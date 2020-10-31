Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Александрия - Десна
Александрия - Десна: обзор матча 31 октября 2020
Александрия
31.10.2020, суббота, 18:00
Украина. Премьер-лига, 8 тур
2 : 2
Завершен
Десна
72'
Е. Банада
82'
А. Ситало
39'
А. Тотовицкий (П)
84'
Ф. Будковский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Александрия - Десна
89'
Вторая желтая
М. Имереков
Замена
В. Грицук
️️️️
М. Третьяков
86'
86'
Замена
D. Khlyobas
️️️️
А. Тотовицкий
84'
ГОЛ! 2:2!
Ф. Будковский
Пас отдал
А. Тотовицкий
Желтая карточка
А. Ситало
83'
ГОЛ! 2:1!
А. Ситало
82'
78'
Замена
Ф. Будковский
️️️️
Л. Арвеладзе
77'
Замена
А. Гуцуляк
️️️️
В. Калитвинцев
Замена
Т. Стецков
️️️️
Р. Вантух
73'
ГОЛ! 1:1!
Е. Банада
Пас отдал
К. Ковалец
72'
Желтая карточка
P. Pashaev
70'
Замена
Д. Безбородько
️️️️
В. Лучкевич
70'
68'
Замена
Е. Картушов
️️️️
М. Мудрик
68'
Замена
A. Dombrovskiy
️️️️
И. Шевцов
65'
Желтая карточка
М. Имереков
Желтая карточка
М. Третьяков
50'
Замена
Е. Банада
️️️️
В. Бабогло
46'
Замена
М. Третьяков
️️️️
Б. Мишенко
46'
Желтая карточка
Б. Мишенко
44'
39'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Тотовицкий
33'
Желтая карточка
V. Ogirya
28'
Желтая карточка
А. Гитченко
25'
Желтая карточка
A. Mostoviy
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
79
Юрий Панькив
ВР
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
7
Богдан Мишенко
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
21
Pavlo Pashaev
ЦЗ
27
Dmytro Grechyshkin
ЦП
17
Роман Вантух
ЦП
7
Валерий Лучкевич
ЦП
6
Кирилл Ковалец
ЦП
17
Артем Ситало
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Десна
32
Максим Имереков
ЦЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
22
Andriy Mostoviy
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
9
Леван Арвеладзе
ЦП
37
Vladyslav Ogirya
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
90
Илья Шевцов
ЦФ
44
Evgeny Past
ЦФ
Александрия
55
Тимур Стецков
ЦЗ
44
Евгений Банада
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
22
Василий Грицук
ЦП
75
Максим Третьяков
ЦП
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
31
Олег Билык
ЦФ
57
Александр Мельник
ЦФ
21
Денис Безбородько
ЦФ
Десна
72
Igor Litovka
ВР
5
Йоонас Тамм
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
8
Andriy Dombrovskiy
ЦП
11
Егор Картушов
ЦП
13
D. Khlyobas
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
0
M. Dehtiarov
ЦФ
11
Алексей Гуцуляк
ЦФ
3-2-4-1
79
Панькив
4
Дубра
4
Бондаренко
21
7
Мишенко
4
Бабогло
27
7
Лучкевич
6
Ковалец
17
Вантух
17
Ситало
4-3-2-2
22
Конопля
4
Гитченко
22
32
Имереков
9
Арвеладзе
37
45
Калитвинцев
5
Тотовицкий
27
Мудрик
44
90
Шевцов
17
Вантух
55
Стецков
55
Стецков
17
Вантух
4
Бабогло
44
Банада
44
Банада
4
Бабогло
Третьяков
22
Грицук
22
Грицук
Третьяков
7
Мишенко
75
Третьяков
75
Третьяков
7
Мишенко
7
Лучкевич
21
Безбородько
21
Безбородько
7
Лучкевич
90
Шевцов
8
8
90
Шевцов
27
Мудрик
11
Картушов
11
Картушов
27
Мудрик
5
Тотовицкий
13
13
5
Тотовицкий
9
Арвеладзе
28
Будковский
28
Будковский
9
Арвеладзе
45
Калитвинцев
11
Гуцуляк
11
Гуцуляк
45
Калитвинцев
Остались в запасе
Александрия
Десна
6
Алексей Довгий
ЦП
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
31
Олег Билык
ЦФ
57
Александр Мельник
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
72
Igor Litovka
ВР
5
Йоонас Тамм
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
0
M. Dehtiarov
ЦФ
Остались в запасе
6
Алексей Довгий
ЦП
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
31
Олег Билык
ЦФ
57
Александр Мельник
ЦФ
Остались в запасе
72
Igor Litovka
ВР
5
Йоонас Тамм
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
0
M. Dehtiarov
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Статистика матча Александрия - Десна
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Десна
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Ингулец
2 : 1
10.12.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Черноморец
0 : 1
27.11.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Десна
0 : 1
21.11.2021
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Львов
0 : 2
07.11.2021
Десна
Информация о матче
Стадион:
Ника
Новости команд
Все
Александрия
Десна
«Александрия» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2026
23 мая
«Александрия» – «Кривбасс»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.65
22 мая
«Рух» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Рух» – «Александрия»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 3.05
16 мая
«Александрия» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2026
12 мая
«Александрия» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2026
23 мая
«Александрия» – «Кривбасс»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.65
22 мая
«Рух» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Рух» – «Александрия»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 3.05
16 мая
«Александрия» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2026
12 мая
УПЛ. «Заря» проиграла «Десне», «Мариуполь» и «Львов» сыграли вничью
2018.08.26 21:31
УПЛ. «Ворскла» обыграла «Мариуполь», «Десна» сыграла вничью с «Карпатами»
2018.08.19 21:24
3
УПЛ. «Арсенал» проиграл «Александрии», «Заря» выиграла у «Карпат»
2018.08.12 21:22
2
УПЛ. «Мариуполь» победил в Киеве, «Карпаты» и «Олимпик» сыграли вничью
2018.08.05 21:34
УПЛ. «Шахтер» разгромил «Арсенал», «Десна» – «Мариуполь» и другие результаты
2018.07.29 21:36
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+