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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Верона
Наполи - Верона: обзор матча 23 мая 2021
Наполи
23.05.2021, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 38 тур
1 : 1
Завершен
Верона
60'
А. Ррахмани
69'
Д. Фараони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Верона
Замена
А. Петанья
️️️️
Т. Бакайоко
81'
77'
Замена
К. Рюгг
️️️️
Д. Фараони
77'
Замена
М. Ловато
️️️️
Ф. Чеккерини
Замена
М. Руй
️️️️
Э. Хюсай
72'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
П. Зелински
72'
Желтая карточка
Т. Бакайоко
71'
69'
ГОЛ! 1:1!
Д. Фараони
Пас отдал
К. Гюнтер
Замена
М. Политано
️️️️
И. Лосано
67'
63'
Замена
К. Ласанья
️️️️
Н. Калинич
63'
Замена
А. Берарди
️️️️
И. Пандур
ГОЛ! 1:0!
А. Ррахмани
Пас отдал
В. Осимхен
60'
56'
Желтая карточка
Ф. Димарко
54'
Желтая карточка
И. Удогие
41'
Замена
И. Удогие
️️️️
П. Давидович
38'
Желтая карточка
П. Давидович
Желтая карточка
И. Лосано
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
44
Костас Манолас
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Верона
1
Ивор Пандур
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
20
Иван Илич
ЦП
11
Даниэль Бесса
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
14
Никита Контини
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
38
Давиде Костанцо
ЦЗ
98
Карим Зедадка
ЛВ
6
Диего Демме
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
21
Маттео Политано
ПВ
56
Джузеппе Д'Агостино
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Верона
16
Марко Сильвестри
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
27
Стефано Стураро
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
10
Эдди Сальседо
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Мерет
4
Хюсай
44
Манолас
13
Ррахмани
22
Ди Лоренцо
8
Бакайоко
7
Зелински
8
Руис
10
Инсинье
11
Лосано
45
Осимхен
3-2-3-1-1
1
Пандур
27
Давидович
11
Чеккерини
22
Гюнтер
19
Фараони
32
Димарко
20
Илич
11
Бесса
88
Лазович
10
Дзакканьи
9
Калинич
4
Хюсай
6
Мариу Руй
6
Мариу Руй
4
Хюсай
11
Лосано
21
Политано
21
Политано
11
Лосано
7
Зелински
10
Мертенс
10
Мертенс
7
Зелински
8
Бакайоко
37
Петанья
37
Петанья
8
Бакайоко
1
Пандур
22
Берарди
22
Берарди
1
Пандур
27
Давидович
13
Удогие
13
Удогие
27
Давидович
11
Чеккерини
5
Ловато
5
Ловато
11
Чеккерини
19
Фараони
27
Рюгг
27
Рюгг
19
Фараони
9
Калинич
15
Ласанья
15
Ласанья
9
Калинич
Остались в запасе
Наполи
Верона
56
Джузеппе Д'Агостино
ЦФ
38
Давиде Костанцо
ЦЗ
98
Карим Зедадка
ЛВ
1
Давид Оспина
ВР
14
Никита Контини
ВР
6
Диего Демме
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
16
Марко Сильвестри
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
19
Эбрима Колли
ЛВ
10
Эдди Сальседо
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
56
Джузеппе Д'Агостино
ЦФ
38
Давиде Костанцо
ЦЗ
98
Карим Зедадка
ЛВ
1
Давид Оспина
ВР
14
Никита Контини
ВР
6
Диего Демме
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
Остались в запасе
16
Марко Сильвестри
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
19
Эбрима Колли
ЛВ
10
Эдди Сальседо
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Наполи - Верона
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
- : -
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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