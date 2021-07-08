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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Форталеза - Америка Минейро
Форталеза - Америка Минейро: обзор матча 08 июля 2021
Форталеза
08.07.2021, четверг, 00:00
Бразилия. Серия А, 10 тур
4 : 0
Завершен
Америка Минейро
45+2'
Эдерсон
56'
Давид
62'
Давид
84'
I. Torres
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Форталеза - Америка Минейро
89'
Желтая карточка
C. Alberto
Замена
Рональд
️️️️
Фелипе
86'
Желтая карточка
Эдерсон
85'
ГОЛ! 4:0!
I. Torres
Пас отдал
Д. Гедес
84'
81'
Замена
Але
️️️️
Жуниньо
Желтая карточка
Фелипе
80'
Замена
I. Torres
️️️️
Давид
77'
Замена
Ромариньо
️️️️
Робсон
77'
Замена
Д. Гедес
️️️️
Я. Пикачу
70'
Замена
C.
️️️️
L. Crispim
69'
69'
Замена
A. Ruschel
️️️️
L. Santos
ГОЛ! 3:0!
Давид
Пас отдал
Я. Пикачу
62'
60'
Замена
G.
️️️️
Ф. Азеведо
59'
Замена
C. Alberto
️️️️
R.
59'
Замена
Жуниньо
️️️️
M. Toscano
ГОЛ! 2:0!
Давид
56'
ГОЛ! 1:0!
Эдерсон
45'
+2
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форталеза
27
Felipe Alves
ВР
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
2
Тинга
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
7
Давид
ЛВ
15
Фелипе
ЦП
13
Эдерсон
ЦП
22
Яго Пикачу
ПП
30
Робсон
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Америка Минейро
1
Матеус Кавичиоли
ВР
3
Андерсон
ЦЗ
4
Эдуардо Бауэрман
ЦЗ
11
Фелипе Азеведо
ЛВ
8
Жуниньо
ЦП
6
João Paulo
ЦФ
2
Eduardo
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
20
Marcelo Toscano
ЦФ
9
Rodolfo
ЦФ
0
L. Santos
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Форталеза
1
Marcelo Boeck
ВР
6
Carlinhos
ЦЗ
26
Бруно Мело
ЦЗ
13
Даниэл Гедес
ПЗ
8
Рональд
ОП
11
Ромариньо
ЦП
11
Osvaldo
ЦП
77
Igor Torres
ЦФ
25
Gustavo Blanco
ЦФ
88
Luiz Henrique
ЦФ
97
Pablo
ЦФ
26
Jackson
ЦФ
Америка Минейро
12
Йори
ВР
45
Рикардо Силва
ЦЗ
31
Yan Sasse
ЦП
17
Густавиньо
АП
16
Але
АП
28
Alan Ruschel
ЦФ
15
Sabino
ЦФ
2
Diego Ferreira
ЦФ
20
Geovane
ЦФ
99
Carlos Alberto
ЦФ
3-3-1-3
27
4
Беневенуто
2
Тинга
4
Тити
15
Фелипе
13
Эдерсон
22
Пикачу
7
Давид
91
96
30
Робсон
2-1-1-5
1
Кавичиоли
3
Андерсон
4
Бауэрман
8
Жуниньо
11
Азеведо
2
0
9
20
5
7
Давид
77
77
7
Давид
15
Фелипе
8
Рональд
8
Рональд
15
Фелипе
22
Пикачу
13
Гедес
13
Гедес
22
Пикачу
91
6
6
91
30
Робсон
11
Ромариньо
11
Ромариньо
30
Робсон
0
28
28
0
8
Жуниньо
16
Але
16
Але
8
Жуниньо
11
Азеведо
20
20
11
Азеведо
9
99
99
9
Остались в запасе
Форталеза
Америка Минейро
25
Gustavo Blanco
ЦФ
88
Luiz Henrique
ЦФ
97
Pablo
ЦФ
26
Jackson
ЦФ
1
Marcelo Boeck
ВР
26
Бруно Мело
ЦЗ
11
Osvaldo
ЦП
Главный тренер
Рожерио Сени
45
Рикардо Силва
ЦЗ
12
Йори
ВР
15
Sabino
ЦФ
2
Diego Ferreira
ЦФ
17
Густавиньо
АП
31
Yan Sasse
ЦП
Главный тренер
Вагнер Мансини
Остались в запасе
25
Gustavo Blanco
ЦФ
88
Luiz Henrique
ЦФ
97
Pablo
ЦФ
26
Jackson
ЦФ
1
Marcelo Boeck
ВР
26
Бруно Мело
ЦЗ
11
Osvaldo
ЦП
Остались в запасе
45
Рикардо Силва
ЦЗ
12
Йори
ВР
15
Sabino
ЦФ
2
Diego Ferreira
ЦФ
17
Густавиньо
АП
31
Yan Sasse
ЦП
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Вагнер Мансини
Статистика матча Форталеза - Америка Минейро
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Информация о матче
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