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Расписание матчей
МЛС 2026
Сиэтл - Реал Солт-Лейк
Сиэтл - Реал Солт-Лейк: обзор матча 24 июня 2021
Сиэтл
24.06.2021, четверг, 05:00
США. МЛС, 13 тур
2 : 1
Завершен
Реал Солт-Лейк
58'
К. Рольдан
88'
Р. Руидиас (П)
79'
А. Русняк (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сиэтл - Реал Солт-Лейк
90'
+6
Желтая карточка
П. Руис
Замена
Д. Лейва
️️️️
Р. Руидиас
90'
+4
88'
Желтая карточка
D. Ochoa
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Р. Руидиас
88'
Замена
Д. Атенсио
️️️️
К. Роу
85'
Замена
F. Montero
️️️️
W. Bruin
85'
80'
Замена
А. Хулио
️️️️
Д. Мерам
79'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Русняк
Желтая карточка
Р. Руидиас
76'
74'
Замена
D. Toia
️️️️
Э. Броди
67'
Замена
П. Руис
️️️️
E. Luiz
67'
Замена
Б. Вуд
️️️️
N. Besler
Замена
Б. Смит
️️️️
J. Medranda
66'
ГОЛ! 1:0!
К. Рольдан
58'
40'
Желтая карточка
E. Luiz
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
40
Shane O'Neill
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
6
Жоао Пауло
ЦП
16
Алекс Рольдан
ЦП
22
Келин Роу
ЦП
7
Кристиан Рольдан
ЦП
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
29
Will Bruin
ЦФ
9
Рауль Руидиас
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Реал Солт-Лейк
3
Эндрю Броди
ЛЗ
22
Аарон Эррера
ЦЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
15
Жустен Глад
ЦЗ
22
Джастин Мерам
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
13
Nick Besler
ЦП
25
Everton Luiz
ЦП
28
Rubio Rubin
ЦФ
18
David Ochoa
ЦФ
87
Дамир Крейлах
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Сиэтл
14
Брэд Смит
ЛЗ
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЛВ
12
Джош Атенсио
ОП
6
Дэнни Лейва
ЦП
18
Spencer Richey
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
20
Эрик Холт
ЦЗ
4
Donny Toia
ЦЗ
0
J. J. Portillo
ЦП
17
Пабло Руис
ЦП
16
Майкел Чанг
ПП
11
Андерсон Хулио
ПВ
17
Бобби Вуд
ЦФ
5
Ashtone Morgan
ЦФ
3-4-3
30
28
Гомес Андраде
40
94
6
Пауло
22
Роу
7
Рольдан
16
Рольдан
9
Руидиас
29
92
4-4-3
22
Эррера
30
Силва Марсело
15
Глад
3
Броди
11
Русняк
13
25
22
Мерам
87
Крейлах
18
28
22
Роу
12
Атенсио
12
Атенсио
22
Роу
29
12
12
29
94
14
Смит
14
Смит
94
9
Руидиас
6
Лейва
6
Лейва
9
Руидиас
13
17
Вуд
17
Вуд
13
22
Мерам
11
Хулио
11
Хулио
22
Мерам
3
Броди
4
4
3
Броди
25
17
Руис
17
Руис
25
Остались в запасе
Сиэтл
Реал Солт-Лейк
18
Spencer Richey
ЦФ
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЛВ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
16
Майкел Чанг
ПП
20
Эрик Холт
ЦЗ
5
Ashtone Morgan
ЦФ
18
Зак МакМат
ВР
0
J. J. Portillo
ЦП
Главный тренер
Фредди Хуарес
Остались в запасе
18
Spencer Richey
ЦФ
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЛВ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
Остались в запасе
16
Майкел Чанг
ПП
20
Эрик Холт
ЦЗ
5
Ashtone Morgan
ЦФ
18
Зак МакМат
ВР
0
J. J. Portillo
ЦП
Главный тренер
Брайан Шметцер
Главный тренер
Фредди Хуарес
Статистика матча Сиэтл - Реал Солт-Лейк
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
Стадион:
Люмен Филд
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