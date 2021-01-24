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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Денизлиспор - Карагюмрюк
Денизлиспор - Карагюмрюк: обзор матча 24 января 2021
Денизлиспор
24.01.2021, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 21 тур
1 : 2
Завершен
Карагюмрюк
88'
М. Дискеруд
44'
Ф. Борини
78'
А. Ндао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Денизлиспор - Карагюмрюк
Желтая карточка
Р. Муравски
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
М. Дискеруд
88'
85'
Замена
В. Арвеладзе
️️️️
Ф. Борини
85'
Замена
E. Çolak
️️️️
А. Ндао
Замена
М. Дискеруд
️️️️
R. Niyaz
83'
78'
ГОЛ! 0:2!
А. Ндао
Пас отдал
Д. Дурмаз
73'
Замена
Д. Дурмаз
️️️️
M. ErdinÃ§
72'
Замена
А. Собич
️️️️
Л. Кастро
Замена
Z. Bergdich
️️️️
T. Lopes
69'
Замена
М. Доссеви
️️️️
H. Sacko
69'
Желтая карточка
H. Rodallega
61'
Желтая карточка
А. Сагаль
45'
+2
44'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Борини
Пас отдал
К. Алтинай
35'
Желтая карточка
Ф. Борини
30'
Замена
A. Özer
️️️️
Э. Вивиано
24'
Желтая карточка
Л. Кастро
17'
Желтая карточка
Г. Кампи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Денизлиспор
4
Фабиано
ЦЗ
2
Tiago Lopes
ЦЗ
22
Радослав Муравски
ЦП
9
Hadi Sacko
ЦП
5
Kubilay Aktas
ЦП
76
Ãzer Ãzdemir
ЦФ
20
Recep Niyaz
ЦФ
28
Анхело Сагаль
ЦФ
17
Ahmed Yasin
ЦФ
29
Costel Pantilimon
ЦФ
11
Hugo Rodallega
ЦФ
Карагюмрюк
2
Эмилиано Вивиано
ВР
29
Юре Балковец
ЦЗ
37
Гастон Кампи
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
4
Корай Алтинай
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
18
Алассан Ндао
ПВ
9
MevlÃ¼t ErdinÃ§
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Денизлиспор
1
Дженк Генен
ВР
1
Hüseyin Altıntaş
ВР
42
Миккель Дискеруд
ЛЗ
0
M. Ozkal
ЦЗ
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
21
Zakarya Bergdich
ЦЗ
14
Матье Доссеви
ЦП
10
Феде Варела
АП
65
Mert Sarikus
ЦФ
44
Alihan Kalkan
ЦФ
Карагюмрюк
22
Фатих Курукук
ЦЗ
60
Эрдем Алпарслан
ПЗ
22
Aksel Aktas
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
18
Вато Арвеладзе
АП
70
Serhat Ahmetoglu
ЦФ
9
Артур Собич
ЦФ
96
Emre Çolak
ЦФ
0
M. Sarigul
ЦФ
93
Aykut Özer
ЦФ
2-3-5
4
Фабиано
2
22
Муравски
9
5
28
Сагаль
11
29
17
20
3-4-1-2
2
Вивиано
29
Балковец
37
Кампи
3
Роко
91
Бертолаччи
5
Ндиайе
19
Кастро
4
Алтинай
18
Ндао
16
Борини
9
20
42
Дискеруд
42
Дискеруд
20
2
21
21
2
9
14
Доссеви
14
Доссеви
9
19
Кастро
9
Собич
9
Собич
19
Кастро
18
Ндао
96
96
18
Ндао
16
Борини
18
Арвеладзе
18
Арвеладзе
16
Борини
2
Вивиано
93
93
2
Вивиано
9
10
Дурмаз
10
Дурмаз
9
Остались в запасе
Денизлиспор
Карагюмрюк
1
Дженк Генен
ВР
10
Феде Варела
АП
65
Mert Sarikus
ЦФ
1
Hüseyin Altıntaş
ВР
0
M. Ozkal
ЦЗ
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
44
Alihan Kalkan
ЦФ
70
Serhat Ahmetoglu
ЦФ
0
M. Sarigul
ЦФ
22
Фатих Курукук
ЦЗ
60
Эрдем Алпарслан
ПЗ
22
Aksel Aktas
ЦП
Главный тренер
Шенол Джан
Остались в запасе
1
Дженк Генен
ВР
10
Феде Варела
АП
65
Mert Sarikus
ЦФ
1
Hüseyin Altıntaş
ВР
0
M. Ozkal
ЦЗ
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
44
Alihan Kalkan
ЦФ
Остались в запасе
70
Serhat Ahmetoglu
ЦФ
0
M. Sarigul
ЦФ
22
Фатих Курукук
ЦЗ
60
Эрдем Алпарслан
ПЗ
22
Aksel Aktas
ЦП
Главный тренер
Шенол Джан
Статистика матча Денизлиспор - Карагюмрюк
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 42 тур
Карагюмрюк
5 : 1
15.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 41 тур
Денизлиспор
1 : 4
11.05.2021
Галатасарай
Турция. Суперлига, 40 тур
Хатайспор
1 : 0
08.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 39 тур
Денизлиспор
0 : 1
02.05.2021
Ризеспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Кайсериспор
6 : 3
28.04.2021
Денизлиспор
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Информация о матче
Стадион:
Денизли
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