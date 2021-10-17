Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Реал Солт-Лейк - Колорадо
Реал Солт-Лейк - Колорадо: обзор матча 17 октября 2021
Реал Солт-Лейк
17.10.2021, воскресенье, 04:30
США. МЛС, 39 тур
3 : 1
Завершен
Колорадо
13'
Д. Крейлах
90+6'
А. Хулио
73'
Ю. Намли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Солт-Лейк - Колорадо
Желтая карточка
D. Ochoa
90'
+6
ГОЛ! 2:1!
А. Хулио
90'
+6
Замена
N. Besler
️️️️
E. Luiz
88'
Замена
A. Morgan
️️️️
М. Чанг
88'
88'
Замена
Д. Баджи
️️️️
J. Lewis
88'
Замена
А. Синъясики
️️️️
Д. Рубио
81'
Замена
Н. Мескида
️️️️
К. Бассетт
73'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Намли
65'
Желтая карточка
Д. Рубио
Желтая карточка
Э. Холт
61'
58'
Замена
М. Барриос
️️️️
Б. Галван
58'
Замена
Ю. Намли
️️️️
C. Warner
31'
Желтая карточка
J. Price
22'
Желтая карточка
C. Warner
ГОЛ! 1:0!
Д. Крейлах
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Солт-Лейк
15
Жустен Глад
ЦЗ
22
Аарон Эррера
ЦЗ
11
Альберт Русняк
ЦП
17
Пабло Руис
ЦП
25
Everton Luiz
ЦП
3
Эндрю Броди
ЦФ
18
David Ochoa
ЦФ
28
Rubio Rubin
ЦФ
87
Дамир Крейлах
ЦФ
16
Майкел Чанг
ЦФ
20
Эрик Холт
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Колорадо
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
17
Коул Бассетт
ЦП
19
Jack Price
ЦП
23
Вилльям Ярброу
ЦФ
11
Диего Рубио
ЦФ
32
Collen Warner
ЦФ
14
Jonathan Lewis
ЦФ
16
Брайан Галван
ЦФ
6
Остон Трасти
ЦФ
16
Лукас Эстевес
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
4
Donny Toia
ЦЗ
13
Nick Besler
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
26
Noah Powder
ЦФ
17
Бобби Вуд
ЦФ
37
Jonathan Menéndez
ЦФ
11
Андерсон Хулио
ЦФ
5
Ashtone Morgan
ЦФ
Колорадо
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
20
Николас Мескида
ЦП
7
Юнес Намли
ЦП
11
Андре Синъясики
ЦП
33
Steven Beitashour
ЦФ
19
Jeremy Kelly
ЦФ
7
Микаэль Барриос
ЦФ
14
Доминик Баджи
ЦФ
2-3-5
15
Глад
22
Эррера
11
Русняк
17
Руис
25
28
20
Холт
16
Чанг
87
Крейлах
18
2-2-5
5
Абубакар
2
17
Бассетт
19
32
16
Эстевес
6
Трасти
16
Галван
14
25
13
13
25
16
Чанг
5
5
16
Чанг
17
Бассетт
20
Мескида
20
Мескида
17
Бассетт
32
7
Намли
7
Намли
32
11
Рубио
11
Синъясики
11
Синъясики
11
Рубио
16
Галван
7
Барриос
7
Барриос
16
Галван
14
14
Баджи
14
Баджи
14
Остались в запасе
Реал Солт-Лейк
Колорадо
18
Зак МакМат
ВР
4
Donny Toia
ЦЗ
22
Джастин Мерам
ЦП
26
Noah Powder
ЦФ
17
Бобби Вуд
ЦФ
37
Jonathan Menéndez
ЦФ
11
Андерсон Хулио
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
33
Steven Beitashour
ЦФ
19
Jeremy Kelly
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Остались в запасе
18
Зак МакМат
ВР
4
Donny Toia
ЦЗ
22
Джастин Мерам
ЦП
26
Noah Powder
ЦФ
17
Бобби Вуд
ЦФ
37
Jonathan Menéndez
ЦФ
11
Андерсон Хулио
ЦФ
Остались в запасе
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
33
Steven Beitashour
ЦФ
19
Jeremy Kelly
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Главный тренер
Робин Фрейзер
Статистика матча Реал Солт-Лейк - Колорадо
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Информация о матче
Стадион:
Рио Тинто
Новости команд
Все
Реал Солт-Лейк
Колорадо
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
20 августа
МЛС. Клубы россиян на последних местах, Месси – без результативных действий в Юте
23 апреля
МЛС. «Атланта» Миранчука сыграла вничью с «Ди Си Юнайтед», Шапи забил гол за «Канзас»
23 марта
МЛС. Дубль Миранчука не помог «Атланте Юнайтед» избежать третьего поражения подряд
8 марта
2
Миранчук забил 8-й гол в сезоне
2025.08.17 09:30
1
МЛС. Клубы россиян на последних местах, Месси – без результативных действий в Юте
23 апреля
МЛС. Дубль Миранчука не помог «Атланте Юнайтед» избежать третьего поражения подряд
8 марта
2
Мовсисян оценил трансферы Миранчука и Шапи в клубы МЛС
2025.03.06 13:21
Мовсисян рассказал, чем занимается в США после завершения карьеры
2025.03.06 12:36
Мовсисян сказал, в чем Москва лучше Лос-Анджелеса
2025.03.06 10:58
3
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
20 августа
МЛС. «Атланта» Миранчука сыграла вничью с «Ди Си Юнайтед», Шапи забил гол за «Канзас»
23 марта
Миранчук забил 8-й гол в сезоне
2025.08.17 09:30
1
Три клуба поспорят с «Локомотивом» за 17-летнего боливийца
2025.05.27 12:15
МЛС. Гол Месси помог «Интеру Майами» сыграть вничью с «Колорадо» (2:2)
2024.04.07 09:17
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+