Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Урал
Крылья Советов - Урал: обзор матча 20 ноября 2021
Крылья Советов
20.11.2021, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Урал
59'
А. Мамин (АГ)
90'
Ю. Железнов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Урал
Желтая карточка
Д. Иванисеня
90'
+2
Замена
М. Зеффан
️️️️
Н. Чернов
90'
+1
Замена
Д. Липовой
️️️️
Г. Бейл
90'
+1
90'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Железнов
86'
Желтая карточка
А. Адамов
79'
Замена
Р. Гаджимурадов
️️️️
А. Егорычев
79'
Замена
А. Евсеев
️️️️
А. Мамин
Замена
С. Пиняев
️️️️
А. Зиньковский
76'
Желтая карточка
Д. Пруцев
72'
71'
Желтая карточка
Л. Гагнидзе
Замена
Д. Иванисеня
️️️️
М. Витюгов
69'
Замена
М. Глушенков
️️️️
В. Сарвели
69'
Желтая карточка
Г. Бейл
67'
62'
Замена
Ю. Железнов
️️️️
К. Колесниченко
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Мамин
59'
51'
Замена
Л. Гагнидзе
️️️️
Б. Йовичич
47'
Желтая карточка
К. Колесниченко
7'
Желтая карточка
Р. Августиняк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
29
Роман Ежов
ПВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Урал
1
Илья Помазун
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
8
Рафал Августиняк
ОП
32
Бранко Йовичич
ОП
10
Эрик Бикфалви
АП
5
Андрей Егорычев
ПВ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Крылья Советов
61
Данил Бельтюков
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
7
Данила Смирнов
ЦП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
10
Максим Глушенков
ЦФ
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
83
Артем Шмыков
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
13
Михаил Агеев
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Ломаев
4
Горшков
23
Чернов
2
Бегич
23
Бейл
8
Витюгов
25
Пруцев
77
Зиньковский
29
Ежов
33
Сергеев
9
Сарвели
3-4-3
1
Помазун
15
Кулаков
63
Кузьмичев
46
Мамин
95
Адамов
8
Августиняк
32
Йовичич
3
Гогличидзе
5
Егорычев
10
Бикфалви
9
Колесниченко
23
Бейл
9
Липовой
9
Липовой
23
Бейл
23
Чернов
2
Зеффан
2
Зеффан
23
Чернов
8
Витюгов
21
Иванисеня
21
Иванисеня
8
Витюгов
77
Зиньковский
9
Пиняев
9
Пиняев
77
Зиньковский
9
Сарвели
10
Глушенков
10
Глушенков
9
Сарвели
32
Йовичич
23
Гагнидзе
23
Гагнидзе
32
Йовичич
46
Мамин
94
Евсеев
94
Евсеев
46
Мамин
9
Колесниченко
14
Железнов
14
Железнов
9
Колесниченко
5
Егорычев
10
Гаджимурадов
10
Гаджимурадов
5
Егорычев
Остались в запасе
Крылья Советов
Урал
61
Данил Бельтюков
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
7
Данила Смирнов
ЦП
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
83
Артем Шмыков
ОП
31
Ярослав Годзюр
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
13
Михаил Агеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Остались в запасе
61
Данил Бельтюков
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
7
Данила Смирнов
ЦП
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Остались в запасе
83
Артем Шмыков
ОП
31
Ярослав Годзюр
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
13
Михаил Агеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Игорь Шалимов
Статистика матча Крылья Советов - Урал
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Андрей Веретешкин
Михаил Иванов
Дополнительные помощники:
VAR - Сергей Карасёв; AVAR - Игорь Демешко
Резервный судья:
Анастасия Пустовойтова
Инспектор:
Александр Гончар
Стадион:
Солидарность Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Крылья Советов
Урал
Вендел прокомментировал первый за 7 месяцев гол в составе «Зенита»
00:12
1
Булатов – футболистам «Крыльев»: «Если «Зенит» нас боится, значит, вы играли хорошо»
Вчера, 23:40
1
Семак прокомментировал кубковую победу «Зенита» над «Крыльями»
Вчера, 22:22
3
Кубок России. «Зенит» обыграл «Крылья» (1:0), победив во всех матчах группового этапа Пути РПЛ
Вчера, 21:30
18
Вендел забил шикарный гол «Крыльям», отличившись за «Зенит» впервые за 7 месяцев
Вчера, 20:26
8
Вендел прокомментировал первый за 7 месяцев гол в составе «Зенита»
00:12
1
Булатов – футболистам «Крыльев»: «Если «Зенит» нас боится, значит, вы играли хорошо»
Вчера, 23:40
1
Семак прокомментировал кубковую победу «Зенита» над «Крыльями»
Вчера, 22:22
3
Кубок России. «Зенит» обыграл «Крылья» (1:0), победив во всех матчах группового этапа Пути РПЛ
Вчера, 21:30
18
Вендел забил шикарный гол «Крыльям», отличившись за «Зенит» впервые за 7 месяцев
Вчера, 20:26
8
«Уфа» – «Урал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Григорий Иванов из «Урала» предпочел лечиться в недружественной стране
21 ноября
1
Первая лига: шансы «Уфы» и «Урала» на победу в матче 18-го тура
21 ноября
В «Урале» честно ответили, довольны ли работой Юрана
19 ноября
1
Хохлов может привести в «Локомотив» лидера «Урала», за него просят 200 миллионов
14 ноября
15
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+