор Торп
ЦП
22
Tsotne Bendianishvili
ЦП
20
Michiel Jonckheere
ЦП
19
Матиас Фикселлес
ЦП
9
Биллал Мессауди
ЦФ
16
Максим Деман
ЦФ
4
Тимоти Дерейк
ЦФ
14
Sambou Sissoko
ЦФ
21
Марлос Морено
ЦФ
2-1-1-5
27
Капон
15
Фортеш
14
Амаде
7
Д'Хез
25
Бацнер
29
Гейе
68
Эмброуз
0
5
3-5
26
Вандендрище
18
Палаверса
37
Кадри
20
Деваэль
7
Селемани
11
Мбайо
30
Д'Хаен
31
Илич
7
Д'Хез
7
7
7
Д'Хез
0
10
Роша
10
Роша
0
27
Капон
17
Атанга
17
Атанга
27
Капон
30
Д'Хаен
6
6
30
Д'Хаен
7
Селемани
19
Фикселлес
19
Фикселлес
7
Селемани
11
Мбайо
9
Мессауди
9
Мессауди
11
Мбайо
16
Радованович
4
Дерейк
4
Дерейк
16
Радованович
Остались в запасе
Остенде
Кортрейк
4
Зек Медли
ЦЗ
2
Зиб Вайлин
ЦЗ
20
Thijs Coninckx
ЦП
94
Jordy Schelfhout
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
28
Joris Delle
ВР
29
Виктор Торп
ЦП
22
Tsotne Bendianishvili
ЦП
20
Michiel Jonckheere
ЦП
16
Максим Деман
ЦФ
14
Sambou Sissoko
ЦФ
21
Марлос Морено
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Остались в запасе
4
Зек Медли
ЦЗ
2
Зиб Вайлин
ЦЗ
20
Thijs Coninckx
ЦП
94
Jordy Schelfhout
ЦФ
Остались в запасе
28
Joris Delle
ВР
29
Виктор Торп
ЦП
22
Tsotne Bendianishvili
ЦП
20
Michiel Jonckheere
ЦП
16
Максим Деман
ЦФ
14
Sambou Sissoko
ЦФ
21
Марлос Морено
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Главный тренер
Патрик Деман
Статистика матча Остенде - Кортрейк
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
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1
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2025.12.17 19:53
2
Стало известно, когда с «Локомотива» снимут запрет на регистрацию новых игроков
2025.06.29 10:56
1
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