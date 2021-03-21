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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия - Вольфсберг
Аустрия - Вольфсберг: обзор матча 21 марта 2021
Аустрия
21.03.2021, воскресенье, 19:00
Австрия. Бундеслига, 22 тур
3 : 5
Завершен
Вольфсберг
6'
М. Джуричин
66'
A. GrÃ¼nwald
78'
A. Zeka
14'
Л. Лочошвили
33'
Т. Рохер
44'
Д. Йовелич
54'
М. Лиендл
86'
Д. Визингер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аустрия - Вольфсберг
87'
Замена
М. Тафернер
️️️️
К. Верницниг
86'
ГОЛ! 3:5!
Д. Визингер
Замена
В. Демаку
️️️️
Т. Эбнер
80'
ГОЛ! 3:4!
A. Zeka
Пас отдал
А. Юкич
78'
ГОЛ! 2:4!
A. GrÃ¼nwald
Пас отдал
П. Виммер
66'
63'
Замена
Д. Визингер
️️️️
Э. Перец
63'
Замена
М. Ляйтгеб
️️️️
К. Страцниг
Замена
А. Юкич
️️️️
М. Саркария
58'
Замена
A. Zeka
️️️️
Д. Фиц
58'
Замена
A. GrÃ¼nwald
️️️️
А. Поульсен
57'
Замена
П. Виммер
️️️️
К. Моншейн
57'
54'
ГОЛ! 1:4!
М. Лиендл
Пас отдал
Т. Рохер
Желтая карточка
К. Моншейн
51'
45'
+1
Желтая карточка
Д. Баумгартнер
44'
ГОЛ! 1:3!
Д. Йовелич
Пас отдал
Э. Перец
33'
ГОЛ! 1:2!
Т. Рохер
Пас отдал
Э. Перец
Желтая карточка
Д. Фиц
31'
20'
Желтая карточка
К. Страцниг
14'
ГОЛ! 1:1!
Л. Лочошвили
ГОЛ! 1:0!
М. Джуричин
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия
1
Патрик Пенц
ВР
2
Андреас Поульсен
ЦЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
6
Christoph Schosswendter
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
5
Эрик Мартель
ОП
7
Марко Джуричин
ЦП
11
Манприт Саркария
ЦП
36
Доминик Фиц
ЦП
25
Томас Эбнер
ЦП
14
Кристоф Моншейн
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Вольфсберг
31
Александер Кофлер
ВР
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
3
Марио Павелич
ЦЗ
10
Михаэль Лиендл
ЛП
18
Торстен Рохер
ЦП
17
Кай Страцниг
ЦП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
9
Деян Йовелич
ЦФ
7
Эльель Перец
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
15
Стефан Звиршитц
ЦЗ
6
Весел Демаку
ЦП
10
Alexander GrÃ¼nwald
ЦП
8
Патрик Виммер
ЦП
7
Александар Юкич
АП
17
Agim Zeka
ЦФ
Вольфсберг
29
Мануэль Куттин
ВР
15
Гурам Гиорбелидзе
ЛЗ
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
30
Маттеус Тафернер
ЛП
23
Лукас Шефль
ЦП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
29
Дарио Визингер
ЦФ
4-1-4-1
1
Пенц
2
Поульсен
14
Палмер-Браун
6
39
Тигль
5
Мартель
7
Джуричин
36
Фиц
25
Эбнер
11
Саркария
14
Моншейн
4-4-2
31
Кофлер
24
Лочошвили
3
Шерцер
3
Павелич
22
Баумгартнер
18
Рохер
17
Страцниг
24
Верницниг
10
Лиендл
7
Перец
9
Йовелич
11
Саркария
7
Юкич
7
Юкич
11
Саркария
36
Фиц
17
17
36
Фиц
25
Эбнер
6
Демаку
6
Демаку
25
Эбнер
2
Поульсен
10
10
2
Поульсен
14
Моншейн
8
Виммер
8
Виммер
14
Моншейн
24
Верницниг
30
Тафернер
30
Тафернер
24
Верницниг
17
Страцниг
16
Ляйтгеб
16
Ляйтгеб
17
Страцниг
7
Перец
29
Визингер
29
Визингер
7
Перец
Остались в запасе
Аустрия
Вольфсберг
99
Мирко Кос
ВР
15
Стефан Звиршитц
ЦЗ
Главный тренер
Торстен Финк
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
15
Гурам Гиорбелидзе
ЛЗ
29
Мануэль Куттин
ВР
23
Лукас Шефль
ЦП
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
15
Стефан Звиршитц
ЦЗ
Остались в запасе
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
15
Гурам Гиорбелидзе
ЛЗ
29
Мануэль Куттин
ВР
23
Лукас Шефль
ЦП
Главный тренер
Торстен Финк
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Статистика матча Аустрия - Вольфсберг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
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