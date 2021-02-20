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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Вадуц - Санкт-Галлен
Вадуц - Санкт-Галлен: обзор матча 20 февраля 2021
Вадуц
20.02.2021, суббота, 20:15
Швейцария. Суперлига, 21 тур
2 : 1
Завершен
Санкт-Галлен
29'
Ж. Шмид
64'
Ж. Шмид
80'
А. Крауши
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вадуц - Санкт-Галлен
80'
ГОЛ! 2:1!
А. Крауши
Пас отдал
T. Staubli
Замена
С. Гассер
️️️️
М. Ди Джусто
78'
Замена
М. Суттер
️️️️
Д. Джокич
68'
67'
Желтая карточка
Б. Стильхарт
ГОЛ! 2:0!
Ж. Шмид
Пас отдал
М. Гаич
64'
63'
Желтая карточка
Ж. Гуйемено
Желтая карточка
L. Obexer
56'
46'
Замена
Э. Йуан
️️️️
M. Nuhu
46'
Замена
T. Staubli
️️️️
Б. Фазлийи
46'
Замена
А. Крауши
️️️️
Б. Бабич
Замена
G. Luchinger
️️️️
B. Prokopic
41'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Шмид
Пас отдал
B. Prokopic
29'
21'
Желтая карточка
M. Nuhu
Желтая карточка
С. Визер
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вадуц
1
Бенджамин Бюхель
ВР
2
Жоэль Шмид
ЦЗ
6
Денис Симани
ЦЗ
20
Пиус Дорн
ПЗ
14
Милан Гаич
ЦП
8
Сандро Визер
ЦП
11
Маттео Ди Джусто
АП
25
Yannick Schmid
ЦФ
0
B. Prokopic
ЦФ
21
Linus Obexer
ЦФ
19
Деян Джокич
ЦФ
Главный тренер
Джорджо Контини
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
23
Бетим Фазлийи
ЦЗ
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
9
Квадво Дуа
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
30
Виктор Руис
ЦП
4
Базиль Стильхарт
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
3
M. Nuhu
ЦФ
27
Борис Бабич
ЦФ
21
Boubacar Traore
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Вадуц
12
Юстин Оспельт
ВР
24
Седрик Гассер
ЦЗ
10
Тунахан Чичек
АП
9
Мануэль Суттер
ЦФ
0
M. Coulibaly
ЦФ
0
G. Luchinger
ЦФ
0
F. Rahimi
ЦФ
Санкт-Галлен
25
Лукаш Ватковяк
ВР
14
Яннис Летар
ЦЗ
15
Евклидес Кабраль
ПЗ
17
Алессандро Крауши
ЦП
26
Tim Staubli
ЦП
11
Salifou Diarrassouba
ЦФ
27
Элье Йуан
ЦФ
3-2-1-4
1
Бюхель
2
Шмид
6
Симани
20
Дорн
14
Гаич
8
Визер
11
Ди Джусто
25
19
Джокич
21
0
2-5-3
1
Зиги
23
Фазлийи
20
Стержиу
9
Дуа
30
Руис
4
Стильхарт
21
Гуйемено
88
Квинтийя
21
27
Бабич
3
19
Джокич
9
Суттер
9
Суттер
19
Джокич
0
0
0
0
11
Ди Джусто
24
Гассер
24
Гассер
11
Ди Джусто
27
Бабич
17
Крауши
17
Крауши
27
Бабич
23
Фазлийи
26
26
23
Фазлийи
3
27
Йуан
27
Йуан
3
Остались в запасе
Вадуц
Санкт-Галлен
12
Юстин Оспельт
ВР
10
Тунахан Чичек
АП
0
M. Coulibaly
ЦФ
0
F. Rahimi
ЦФ
Главный тренер
Джорджо Контини
25
Лукаш Ватковяк
ВР
14
Яннис Летар
ЦЗ
15
Евклидес Кабраль
ПЗ
11
Salifou Diarrassouba
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Остались в запасе
12
Юстин Оспельт
ВР
10
Тунахан Чичек
АП
0
M. Coulibaly
ЦФ
0
F. Rahimi
ЦФ
Остались в запасе
25
Лукаш Ватковяк
ВР
14
Яннис Летар
ЦЗ
15
Евклидес Кабраль
ПЗ
11
Salifou Diarrassouba
ЦФ
Главный тренер
Джорджо Контини
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Статистика матча Вадуц - Санкт-Галлен
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
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