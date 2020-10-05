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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Форталеза - Атлетико Гойяненсе
Форталеза - Атлетико Гойяненсе: обзор матча 05 октября 2020
Форталеза
05.10.2020, понедельник, 00:15
Бразилия. Серия А, 13 тур
0 : 0
Завершен
Атлетико Гойяненсе
64'
Тинга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Форталеза - Атлетико Гойяненсе
84'
Замена
E. Felipe
️️️️
H.
Замена
Ф. Фрагапане
️️️️
Ромариньо
76'
76'
Замена
Матеузиньо
️️️️
Чико
76'
Замена
Натанаэль
️️️️
G. Ferrareis
Замена
O.
️️️️
Y. César
72'
ГОЛ! 1:0!
Тинга
64'
60'
Замена
З. Роберто
️️️️
J.
60'
Замена
D.
️️️️
Ж. Виктор
Желтая карточка
Фелипе
58'
56'
Желтая карточка
Ж. Виктор
Желтая карточка
Y. César
54'
Замена
Рональд
️️️️
Марлон
46'
Желтая карточка
Тинга
45'
31'
Желтая карточка
G. Ferrareis
Желтая карточка
Жуниньо
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форталеза
27
Felipe Alves
ВР
2
Тинга
ЦЗ
4
Паулао
ЦЗ
6
Carlinhos
ЦЗ
7
Давид
ЛВ
15
Фелипе
ЦП
8
Жуниньо
ЦП
25
Марлон
ЦП
11
Ромариньо
ЦП
57
Yuri César
ЦФ
4
Roger Carvalho
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Атлетико Гойяненсе
30
Николас
ЛЗ
33
Эдер
ЦЗ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
17
Марлон Фрейтас
ОП
16
Эдсон
ОП
18
Janderson
ЦП
10
Чико
АП
1
Jean
ЦФ
2
Gustavo Ferrareis
ЦФ
9
Hyuri
ЦФ
Форталеза
93
Макс Валеф
ВР
13
Gabriel Dias
ЦЗ
2
Juan Quintero
ЦЗ
7
Франко Фрагапане
ЛП
8
Рональд
ОП
8
Derley
ЦП
11
Osvaldo
ЦП
32
Mariano VÃ¡zquez
ЦП
9
T. Orobo
ЦФ
88
Luiz Henrique
ЦФ
10
Éderson
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
Атлетико Гойяненсе
25
Натанаэль
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
5
Виллиан Маранхао
ОП
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
13
Luan Sales
ЦФ
97
Everton Felipe
ЦФ
17
Matheus Frizzo
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
3-4-1-2
27
2
Тинга
4
Паулао
6
15
Фелипе
25
Марлон
11
Ромариньо
8
Жуниньо
7
Давид
4
57
4-2-1-1-3
33
Эдер
2
Оливейра
4
Виктор
30
Николас
17
Фрейтас
16
Эдсон
18
10
Чико
9
2
1
11
Ромариньо
7
Фрагапане
7
Фрагапане
11
Ромариньо
25
Марлон
8
Рональд
8
Рональд
25
Марлон
57
11
11
57
2
25
Натанаэль
25
Натанаэль
2
4
Виктор
23
23
4
Виктор
9
97
97
9
10
Чико
2
Матеузиньо
2
Матеузиньо
10
Чико
18
99
Зе Роберто
99
Зе Роберто
18
Остались в запасе
Форталеза
Атлетико Гойяненсе
9
T. Orobo
ЦФ
93
Макс Валеф
ВР
88
Luiz Henrique
ЦФ
10
Éderson
ЦФ
13
Gabriel Dias
ЦЗ
2
Juan Quintero
ЦЗ
8
Derley
ЦП
32
Mariano VÃ¡zquez
ЦП
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
13
Luan Sales
ЦФ
5
Виллиан Маранхао
ОП
17
Matheus Frizzo
ЦФ
Остались в запасе
9
T. Orobo
ЦФ
93
Макс Валеф
ВР
88
Luiz Henrique
ЦФ
10
Éderson
ЦФ
13
Gabriel Dias
ЦЗ
2
Juan Quintero
ЦЗ
8
Derley
ЦП
32
Mariano VÃ¡zquez
ЦП
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
Остались в запасе
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
13
Luan Sales
ЦФ
5
Виллиан Маранхао
ОП
17
Matheus Frizzo
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Форталеза - Атлетико Гойяненсе
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Информация о матче
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