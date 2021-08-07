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Судьи
Главный судья:
Евгений Кукуляк (Калуга)
Помощники:
Алексей Воронцов, Дмитрий Ермаков
Дополнительные помощники:
VAR - Анатолий Жабченко AVAR - Максим Гаврилин
Резервный судья:
Кирилл Силантьев
Инспектор:
Сергей Лапочкин
Материалы

Арсенал - Крылья Советов

07.08.2021, Суббота, 17:30 мск Тула, стадион Арсенал Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 3 тур Арсенал - Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
27 тур
7 июля, вторник 20:30 Арсенал 2:4 Крылья Советов
2 тур
20 июля, суббота 16:30 Крылья Советов 2:3 Арсенал
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
21 тур
29 марта, пятница 18:30 Крылья Советов 0:1 Арсенал
7 тур
15 сентября, суббота 19:00 Арсенал 4:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
25 тур
26 апреля, среда 19:30 Арсенал 2:0 Крылья Советов
11 тур
21 октября, пятница 18:00 Крылья Советов 1:1 Арсенал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 19 8 3 66:28 +38 65
2. Сочи 30 17 5 8 54:30 +24 56
3. Динамо М 30 16 5 9 53:41 +12 53
4. Краснодар 30 14 8 8 42:30 +12 50
5. ЦСКА 30 15 5 10 42:29 +13 50
6. Локомотив 30 13 9 8 43:39 +4 48
7. Ахмат 30 13 3 14 36:38 -2 42
8. Крылья Советов 30 12 5 13 39:36 +3 41
9. Ростов 30 10 8 12 47:51 -4 38
10. Спартак М 30 10 8 12 37:41 -4 38
11. Пари НН 30 8 9 13 26:39 -13 33
12. Урал 30 8 9 13 27:35 -8 33
13. Химки 30 7 11 12 34:47 -13 32
14. Уфа 30 6 12 12 29:40 -11 30
15. Рубин 30 8 5 17 34:56 -22 29
16. Арсенал Т 30 5 8 17 30:59 -29 23
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