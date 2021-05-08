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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Челси
Манчестер Сити - Челси: обзор матча 08 мая 2021
Манчестер Сити
08.05.2021, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 35 тур
1 : 2
Завершен
Челси
44'
Р. Стерлинг
63'
Х. Зиеш
90+2'
М. Алонсо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Челси
90'
+2
ГОЛ! 1:2!
М. Алонсо
Пас отдал
Т. Вернер
Желтая карточка
Г. Жезус
90'
Замена
А. Зинченко
️️️️
Б. Менди
80'
76'
Замена
К. Хадсон-Одои
️️️️
Х. Зиеш
Замена
И. Гюндоган
️️️️
Ф. Торрес
71'
Замена
Ф. Фоден
️️️️
С. Агуэро
70'
68'
Замена
Жоржиньо
️️️️
Н. Канте
63'
ГОЛ! 1:1!
Х. Зиеш
Пас отдал
С. Аспиликуэта
Пенальти не реализован!
С. Агуэро
45'
+3
45'
+3
Замена
К. Зума
️️️️
А. Кристенсен
ГОЛ! 1:0!
Р. Стерлинг
Пас отдал
С. Агуэро
44'
Желтая карточка
Р. Стерлинг
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
16
Родри
ОП
14
Ферран Торрес
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
6
Билли Гилмор
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
22
Хаким Зиеш
ПВ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Манчестер Сити
1
Зак Стеффен
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
Челси
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
21
Жоржиньо
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
3-3-2-2
31
Эдерсон
15
Аке
3
Диаш
14
Ляпорт
23
Менди
16
Родри
2
Канселу
19
Стерлинг
14
Торрес
10
Агуэро
9
Жезус
3-3-1-2-1
16
Менди
3
Аспиликуэта
15
Кристенсен
22
Рюдигер
24
Джеймс
91
Канте
3
Алонсо
6
Гилмор
22
Зиеш
11
Пулишич
11
Вернер
10
Агуэро
47
Фоден
47
Фоден
10
Агуэро
23
Менди
47
Зинченко
47
Зинченко
23
Менди
14
Торрес
20
Гюндоган
20
Гюндоган
14
Торрес
22
Зиеш
7
Хадсон-Одои
7
Хадсон-Одои
22
Зиеш
15
Кристенсен
4
Зума
4
Зума
15
Кристенсен
91
Канте
21
Жоржиньо
21
Жоржиньо
91
Канте
Остались в запасе
Манчестер Сити
Челси
1
Зак Стеффен
ВР
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
5
Фернандиньо
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
9
Оливье Жиру
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
1
Зак Стеффен
ВР
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
5
Фернандиньо
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
Остались в запасе
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
9
Оливье Жиру
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Манчестер Сити - Челси
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
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