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Расписание матчей
МЛС 2026
Реал Солт-Лейк - Сиэтл
Реал Солт-Лейк - Сиэтл: обзор матча 03 сентября 2020
Реал Солт-Лейк
03.09.2020, четверг, 04:30
США. МЛС, Общий этап
2 : 2
Завершен
Сиэтл
50'
Ж. Глад
85'
П. Руис
29'
Н. Лодейро (П)
69'
Й. Гомес Андраде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Солт-Лейк - Сиэтл
Желтая карточка
К. Бэйрд
90'
Замена
E. Luiz
️️️️
А. Русняк
87'
Замена
K. Beckerman
️️️️
П. Руис
87'
ГОЛ! 2:2!
П. Руис
85'
83'
Замена
W. Bruin
️️️️
Р. Руидиас
83'
Замена
К. Лирдам
️️️️
А. Рольдан
80'
Желтая карточка
Ж. Пауло
71'
Замена
Д. Джонс
️️️️
Н. Толо
71'
Замена
Ж. Пауло
️️️️
J. Delem
Замена
S. Johnson
️️️️
Д. Мерам
70'
69'
ГОЛ! 1:2!
Й. Гомес Андраде
Пас отдал
А. Рольдан
56'
Замена
️️️️
H. Bwana
ГОЛ! 1:1!
Ж. Глад
Пас отдал
А. Русняк
50'
Замена
G. Rossi
️️️️
М. Чанг
46'
Желтая карточка
Д. Крейлах
45'
+2
29'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Н. Лодейро
Желтая карточка
А. Эррера
28'
18'
Желтая карточка
Х. Арреага
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Солт-Лейк
51
Andrew Putna
ВР
22
Аарон Эррера
ЦЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
15
Жустен Глад
ЦЗ
4
Donny Toia
ЦЗ
17
Пабло Руис
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
21
Крис Бэйрд
ЦП
16
Майкел Чанг
ПП
87
Дамир Крейлах
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
5
Нуху Толо
ЦЗ
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
40
Shane O'Neill
ЦЗ
16
Алекс Рольдан
ЦП
21
Jordy Delem
ЦП
14
Николас Лодейро
ЦП
7
Кристиан Рольдан
ЦП
70
Handwalla Bwana
ЦФ
9
Рауль Руидиас
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
3
Тате Шмитт
ЛЗ
14
Nedum Onuoha
ЦЗ
25
Everton Luiz
ЦП
13
Nick Besler
ЦП
50
Sam Johnson
ЦФ
10
Milan Iloski
ЦФ
0
G. Rossi
ЦФ
5
Kyle Beckerman
ЦФ
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
33
Джовин Джонс
ЦЗ
12
Джош Атенсио
ОП
11
Miguel Ibarra
ЦП
6
Жоао Пауло
ЦП
29
Will Bruin
ЦФ
13
Джордан Моррис
ЦФ
4-5-1
51
22
Эррера
15
Глад
4
30
Силва Марсело
17
Руис
11
Русняк
22
Мерам
21
Бэйрд
16
Чанг
87
Крейлах
4-4-2
24
Фрай
3
Арреага
28
Гомес Андраде
40
5
Толо
21
14
Лодейро
7
Рольдан
16
Рольдан
9
Руидиас
70
22
Мерам
50
50
22
Мерам
16
Чанг
0
0
16
Чанг
17
Руис
5
5
17
Руис
11
Русняк
25
25
11
Русняк
9
Руидиас
29
29
9
Руидиас
16
Рольдан
18
Лирдам
18
Лирдам
16
Рольдан
5
Толо
33
Джонс
33
Джонс
5
Толо
21
6
Пауло
6
Пауло
21
Остались в запасе
Реал Солт-Лейк
Сиэтл
3
Тате Шмитт
ЛЗ
10
Milan Iloski
ЦФ
18
Зак МакМат
ВР
14
Nedum Onuoha
ЦЗ
13
Nick Besler
ЦП
Главный тренер
Фредди Хуарес
12
Джош Атенсио
ОП
30
Stefan Cleveland
ВР
11
Miguel Ibarra
ЦП
13
Джордан Моррис
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Остались в запасе
3
Тате Шмитт
ЛЗ
10
Milan Iloski
ЦФ
18
Зак МакМат
ВР
14
Nedum Onuoha
ЦЗ
13
Nick Besler
ЦП
Остались в запасе
12
Джош Атенсио
ОП
30
Stefan Cleveland
ВР
11
Miguel Ibarra
ЦП
13
Джордан Моррис
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Главный тренер
Брайан Шметцер
Статистика матча Реал Солт-Лейк - Сиэтл
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Информация о матче
Стадион:
Рио Тинто
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