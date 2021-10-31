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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Америка Минейро - Форталеза
Америка Минейро - Форталеза: обзор матча 31 октября 2021
Америка Минейро
31.10.2021, воскресенье, 04:00
Бразилия. Серия А, 29 тур
2 : 1
Завершен
Форталеза
42'
Адемир (П)
84'
Ф. Азеведо
50'
Давид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Америка Минейро - Форталеза
Замена
Жуниньо
️️️️
Але
90'
+6
ГОЛ! 2:1!
Ф. Азеведо
84'
82'
Замена
O.
️️️️
М. Хусса
81'
Желтая карточка
Эдерсон
81'
Замена
Фелипе
️️️️
Эдерсон
81'
Замена
M. Vargas
️️️️
Л. Лима
77'
Желтая карточка
Ромариньо
71'
Замена
Ромариньо
️️️️
Давид
66'
Желтая карточка
Л. Лима
63'
Желтая карточка
Тити
58'
Желтая карточка
М. Хусса
Замена
Ф. Азеведо
️️️️
R.
57'
50'
ГОЛ! 1:1!
Давид
Пас отдал
А. Энрикес
49'
Замена
В. Паулиста
️️️️
А. Энрикес
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Адемир
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Америка Минейро
2
Patric
ЦФ
1
Матеус Кавичиоли
ЦФ
99
Mauro Zárate
ЦФ
9
Rodolfo
ЦФ
8
Жуниньо
ЦФ
16
Але
ЦФ
21
Лукас Кал
ЦФ
6
Марлон Лопес
ЦФ
4
Эдуардо Бауэрман
ЦФ
45
Рикардо Силва
ЦФ
7
Адемир
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Форталеза
1
Marcelo Boeck
ВР
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
2
Тинга
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
26
Бруно Мело
ЦЗ
7
Давид
ЛВ
13
Эдерсон
ЦП
8
Рональд
ЦФ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
5
Матеус Хусса
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Америка Минейро
10
Бруно Назарио
ЦП
28
Alan Ruschel
ЦФ
0
L. Santos
ЦФ
20
Marcelo Toscano
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
11
Фелипе Азеведо
ЦФ
7
Фабрисио Даниэл
ЦФ
6
João Paulo
ЦФ
2
Diego Ferreira
ЦФ
3
Андерсон
ЦФ
12
Йори
ЦФ
Форталеза
27
Felipe Alves
ВР
7
Edinho
ЦП
15
Фелипе
ЦП
11
Osvaldo
ЦП
11
Ромариньо
ЦП
77
Igor Torres
ЦФ
11
Valentin Depietri
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
4
João Paulo
ЦФ
26
Jackson
ЦФ
13
Даниэл Гедес
ЦФ
5
6
Лопес
7
Адемир
45
Силва
4
Бауэрман
21
Кал
3-2-1-1-3
1
2
Тинга
6
Лима
26
Мело
4
Беневенуто
4
Тити
13
Эдерсон
7
Давид
5
Хусса
9
Энрикес
8
Рональд
9
11
Азеведо
11
Азеведо
9
13
Эдерсон
15
Фелипе
15
Фелипе
13
Эдерсон
5
Хусса
11
11
5
Хусса
7
Давид
11
Ромариньо
11
Ромариньо
7
Давид
9
Энрикес
9
Паулиста
9
Паулиста
9
Энрикес
6
Лима
96
96
6
Лима
Остались в запасе
Америка Минейро
Форталеза
10
Бруно Назарио
ЦП
28
Alan Ruschel
ЦФ
0
L. Santos
ЦФ
20
Marcelo Toscano
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
7
Фабрисио Даниэл
ЦФ
6
João Paulo
ЦФ
2
Diego Ferreira
ЦФ
3
Андерсон
ЦФ
12
Йори
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
27
Felipe Alves
ВР
7
Edinho
ЦП
77
Igor Torres
ЦФ
11
Valentin Depietri
ЦФ
4
João Paulo
ЦФ
26
Jackson
ЦФ
13
Даниэл Гедес
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
10
Бруно Назарио
ЦП
28
Alan Ruschel
ЦФ
0
L. Santos
ЦФ
20
Marcelo Toscano
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
7
Фабрисио Даниэл
ЦФ
6
João Paulo
ЦФ
2
Diego Ferreira
ЦФ
3
Андерсон
ЦФ
12
Йори
ЦФ
Остались в запасе
27
Felipe Alves
ВР
7
Edinho
ЦП
77
Igor Torres
ЦФ
11
Valentin Depietri
ЦФ
4
João Paulo
ЦФ
26
Jackson
ЦФ
13
Даниэл Гедес
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Америка Минейро - Форталеза
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Информация о матче
Стадион:
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