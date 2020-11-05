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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рома - ЧФР Клуж
Рома - ЧФР Клуж: обзор матча 05 ноября 2020
Рома
05.11.2020, четверг, 20:55
Лига Европы, группа A, 3 тур
5 : 0
Завершен
ЧФР Клуж
2'
Г. Мхитарян
24'
Р. Ибаньес
34'
Б. Майорал
84'
Б. Майорал
89'
Педро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - ЧФР Клуж
ГОЛ! 5:0!
Педро
89'
ГОЛ! 4:0!
Б. Майорал
84'
81'
Желтая карточка
Н. Кырнац
78'
Замена
Я. Латовлевич
️️️️
М. Сушич
67'
Замена
Н. Кырнац
️️️️
Г. Дебелюх
61'
Желтая карточка
О. Хобан
Замена
К. Смоллинг
️️️️
Р. Ибаньес
61'
Замена
Л. Пеллегрини
️️️️
Г. Мхитарян
46'
Замена
Жуан
️️️️
Л. Спинаццола
46'
Замена
Педро
️️️️
Ж. Верету
46'
46'
Замена
М. Перейра
️️️️
К. Иту
46'
Замена
А. Паун-Александру
️️️️
Ч. Деяк
ГОЛ! 3:0!
Б. Майорал
Пас отдал
Б. Перес
34'
ГОЛ! 2:0!
Р. Ибаньес
Пас отдал
Ж. Верету
24'
ГОЛ! 1:0!
Г. Мхитарян
Пас отдал
Л. Спинаццола
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
13
Пау Лопес
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
ЧФР Клуж
34
Кристиан Балградян
ВР
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
16
Матео Сушич
ЦЗ
45
Камора
ЦЗ
23
Кристиан Маня
ЦЗ
67
Кэтэлин Иту
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
28
Овидиу Хобан
ЦП
10
Чиприан Деяк
ЦП
27
Габриэль Дебелюх
ЦФ
99
Марио Рондон
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Рома
23
Пьетро Боер
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
62
Томмазо Миланезе
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
9
Педро
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
ЧФР Клуж
1
Гржегорж Сандомирски
ВР
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
10
Адриан Паун-Александру
ЛВ
96
Андрей Жока
ЦП
14
Николаэ Кырнац
ЦП
7
Мишель Перейра
ЦП
4-5-1
13
Лопес
37
Спинаццола
3
Ибаньес
3
Кумбула
17
Фасио
33
Перес
4
Кристанте
17
Верету
12
Вильяр
22
Мхитарян
9
Майорал
4-4-2
34
Балградян
16
Сушич
45
Камора
23
Маня
13
Чоботарию
88
Джокович
28
Хобан
10
Деяк
67
Иту
99
Рондон
27
Дебелюх
3
Ибаньес
6
Смоллинг
6
Смоллинг
3
Ибаньес
37
Спинаццола
15
Жуан
15
Жуан
37
Спинаццола
22
Мхитарян
7
Пеллегрини
7
Пеллегрини
22
Мхитарян
17
Верету
9
Педро
9
Педро
17
Верету
10
Деяк
10
Паун-Александру
10
Паун-Александру
10
Деяк
27
Дебелюх
14
Кырнац
14
Кырнац
27
Дебелюх
16
Сушич
14
Латовлевич
14
Латовлевич
16
Сушич
67
Иту
7
Перейра
7
Перейра
67
Иту
Остались в запасе
Рома
ЧФР Клуж
23
Пьетро Боер
ВР
62
Томмазо Миланезе
ЦП
59
Никола Залевски
ЛЗ
83
Антонио Миранте
ВР
2
Рик Карсдорп
ПЗ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
96
Андрей Жока
ЦП
1
Гржегорж Сандомирски
ВР
Главный тренер
Дан Петреску
Остались в запасе
23
Пьетро Боер
ВР
62
Томмазо Миланезе
ЦП
59
Никола Залевски
ЛЗ
83
Антонио Миранте
ВР
2
Рик Карсдорп
ПЗ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Остались в запасе
96
Андрей Жока
ЦП
1
Гржегорж Сандомирски
ВР
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Дан Петреску
Статистика матча Рома - ЧФР Клуж
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 17 тур
Волунтари
- : -
28.11.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
3 : 2
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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