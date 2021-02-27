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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Днепр-1
Мариуполь - Днепр-1: обзор матча 27 февраля 2021
Мариуполь
27.02.2021, суббота, 15:00
Украина. Премьер-лига, 16 тур
2 : 2
Завершен
Днепр-1
35'
K. Melichenko
86'
А. Кулаков
13'
Дуглас
61'
А. Довбик (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Днепр-1
Желтая карточка
А. Драмбаев
89'
88'
Желтая карточка
Л. Тэйлор
ГОЛ! 2:2!
А. Кулаков
Пас отдал
Д. Мишнев
86'
84'
Замена
А. Цуриков
️️️️
В. Дубинчак
76'
Замена
O. Khoblenko
️️️️
А. Довбик
Замена
Э. Гулиев
️️️️
О. Очеретко
73'
Желтая карточка
O. Bykov
69'
Желтая карточка
А. Бондаренко
65'
Замена
А. Бондаренко
️️️️
А. Кащук
64'
Замена
А. Драмбаев
️️️️
П. Стасюк
63'
61'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Довбик
59'
Замена
Ф. Ди Франко
️️️️
И. Когут
59'
Замена
С. Булеца
️️️️
А. Назаренко
Желтая карточка
П. Стасюк
50'
Замена
Н. Петерман
️️️️
В. Танковский
46'
Замена
А. Кулаков
️️️️
Д. Сикан
46'
ГОЛ! 1:1!
K. Melichenko
35'
13'
ГОЛ! 0:1!
Дуглас
Пас отдал
А. Пихаленок
Желтая карточка
С. Чоботенко
12'
10'
Желтая карточка
А. Назаренко
6'
Желтая карточка
Дуглас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мариуполь
1
Олег Кудрик
ВР
95
Петр Стасюк
ЛЗ
21
Oleksii Bykov
ЦЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
6
Максим Чех
ОП
6
Вячеслав Танковский
ЦП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
27
Олег Очеретко
АП
0
K. Melichenko
ЦФ
14
Даниил Сикан
ЦФ
7
Алексей Кащук
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Днепр-1
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
23
Дуглас
ЦЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
77
Данил Игнатенко
ЦП
25
Игорь Когут
ЦП
7
Александр Назаренко
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
25
Марио Чуже
ЦФ
33
Валерий Юрчук
ЦФ
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
Мариуполь
1
Yevgen Galchuk
ВР
23
Марк Мампасси
ЦЗ
1
Никита Петерман
ЦЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ЦЗ
19
Артем Бондаренко
АП
23
Эльдар Гулиев
ЦФ
10
Андрей Кулаков
ЦФ
14
Александр Драмбаев
ЦФ
Днепр-1
1
Zauri Makharadze
ВР
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
9
Андрей Цуриков
ЦЗ
44
Арсений Батагов
ЦП
10
Сергей Булеца
ЦП
23
Vagner Goncalves Nogueira
ЦФ
20
Франсиско Ди Франко
ЦФ
9
O. Khoblenko
ЦФ
3-1-2-1-3
1
Кудрик
95
Стасюк
44
Чоботенко
21
6
Чех
6
Танковский
15
Мишнев
27
Очеретко
7
Кащук
14
Сикан
0
4-4-3
3
Тэйлор
23
Дуглас
18
Логинов
44
Дубинчак
25
Когут
7
Назаренко
8
Пихаленок
77
Игнатенко
9
Довбик
33
Юрчук
25
Чуже
7
Кащук
19
Бондаренко
19
Бондаренко
7
Кащук
6
Танковский
1
Петерман
1
Петерман
6
Танковский
27
Очеретко
23
Гулиев
23
Гулиев
27
Очеретко
14
Сикан
10
Кулаков
10
Кулаков
14
Сикан
95
Стасюк
14
Драмбаев
14
Драмбаев
95
Стасюк
44
Дубинчак
9
Цуриков
9
Цуриков
44
Дубинчак
7
Назаренко
10
Булеца
10
Булеца
7
Назаренко
25
Когут
20
Ди Франко
20
Ди Франко
25
Когут
9
Довбик
9
9
9
Довбик
Остались в запасе
Мариуполь
Днепр-1
23
Марк Мампасси
ЦЗ
1
Yevgen Galchuk
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ЦЗ
Главный тренер
Александр Севидов
23
Vagner Goncalves Nogueira
ЦФ
1
Zauri Makharadze
ВР
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
44
Арсений Батагов
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
Остались в запасе
23
Марк Мампасси
ЦЗ
1
Yevgen Galchuk
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ЦЗ
Остались в запасе
23
Vagner Goncalves Nogueira
ЦФ
1
Zauri Makharadze
ВР
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
44
Арсений Батагов
ЦП
Главный тренер
Александр Севидов
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
Статистика матча Мариуполь - Днепр-1
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Днепр-1
Лига конференций, 2 раунд
Днепр-1
0 : 3
25.07.2024
Академия Пушкаша
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
0 : 2
25.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Днепр-1
1 : 1
19.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 0
12.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Днепр-1
1 : 0
06.05.2024
Кривбасс
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