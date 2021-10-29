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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Остенде - Мехелен
Остенде - Мехелен: обзор матча 29 октября 2021
Остенде
29.10.2021, пятница, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
2 : 4
Завершен
Мехелен
56'
М. Гейе
81'
F. Jakel
26'
У. Кюйперс
37'
К. Мрабти
50'
К. Мрабти
89'
Ж. Хайреманс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Остенде - Мехелен
Вторая желтая
В. Косьелло
90'
+3
90'
+3
Желтая карточка
Ж. Хайреманс
90'
+3
Замена
I. De Camargo
️️️️
Р. Скофс
Желтая карточка
Т. Ндика Матам
90'
+2
Желтая карточка
В. Косьелло
90'
+1
89'
ГОЛ! 2:4!
Ж. Хайреманс
Пас отдал
Р. Скофс
Желтая карточка
М. Гейе
85'
ГОЛ! 2:3!
F. Jakel
Пас отдал
К. Роша
81'
78'
Замена
I. Swers
️️️️
К. Мрабти
78'
Замена
Ф. Дрейф
️️️️
У. Кюйперс
72'
Желтая карточка
С. Гуэ
70'
Замена
Ж. Хайреманс
️️️️
Н. Сторм
Желтая карточка
Н. Бацнер
69'
Замена
Р. Д'Хез
️️️️
А. Танге
62'
ГОЛ! 1:3!
М. Гейе
Пас отдал
Н. Бацнер
56'
Замена
В. Косьелло
️️️️
M. D'Arpino
51'
50'
ГОЛ! 0:3!
К. Мрабти
Пас отдал
У. Кюйперс
Замена
Н. Бацнер
️️️️
А. Амаде
46'
Замена
М. Гейе
️️️️
Т. Эмброуз
46'
40'
Желтая карточка
S. Bateau
37'
ГОЛ! 0:2!
К. Мрабти
Пас отдал
Н. Сторм
26'
ГОЛ! 0:1!
У. Кюйперс
Пас отдал
Н. Сторм
Желтая карточка
А. Амаде
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Остенде
27
Брехт Капон
ЦЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
14
Альфонс Амаде
ОП
10
Кенни Роша
ЦФ
28
Гийом Хуберт
ЦФ
5
Frederik Jakel
ЦФ
16
Тео Ндика Матам
ЦФ
0
M. D'Arpino
ЦФ
3
Антон Танге
ЦФ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
27
Marko Kvasina
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Мехелен
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
14
Сэнди Уолш
ЦЗ
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
8
Sheldon Bateau
ЦЗ
16
Lucas Bijker
ЦЗ
17
Роб Скофс
ЦП
5
Винисиус Соуза
ЦП
10
Самуэль Гуэ
ЦП
28
Керим Мрабти
ЦП
10
Никола Сторм
ЦФ
99
Уго Кюйперс
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Остенде
4
Зек Медли
ЦЗ
7
Робби Д'Хез
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
7
Evangelos Patoulidis
ЦФ
94
Jordy Schelfhout
ЦФ
25
Ник Бацнер
ЦФ
29
Махтар Гейе
ЦФ
Мехелен
2
Iebe Swers
ЦЗ
11
Жоффри Хайреманс
ЦП
8
Onur Kaya
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
9
Ферди Дрейф
ЦФ
34
Максим Венссенс
ЦФ
10
Igor De Camargo
ЦФ
2-1-5
27
Капон
15
Фортеш
14
Амаде
0
27
68
Эмброуз
3
Танге
16
Ндика Матам
4-4-2
1
30
8
16
14
Уолш
5
Соуза
10
Гуэ
28
Мрабти
17
Скофс
99
Кюйперс
10
Сторм
3
Танге
7
Д'Хез
7
Д'Хез
3
Танге
0
26
Косьелло
26
Косьелло
0
14
Амаде
25
Бацнер
25
Бацнер
14
Амаде
68
Эмброуз
29
Гейе
29
Гейе
68
Эмброуз
28
Мрабти
2
2
28
Мрабти
10
Сторм
11
Хайреманс
11
Хайреманс
10
Сторм
99
Кюйперс
9
Дрейф
9
Дрейф
99
Кюйперс
17
Скофс
10
10
17
Скофс
Остались в запасе
Остенде
Мехелен
4
Зек Медли
ЦЗ
7
Evangelos Patoulidis
ЦФ
94
Jordy Schelfhout
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
9
Марьян Швед
ПВ
8
Onur Kaya
ЦП
34
Максим Венссенс
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Остались в запасе
4
Зек Медли
ЦЗ
7
Evangelos Patoulidis
ЦФ
94
Jordy Schelfhout
ЦФ
Остались в запасе
9
Марьян Швед
ПВ
8
Onur Kaya
ЦП
34
Максим Венссенс
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Главный тренер
Вутер Вранкен
Статистика матча Остенде - Мехелен
5
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
Альбертпаркстадион
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Остенде
Мехелен
33-летний экс-игрок «Челси»: «Понимаю, что мне осталось жить несколько дней»
9 января
6
Экс-пресс-атташе «Уфы»: «За 2 дня до начала СВО мы не понимали, зачем «Селтик» требует отпустить брата Лукаку в случае начала военных действий»
2024.02.29 00:18
«Крылья Советов» не получили деньги от бельгийского клуба за аренду Барача
2023.03.22 11:31
2
«Крылья Советов» отдали в аренду бельгийскому клубу защитника Барача
2023.02.02 09:48
1
«Манчестер Сити» подписал защитника «Мехелена» Каборе
2020.07.30 09:53
«Крылья Советов» не получили деньги от бельгийского клуба за аренду Барача
2023.03.22 11:31
2
«Крылья Советов» отдали в аренду бельгийскому клубу защитника Барача
2023.02.02 09:48
1
Тренера «Остенде» Ингебригтсена уволили во время матча при счете 0:3. Через несколько минут его назначили в АПОЭЛ
2019.12.28 00:15
1
Ломбертс: «Летом завершу карьеру. Возможно, останусь в футболе»
2019.11.27 21:12
Sport24: Ломбертс близок к завершению карьеры
2019.11.27 13:29
1
33-летний экс-игрок «Челси»: «Понимаю, что мне осталось жить несколько дней»
9 января
6
Экс-пресс-атташе «Уфы»: «За 2 дня до начала СВО мы не понимали, зачем «Селтик» требует отпустить брата Лукаку в случае начала военных действий»
2024.02.29 00:18
«Манчестер Сити» подписал защитника «Мехелена» Каборе
2020.07.30 09:53
УЕФА отстранил «Мехелен» от участия в Лиге Европы
2019.07.19 07:25
3
Защитник «Мехелена» Силла может перейти в «Ахмат»
2018.06.06 18:29
2
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