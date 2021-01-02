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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Сивасспор - Денизлиспор
Сивасспор - Денизлиспор: обзор матча 02 января 2021
Сивасспор
02.01.2021, суббота, 13:30
Турция. Суперлига, 16 тур
2 : 2
Завершен
Денизлиспор
26'
М. Градель (П)
45+1'
Ф. Файр
17'
H. Rodallega
90+3'
M. Mesanovic
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сивасспор - Денизлиспор
90'
+3
ГОЛ! 2:2!
M. Mesanovic
Пас отдал
R. Niyaz
Замена
А. Коне
️️️️
М. Ятабаре
88'
82'
Желтая карточка
Z. Bergdich
Желтая карточка
И. Кофи
79'
Замена
Я. Озтекин
️️️️
Э. Йесилюрт
75'
69'
Замена
H. Sacko
️️️️
H. Rodallega
68'
Замена
М. Доссеви
️️️️
T. Lopes
Замена
И. Кофи
️️️️
М. Гойано
59'
57'
Желтая карточка
Р. Муравски
46'
Замена
Ã. Ãzdemir
️️️️
M. Bakalorz
ГОЛ! 2:1!
Ф. Файр
Пас отдал
М. Ятабаре
45'
+1
30'
Замена
M. Ozkal
️️️️
M. Yumlu
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Градель
26'
17'
ГОЛ! 0:1!
H. Rodallega
Пас отдал
Р. Муравски
4'
Желтая карточка
M. Mesanovic
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
87
Марсело Гойано
ЦЗ
6
Клаудемир
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
6
Робин Ялчин
ЦП
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Денизлиспор
22
Mustafa Yumlu
ЦЗ
4
Фабиано
ЦЗ
2
Tiago Lopes
ЦЗ
21
Zakarya Bergdich
ЦЗ
22
Радослав Муравски
ЦП
29
Costel Pantilimon
ЦФ
28
Анхело Сагаль
ЦФ
20
Recep Niyaz
ЦФ
11
Hugo Rodallega
ЦФ
9
M. Mesanovic
ЦФ
6
Marvin Bakalorz
ЦФ
Сивасспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
14
Самба Камара
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
7
Хорхе Феликс
ЦФ
99
Эрен Шахин
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
Денизлиспор
1
Hüseyin Altıntaş
ВР
0
M. Ozkal
ЦЗ
14
Матье Доссеви
ЦП
9
Hadi Sacko
ЦП
99
Abdulkadir Sunger
ЦФ
76
Ãzer Ãzdemir
ЦФ
94
Muhammed Eren Kiryolcu
ЦФ
65
Mert Sarikus
ЦФ
44
Alihan Kalkan
ЦФ
4-4-2
35
Вурал
2
Аппиндангойе
3
Чифтци
87
Гойано
88
Османпаша
6
Клаудемир
10
Градель
6
Ялчин
76
Файр
9
Ятабаре
17
Йесилюрт
4-1-5
4
Фабиано
2
21
22
22
Муравски
28
Сагаль
6
9
11
20
87
Гойано
5
Кофи
5
Кофи
87
Гойано
17
Йесилюрт
7
Озтекин
7
Озтекин
17
Йесилюрт
9
Ятабаре
2
Коне
2
Коне
9
Ятабаре
6
76
76
6
22
0
0
22
2
14
Доссеви
14
Доссеви
2
11
9
9
11
Остались в запасе
Сивасспор
Денизлиспор
7
Хорхе Феликс
ЦФ
25
Муаммер Йилдырым
ВР
14
Самба Камара
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
99
Эрен Шахин
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
99
Abdulkadir Sunger
ЦФ
94
Muhammed Eren Kiryolcu
ЦФ
65
Mert Sarikus
ЦФ
1
Hüseyin Altıntaş
ВР
44
Alihan Kalkan
ЦФ
Остались в запасе
7
Хорхе Феликс
ЦФ
25
Муаммер Йилдырым
ВР
14
Самба Камара
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
99
Эрен Шахин
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
Остались в запасе
99
Abdulkadir Sunger
ЦФ
94
Muhammed Eren Kiryolcu
ЦФ
65
Mert Sarikus
ЦФ
1
Hüseyin Altıntaş
ВР
44
Alihan Kalkan
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Статистика матча Сивасспор - Денизлиспор
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 42 тур
Карагюмрюк
5 : 1
15.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 41 тур
Денизлиспор
1 : 4
11.05.2021
Галатасарай
Турция. Суперлига, 40 тур
Хатайспор
1 : 0
08.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 39 тур
Денизлиспор
0 : 1
02.05.2021
Ризеспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Кайсериспор
6 : 3
28.04.2021
Денизлиспор
Информация о матче
Стадион:
Сивас 4 Эйлюл
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