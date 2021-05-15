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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Сити - Торонто
Нью-Йорк Сити - Торонто: обзор матча 15 мая 2021
Нью-Йорк Сити
15.05.2021, суббота, 20:00
США. МЛС, 6 тур
1 : 1
Завершен
Торонто
53'
Х. Медина
74'
Я. Шаффельбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Йорк Сити - Торонто
Замена
V. Latinovich
️️️️
М. Шано
87'
87'
Замена
Р. Призо-Мбонге
️️️️
K. Lawrence
Замена
T. Rocha
️️️️
И. Тажури
79'
74'
ГОЛ! 1:1!
Я. Шаффельбург
Пас отдал
P. Mullins
69'
Замена
Я. Шаффельбург
️️️️
Й. Сотельдо
69'
Замена
Д. Дуайер
️️️️
A. Akinola
65'
Желтая карточка
К. Мавинга
62'
Замена
N. DeLeon
️️️️
T. Endoh
62'
Замена
P. Mullins
️️️️
J. Altidore
ГОЛ! 1:0!
Х. Медина
53'
Желтая карточка
Н. Асеведо
30'
Замена
С. Ибеага
️️️️
А. Калленс
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
18
Александр Калленс
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
25
Максим Шано
ЦЗ
5
Николас Асеведо
ОП
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
28
Хесус Медина
ЦП
55
Китон Паркс
ЦП
17
Andres Jasson
ЦФ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
18
Исмаэль Тажури
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Торонто
26
Alex Bono
ВР
21
Ауро
ЦЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
92
Kemar Lawrence
ЦЗ
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
22
Ричмонд Ларея
ЦП
4
Michael Bradley
ЦФ
31
Tsubasa Endoh
ЦФ
17
Jozy Altidore
ЦФ
9
Ayo Akinola
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Нью-Йорк Сити
18
Мальте Амундсен
ЛАЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
24
Тайвон Грэй
ПЗ
13
Luis Barraza
ЦФ
2
Chris Gloster
ЦФ
32
Vuk Latinovich
ЦФ
15
Tony Rocha
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
Торонто
31
Квентин Вестберг
ВР
15
Эрик Савалета
ЦЗ
26
Джейден Нельсон
ЛВ
18
Якоб Шаффельбург
ЛВ
6
Ральф Призо-Мбонге
ОП
14
Noble Okello
ЦФ
18
Nick DeLeon
ЦФ
14
Дом Дуайер
ЦФ
13
Patrick Mullins
ЦФ
3-1-3-3
1
Джонсон
18
Калленс
6
Сэндс
25
Шано
5
Асеведо
4
Тораринссон
28
Медина
55
Паркс
18
Тажури
11
Кастелланос
17
4-2-4
26
34
17
Мавинга
92
21
Ауро
30
Сотельдо
22
Ларея
9
17
31
4
25
Шано
32
32
25
Шано
18
Тажури
15
15
18
Тажури
18
Калленс
25
Ибеага
25
Ибеага
18
Калленс
92
6
Призо-Мбонге
6
Призо-Мбонге
92
30
Сотельдо
18
Шаффельбург
18
Шаффельбург
30
Сотельдо
31
18
18
31
9
14
Дуайер
14
Дуайер
9
17
13
13
17
Остались в запасе
Нью-Йорк Сити
Торонто
18
Мальте Амундсен
ЛАЗ
13
Luis Barraza
ЦФ
24
Тайвон Грэй
ПЗ
2
Chris Gloster
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
26
Джейден Нельсон
ЛВ
15
Эрик Савалета
ЦЗ
14
Noble Okello
ЦФ
31
Квентин Вестберг
ВР
Главный тренер
Крис Армас
Остались в запасе
18
Мальте Амундсен
ЛАЗ
13
Luis Barraza
ЦФ
24
Тайвон Грэй
ПЗ
2
Chris Gloster
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
Остались в запасе
26
Джейден Нельсон
ЛВ
15
Эрик Савалета
ЦЗ
14
Noble Okello
ЦФ
31
Квентин Вестберг
ВР
Главный тренер
Ронни Дейла
Главный тренер
Крис Армас
Статистика матча Нью-Йорк Сити - Торонто
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
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