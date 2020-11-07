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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Десна - Минай
Десна - Минай: обзор матча 07 ноября 2020
Десна
07.11.2020, суббота, 20:30
Украина. Премьер-лига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Минай
80'
Ф. Будковский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Десна - Минай
Желтая карточка
E. Past
90'
+4
Замена
В. Ермаков
️️️️
В. Калитвинцев
88'
Замена
M. Dehtiarov
️️️️
Ф. Будковский
88'
87'
Желтая карточка
S. Mayembe
85'
Замена
Р. Малепе
️️️️
А. Ткачук
84'
Замена
Р. Ахмадзада
️️️️
O. Snizhko
ГОЛ! 1:0!
Ф. Будковский
80'
Замена
А. Гуцуляк
️️️️
М. Мудрик
71'
61'
Замена
V. Pynyashko
️️️️
D. Kozhanov
53'
Желтая карточка
A. Shynder
Замена
А. Тотовицкий
️️️️
D. Khlyobas
46'
Замена
A. Dombrovskiy
️️️️
Л. Арвеладзе
46'
Желтая карточка
М. Мудрик
16'
6'
Пенальти не реализован!
А. Нуриев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Десна
5
Йоонас Тамм
ЦЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
37
Vladyslav Ogirya
ЦП
9
Леван Арвеладзе
ЦП
11
Егор Картушов
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
13
D. Khlyobas
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
44
Evgeny Past
ЦФ
Минай
32
Anton Kanibolotskiy
ВР
44
Тарас Сакив
ЛЗ
4
Мислав Матич
ЦЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
0
O. Snizhko
ЦП
7
Анатолий Нуриев
АП
14
Данил Кныш
ПВ
0
S. Mayembe
ЦФ
0
A. Shynder
ЦФ
0
K. Melichenko
ЦФ
0
D. Kozhanov
ЦФ
Десна
72
Igor Litovka
ВР
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
8
Andriy Dombrovskiy
ЦП
14
Артур Западня
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
89
Oleksandr Volkov
ЦФ
90
Илья Шевцов
ЦФ
0
M. Dehtiarov
ЦФ
11
Алексей Гуцуляк
ЦФ
Минай
18
Александр Маткобожик
ЦЗ
71
Максим Лопыренок
ЦЗ
8
Репо Малепе
ОП
99
Алексей Хахлев
ЦП
0
A. Popovych
ЦФ
0
D. Pavlish
ЦФ
90
Artur Karnoza
ЦФ
0
V. Pynyashko
ЦФ
11
Рустам Ахмадзада
ЦФ
3-4-1-3
5
Тамм
4
Гитченко
22
Конопля
37
11
Картушов
45
Калитвинцев
9
Арвеладзе
27
Мудрик
44
28
Будковский
13
2-1-1-2-4
32
4
Матич
44
Сакив
19
Ткачук
0
14
Кныш
7
Нуриев
0
0
0
0
13
5
Тотовицкий
5
Тотовицкий
13
45
Калитвинцев
3
Ермаков
3
Ермаков
45
Калитвинцев
9
Арвеладзе
8
8
9
Арвеладзе
28
Будковский
0
0
28
Будковский
27
Мудрик
11
Гуцуляк
11
Гуцуляк
27
Мудрик
0
0
0
0
0
11
Ахмадзада
11
Ахмадзада
0
19
Ткачук
8
Малепе
8
Малепе
19
Ткачук
Остались в запасе
Десна
Минай
89
Oleksandr Volkov
ЦФ
90
Илья Шевцов
ЦФ
72
Igor Litovka
ВР
14
Артур Западня
ЦП
0
A. Popovych
ЦФ
18
Александр Маткобожик
ЦЗ
0
D. Pavlish
ЦФ
90
Artur Karnoza
ЦФ
99
Алексей Хахлев
ЦП
71
Максим Лопыренок
ЦЗ
Остались в запасе
89
Oleksandr Volkov
ЦФ
90
Илья Шевцов
ЦФ
72
Igor Litovka
ВР
14
Артур Западня
ЦП
Остались в запасе
0
A. Popovych
ЦФ
18
Александр Маткобожик
ЦЗ
0
D. Pavlish
ЦФ
90
Artur Karnoza
ЦФ
99
Алексей Хахлев
ЦП
71
Максим Лопыренок
ЦЗ
Статистика матча Десна - Минай
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Десна
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Ингулец
2 : 1
10.12.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Черноморец
0 : 1
27.11.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Десна
0 : 1
21.11.2021
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Львов
0 : 2
07.11.2021
Десна
Минай
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Кривбасс
3 : 0
25.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Минай
3 : 2
19.05.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 3
11.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Верес
3 : 1
06.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Минай
2 : 0
27.04.2024
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
имени Ю.А. Гагарина
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