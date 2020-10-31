Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Белененсеш - Фаренсе
Белененсеш - Фаренсе: обзор матча 31 октября 2020
Белененсеш
31.10.2020, суббота, 18:30
Португалия. Примейра, 6 тур
1 : 1
Завершен
Фаренсе
69'
Р. Галд (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Белененсеш - Фаренсе
87'
Замена
F. Melo
️️️️
Ф. Исидоро
Замена
F. Jose Coelho Teixeira
️️️️
D.
81'
79'
Пенальти не реализован!
Д. Лукка
76'
Замена
Д. Лукка
️️️️
N. Stojiljkovic
Желтая карточка
Энрике
71'
69'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Галд
Желтая карточка
Р. Лима
68'
67'
Замена
H. Seco
️️️️
Б. Ауашерия
Замена
М. Кассьерра
️️️️
C.
60'
Замена
А. Соуза
️️️️
R.
46'
Желтая карточка
А. Тайра
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Белененсеш
33
Станислав Крицюк
ВР
3
Энрике
ЦЗ
16
Томаш Рибейру
ЦЗ
28
Рубен Лима
ЦЗ
6
Афонсо Тайра
ЦП
28
Тиагу Эшгайю
ЦП
34
Danny
ЦП
8
Caue
ЦФ
70
Edi Semedo
ЦФ
30
Richard
ЦФ
0
S. Varela
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Фаренсе
1
Rafael Defendi
ВР
78
Alex Pinto
ЦЗ
6
Амин Удрхири
ОП
14
Фабрисио Исидоро
ЦП
29
Клаудио Фалькао
ЦП
20
Билел Ауашерия
ЦП
11
Брайан Мансилья
ЦП
25
Райан Галд
АП
40
Eduardo Mancha
ЦФ
92
Fábio Nunes
ЦФ
19
Nikola Stojiljkovic
ЦФ
Белененсеш
2
Диогу Калила
ЦЗ
13
Яя Ситхоле
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
24
Guilherme Oliveira
ЦФ
16
Samir Banjai
ЦФ
6
Bruno Ramires
ЦФ
19
Francisco Jose Coelho Teixeira
ЦФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
75
Robinho
ЦФ
Фаренсе
1
Уго Маркеш
ВР
30
Фелипе Абнер
ЛАЗ
47
Джонатан Лукка
ЦП
24
Ricardo Ferreira
ЦФ
6
Filipe Melo
ЦФ
7
Hugo Seco
ЦФ
9
Pedro Henrique
ЦФ
9
Patrick
ЦФ
10
Madi Queta
ЦФ
3-3-4
33
Крицюк
3
Энрике
16
Рибейру
28
Лима
6
Тайра
28
Эшгайю
34
8
0
30
70
1-1-4-1-3
1
78
6
Удрхири
29
Фалькао
20
Ауашерия
11
Мансилья
14
Исидоро
25
Галд
19
92
40
30
77
Соуза
77
Соуза
30
34
19
19
34
8
9
Кассьерра
9
Кассьерра
8
19
47
Лукка
47
Лукка
19
14
Исидоро
6
6
14
Исидоро
20
Ауашерия
7
7
20
Ауашерия
Остались в запасе
Белененсеш
Фаренсе
24
Guilherme Oliveira
ЦФ
16
Samir Banjai
ЦФ
6
Bruno Ramires
ЦФ
13
Яя Ситхоле
ЦП
2
Диогу Калила
ЦЗ
75
Robinho
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
1
Уго Маркеш
ВР
30
Фелипе Абнер
ЛАЗ
24
Ricardo Ferreira
ЦФ
9
Pedro Henrique
ЦФ
9
Patrick
ЦФ
10
Madi Queta
ЦФ
Остались в запасе
24
Guilherme Oliveira
ЦФ
16
Samir Banjai
ЦФ
6
Bruno Ramires
ЦФ
13
Яя Ситхоле
ЦП
2
Диогу Калила
ЦЗ
75
Robinho
ЦФ
Остались в запасе
1
Уго Маркеш
ВР
30
Фелипе Абнер
ЛАЗ
24
Ricardo Ferreira
ЦФ
9
Pedro Henrique
ЦФ
9
Patrick
ЦФ
10
Madi Queta
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Статистика матча Белененсеш - Фаренсе
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Белененсеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
0 : 0
14.05.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Белененсеш
2 : 3
09.05.2022
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Белененсеш
0 : 1
30.04.2022
Брага
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
2 : 2
24.04.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 0
16.04.2022
Визела
Фаренсе
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 2
17.05.2025
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 33 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
11.05.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 32 тур
Фаренсе
2 : 1
03.05.2025
Фамаликан
Португалия. Примейра, 31 тур
Жил Висенте
1 : 0
26.04.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Информация о матче
Стадион:
До Рестело
Новости команд
Все
Белененсеш
Фаренсе
Российский игрок перешел в португальский клуб, вылетевший из Примейры
2025.07.01 08:30
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Санта-Клара»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:24
Прогноз на точный счет матча «Витория Гимараэш» – «Фаренсе»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:08
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Фамаликан»: Примейра, 3 мая 2025
2025.05.02 12:59
У 13 игроков «Белененсеша» выявили новый штамм коронавируса «Омикрон»
2021.11.29 17:12
2
У 13 игроков «Белененсеша» выявили новый штамм коронавируса «Омикрон»
2021.11.29 17:12
2
Президент «Белененсеша» Суареш: «Матч с «Бенфикой» – позор для всех»
2021.11.28 13:29
7
Бернарду Силва: «Я один не понимаю, почему игру «Белененсеш» – «Бенфика» не отложили?»
2021.11.28 10:15
10
Президент «Бенфики» Кошта – о матче с «Белененсешем»: «Это черная страница португальского футбола. Нам должно быть стыдно»
2021.11.28 08:35
13
«Белененсеш» начал матч с «Бенфикой» вдевятером и с двумя вратарями
2021.11.27 23:43
9
Российский игрок перешел в португальский клуб, вылетевший из Примейры
2025.07.01 08:30
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Санта-Клара»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:24
Прогноз на точный счет матча «Витория Гимараэш» – «Фаренсе»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:08
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Фамаликан»: Примейра, 3 мая 2025
2025.05.02 12:59
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+