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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Остенде - Шарлеруа
Остенде - Шарлеруа: обзор матча 24 июля 2021
Остенде
24.07.2021, суббота, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
0 : 3
Завершен
Шарлеруа
7'
К. Бедья
85'
Ж. Кайембе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Остенде - Шарлеруа
Желтая карточка
M. Kvasina
90'
+3
87'
Замена
G. Hendrickx
️️️️
G. Gillet
85'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Кайембе
Желтая карточка
М. Гейе
83'
Замена
Б. Капон
️️️️
Р. Д'Хез
75'
Замена
Н. Бацнер
️️️️
З. Медли
71'
Замена
А. Амаде
️️️️
M. D'Arpino
71'
63'
Замена
М. Фалл
️️️️
К. Бедья
Желтая карточка
Р. Д'Хез
62'
59'
Желтая карточка
Ж. Ван Клемпут
7'
ГОЛ! 0:1!
К. Бедья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Остенде
13
Джек Хендри
ЦЗ
4
Зек Медли
ЦЗ
7
Робби Д'Хез
ЦП
5
Frederik Jakel
ЦФ
7
Инди Бонен
ЦФ
27
Marko Kvasina
ЦФ
29
Махтар Гейе
ЦФ
16
Тео Ндика Матам
ЦФ
0
M. D'Arpino
ЦФ
10
Кенни Роша
ЦФ
28
Гийом Хуберт
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Шарлеруа
12
Эрве Коффи
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
2
Жюль Ван Клемпут
ЦЗ
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
23
Марко Илаймахаритра
ЦП
88
Рюта Мориока
ЦП
9
Крис Бедья
ЦФ
30
Guillaume Gillet
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Остенде
27
Брехт Капон
ЦЗ
25
Мануэль Осифо
ЦЗ
14
Альфонс Амаде
ОП
25
Ник Бацнер
ЦФ
3
Артур Теате
ЦФ
3
Антон Танге
ЦФ
94
Jordy Schelfhout
ЦФ
Шарлеруа
22
Gaetan Hendrickx
ЦП
7
Мамаду Фалл
ЦФ
8
Aboubakar Keita
ЦФ
8
Али Голизаде
ЦФ
2-1-5
13
Хендри
4
Медли
7
Д'Хез
16
Ндика Матам
28
Хуберт
10
Роша
0
29
Гейе
3-2-2-2
12
Коффи
24
Дессоле
25
Андреу
5
Кнежевич
2
Ван Клемпут
18
Кайембе
23
Илаймахаритра
88
Мориока
30
9
Бедья
0
14
Амаде
14
Амаде
0
7
Д'Хез
27
Капон
27
Капон
7
Д'Хез
4
Медли
25
Бацнер
25
Бацнер
4
Медли
30
22
22
30
9
Бедья
7
Фалл
7
Фалл
9
Бедья
Остались в запасе
Остенде
Шарлеруа
25
Мануэль Осифо
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦФ
3
Антон Танге
ЦФ
94
Jordy Schelfhout
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
8
Aboubakar Keita
ЦФ
8
Али Голизаде
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Остались в запасе
25
Мануэль Осифо
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦФ
3
Антон Танге
ЦФ
94
Jordy Schelfhout
ЦФ
Остались в запасе
8
Aboubakar Keita
ЦФ
8
Али Голизаде
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Главный тренер
Карим Бельхосин
Статистика матча Остенде - Шарлеруа
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
Стадион:
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