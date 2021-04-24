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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Санкт-Галлен - Вадуц
Санкт-Галлен - Вадуц: обзор матча 24 апреля 2021
Санкт-Галлен
24.04.2021, суббота, 19:15
Швейцария. Суперлига, 31 тур
1 : 0
Завершен
Вадуц
26'
Ж. Адаму
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санкт-Галлен - Вадуц
Замена
П. Суттер
️️️️
Ж. Гуйемено
85'
85'
Замена
М. Суттер
️️️️
Д. Симани
80'
Замена
Y. Gomes
️️️️
G. Luchinger
76'
Желтая карточка
Д. Симани
Замена
T. Staubli
️️️️
В. Руис
71'
56'
Замена
M. Coulibaly
️️️️
Д. Джокич
55'
Замена
Т. Чичек
️️️️
С. Гассер
52'
Желтая карточка
Ж. Шмид
Желтая карточка
Б. Стильхарт
39'
Желтая карточка
К. Дуа
30'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Адаму
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
28
Миро Мухайм
ЛЗ
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
15
Евклидес Кабраль
ПЗ
9
Квадво Дуа
ЦП
30
Виктор Руис
ЦП
23
Бетим Фазлийи
ЦП
16
Лукас Гертлер
ЦП
4
Базиль Стильхарт
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Вадуц
1
Бенджамин Бюхель
ВР
24
Седрик Гассер
ЦЗ
6
Денис Симани
ЦЗ
2
Жоэль Шмид
ЦЗ
20
Пиус Дорн
ПЗ
14
Милан Гаич
ЦП
11
Маттео Ди Джусто
АП
19
Деян Джокич
ЦФ
22
Nico Hug
ЦФ
0
G. Luchinger
ЦФ
25
Yannick Schmid
ЦФ
Главный тренер
Джорджо Контини
Санкт-Галлен
25
Лукаш Ватковяк
ВР
26
Tim Staubli
ЦП
6
Патрик Суттер
ПП
27
Борис Бабич
ЦФ
3
M. Nuhu
ЦФ
21
Boubacar Traore
ЦФ
Вадуц
12
Юстин Оспельт
ВР
0
S. Santin
ЦП
10
Тунахан Чичек
АП
0
M. Coulibaly
ЦФ
9
Мануэль Суттер
ЦФ
35
Yago Gomes
ЦФ
0
F. Rahimi
ЦФ
3-5-1-1
1
Зиги
28
Мухайм
20
Стержиу
15
Кабраль
23
Фазлийи
16
Гертлер
4
Стильхарт
21
Гуйемено
30
Руис
9
Дуа
20
Адаму
4-1-1-4
1
Бюхель
20
Дорн
6
Симани
2
Шмид
24
Гассер
14
Гаич
11
Ди Джусто
25
0
22
19
Джокич
21
Гуйемено
6
Суттер
6
Суттер
21
Гуйемено
30
Руис
26
26
30
Руис
19
Джокич
0
0
19
Джокич
6
Симани
9
Суттер
9
Суттер
6
Симани
24
Гассер
10
Чичек
10
Чичек
24
Гассер
0
35
35
0
Остались в запасе
Санкт-Галлен
Вадуц
27
Борис Бабич
ЦФ
25
Лукаш Ватковяк
ВР
3
M. Nuhu
ЦФ
21
Boubacar Traore
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
0
F. Rahimi
ЦФ
12
Юстин Оспельт
ВР
0
S. Santin
ЦП
Главный тренер
Джорджо Контини
Остались в запасе
27
Борис Бабич
ЦФ
25
Лукаш Ватковяк
ВР
3
M. Nuhu
ЦФ
21
Boubacar Traore
ЦФ
Остались в запасе
0
F. Rahimi
ЦФ
12
Юстин Оспельт
ВР
0
S. Santin
ЦП
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Главный тренер
Джорджо Контини
Статистика матча Санкт-Галлен - Вадуц
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Стадион:
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