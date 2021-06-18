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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Слуцк - Шахтер
Слуцк - Шахтер: обзор матча 18 июня 2021
Слуцк
18.06.2021, пятница, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 13 тур
1 : 4
Завершен
Шахтер
45'
С. Альфред
50'
И. Стасевич
62'
Н. Антич
64'
Д. Дарбо
76'
Д. Дарбо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Слуцк - Шахтер
87'
Замена
Р. Хадаркевич
️️️️
Е. Филипенко
Замена
Н. Былинкин
️️️️
И. Ращеня
86'
84'
Замена
В. Сотников
️️️️
И. Стасевич
Замена
I. Bobko
️️️️
Д. Сасин
82'
79'
Замена
Р. Дебелко
️️️️
Д. Дарбо
Замена
К. Вергейчик
️️️️
С. Глебко
77'
76'
ГОЛ! 1:4!
Д. Дарбо
Замена
Ю. Клочков
️️️️
А. Потапенко
73'
Замена
E. Semenov
️️️️
S. Gvazava
66'
64'
ГОЛ! 1:3!
Д. Дарбо
Пас отдал
В. Ахмеди
62'
ГОЛ! 1:2!
Н. Антич
Пас отдал
Н. Корзун
57'
Желтая карточка
Ю. Кендыш
50'
ГОЛ! 1:1!
И. Стасевич
Пас отдал
Д. Дарбо
46'
Замена
Д. Подстрелов
️️️️
И. Иванович
ГОЛ! 1:0!
С. Альфред
Пас отдал
С. Глебко
45'
Желтая карточка
С. Альфред
16'
Желтая карточка
А. Бутаревич
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слуцк
12
Дмитрий Харитонов
ВР
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
15
Валерий Бочеров
ОП
44
Алексей Бутаревич
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
29
Стивен Альфред
ЦФ
7
Shota Gvazava
ЦФ
17
Сергей Глебко
ЦФ
Шахтер
30
Александр Гутор
ВР
5
Никола Антич
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
18
Никита Корзун
ОП
30
Валон Ахмеди
ЦП
77
Юрий Кендыш
ЦП
7
Игорь Стасевич
ЦП
99
Глеб Шевченко
ЦП
11
Игор Иванович
ПВ
98
Дембо Дарбо
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Слуцк
42
Джонатан Джон
ЦЗ
12
Никита Былинкин
ЦЗ
20
Денис Образов
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
8
Egor Semenov
ЦП
23
Igor Bobko
ЦП
7
Юрий Клочков
АП
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
22
Евгений Велько
ЦФ
30
Илья Брановец
ЦФ
Шахтер
32
Сергей Черник
ВР
66
Сергей Политевич
ЦЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
0
G. Diasamidze
ЦП
33
Виктор Сотников
ЦП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
27
Роман Дебелко
ЦФ
0
S. Akinbule
ЦФ
3-1-1-2-3
12
Харитонов
14
Анюкевич
4
Ращеня
5
Жевнеров
15
Бочеров
44
Бутаревич
17
Потапенко
77
Сасин
17
Глебко
7
29
Альфред
3-1-4-1-1
30
Гутор
5
Антич
20
Сачивко
24
Филипенко
18
Корзун
77
Кендыш
7
Стасевич
99
Шевченко
30
Ахмеди
11
Иванович
98
Дарбо
17
Потапенко
7
Клочков
7
Клочков
17
Потапенко
4
Ращеня
12
Былинкин
12
Былинкин
4
Ращеня
7
8
8
7
77
Сасин
23
23
77
Сасин
17
Глебко
33
Вергейчик
33
Вергейчик
17
Глебко
98
Дарбо
27
Дебелко
27
Дебелко
98
Дарбо
11
Иванович
98
Подстрелов
98
Подстрелов
11
Иванович
24
Филипенко
4
Хадаркевич
4
Хадаркевич
24
Филипенко
7
Стасевич
33
Сотников
33
Сотников
7
Стасевич
Остались в запасе
Слуцк
Шахтер
42
Джонатан Джон
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
20
Денис Образов
ЦЗ
22
Евгений Велько
ЦФ
30
Илья Брановец
ЦФ
0
S. Akinbule
ЦФ
32
Сергей Черник
ВР
25
Андрей Макаренко
ПЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
0
G. Diasamidze
ЦП
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
42
Джонатан Джон
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
20
Денис Образов
ЦЗ
22
Евгений Велько
ЦФ
30
Илья Брановец
ЦФ
Остались в запасе
0
S. Akinbule
ЦФ
32
Сергей Черник
ВР
25
Андрей Макаренко
ПЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
0
G. Diasamidze
ЦП
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Слуцк - Шахтер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
24.10.2026
Слоним-2017
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Информация о матче
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