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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Силькеборг - Вайле
Силькеборг - Вайле: обзор матча 20 февраля 2022
Силькеборг
20.02.2022, воскресенье, 16:00
Дания. Суперлига, 18 тур
3 : 0
Завершен
Вайле
45'
Н. Хелениус
74'
С. Йоргенсен
78'
Н. Валлис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Силькеборг - Вайле
Замена
С. Тенгстедт
️️️️
С. Йоргенсен
89'
Замена
Н. Рёйкьер
️️️️
Л. Энгель
88'
80'
Замена
K. Custovic
️️️️
T. Gundelund
ГОЛ! 3:0!
Н. Валлис
78'
75'
Замена
D. Emmanouilidis
️️️️
А. Соуза
ГОЛ! 2:0!
С. Йоргенсен
Пас отдал
Л. Энгель
74'
Желтая карточка
Л. Энгель
70'
Замена
Р. Гояни
️️️️
А. Оггесен
69'
Желтая карточка
А. Калисир
67'
58'
Желтая карточка
L. Hetemi
46'
Замена
А. Понсе
️️️️
Л. Джорджевич
ГОЛ! 1:0!
Н. Хелениус
Пас отдал
Р. Карстенсен
45'
43'
Желтая карточка
А. Соуза
34'
Желтая карточка
A. Mucolli
32'
Желтая карточка
Э. Бабаян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Силькеборг
1
Николай Ларсен
ВР
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
26
Андре Калисир
ЦЗ
6
Марк Бринк
ЦП
8
Себастьян Йоргенсен
ЦП
7
Николай Валлис
ЦП
3
Тобиас Сальквист
ЦФ
4
Лукас Энгель
ЦФ
19
Андерс Клинге
ЦФ
22
Андреас Оггесен
ЦФ
9
Никлас Хелениус
ЦФ
Главный тренер
Ким Поульсен
Вайле
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
10
Аллан Соуза
ЦФ
11
Эдгар Бабаян
ЦФ
15
Эбенезер Офори
ЦФ
20
Денис Колингер
ЦФ
4
Херон
ЦФ
19
Arbnor Mucolli
ЦФ
2
Thomas Gundelund
ЦФ
30
Александер Брунст
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Силькеборг
8
Никлас Рёйкьер
ЦП
16
Frederik Carstensen
ЦП
23
Роберт Гояни
ЦП
40
Александер Буш
ЦФ
16
Stan van Bladeren
ЦФ
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
7
Пелле Маттссон
ЦФ
Вайле
7
Мухамаду Драмме
ОП
17
D. Emmanouilidis
ЦП
3
Жером Опоку
ЦФ
4
Kevin Custovic
ЦФ
9
Андрес Понсе
ЦФ
2-3-5
1
Ларсен
29
Карстенсен
26
Калисир
6
Бринк
8
Йоргенсен
7
Валлис
4
Энгель
9
Хелениус
22
Оггесен
19
Клинге
3
Сальквист
5
20
Колингер
30
Брунст
2
19
4
Херон
4
Энгель
8
Рёйкьер
8
Рёйкьер
4
Энгель
22
Оггесен
23
Гояни
23
Гояни
22
Оггесен
8
Йоргенсен
10
Тенгстедт
10
Тенгстедт
8
Йоргенсен
10
Соуза
17
17
10
Соуза
2
4
4
2
19
Джорджевич
9
Понсе
9
Понсе
19
Джорджевич
Остались в запасе
Силькеборг
Вайле
16
Frederik Carstensen
ЦП
40
Александер Буш
ЦФ
16
Stan van Bladeren
ЦФ
7
Пелле Маттссон
ЦФ
Главный тренер
Ким Поульсен
7
Мухамаду Драмме
ОП
3
Жером Опоку
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Остались в запасе
16
Frederik Carstensen
ЦП
40
Александер Буш
ЦФ
16
Stan van Bladeren
ЦФ
7
Пелле Маттссон
ЦФ
Остались в запасе
7
Мухамаду Драмме
ОП
3
Жером Опоку
ЦФ
Главный тренер
Ким Поульсен
Главный тренер
Петер Соренсен
Статистика матча Силькеборг - Вайле
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Силькеборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Вайле
Дания. Суперлига, 32 тур
Оденсе
0 : 1
17.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 31 тур
Вайле
2 : 0
10.05.2026
Фредерисия
Дания. Суперлига, 30 тур
Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 29 тур
Копенгаген
3 : 0
27.04.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 28 тур
Вайле
1 : 2
22.04.2026
Силькеборг
Информация о матче
Стадион:
Силькеборг
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Силькеборг
Вайле
«Силькеборг» – «Акюрейри»: прогноз и ставки на матч 23 июля 2025 с коэффициентом 1.62
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2025.04.19 17:06
1
«Силькеборг» – «Акюрейри»: прогноз и ставки на матч 23 июля 2025 с коэффициентом 1.62
2025.07.22 08:37
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2025.06.12 12:14
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1
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2025.03.18 08:23
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