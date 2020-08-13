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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Гойяненсе - Фламенго
Атлетико Гойяненсе - Фламенго: обзор матча 13 августа 2020
Атлетико Гойяненсе
13.08.2020, четверг, 02:30
Бразилия. Серия А, 2 тур
3 : 0
Завершен
Фламенго
15'
H.
32'
Жоржиньо
61'
G. Ferrareis
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Гойяненсе - Фламенго
85'
Замена
Сезар
️️️️
Г. Барбоза
83'
Красная карточка
Д. Алвес
Желтая карточка
Эдсон
82'
Замена
M. Vargas
️️️️
H.
81'
Замена
M.
️️️️
D.
77'
Замена
Чико
️️️️
G. Ferrareis
77'
69'
Желтая карточка
Рафинья
Замена
В. Маранхао
️️️️
Жоржиньо
69'
ГОЛ! 3:0!
G. Ferrareis
Пас отдал
Эдсон
61'
59'
Замена
Д. Де Арраскаэта
️️️️
Э. Рибейро
46'
Замена
Педро
️️️️
Витиньо
46'
Замена
Рафинья
️️️️
Р. Кайо
ГОЛ! 2:0!
Жоржиньо
32'
ГОЛ! 1:0!
H.
Пас отдал
G. Ferrareis
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Гойяненсе
30
Николас
ЛЗ
33
Эдер
ЦЗ
17
Марлон Фрейтас
ОП
16
Эдсон
ОП
17
Жоржиньо
АП
1
Jean
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
4
Gilvan
ЦФ
97
Everton Felipe
ЦФ
2
Gustavo Ferrareis
ЦФ
9
Hyuri
ЦФ
Фламенго
25
Диего Алвес
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
11
Витиньо
ЛВ
27
Бруно Энрике
ЛВ
15
Виллиан Арао
ОП
8
Жерсон
ЦП
10
Эвертон Рибейро
ЦП
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Атлетико Гойяненсе
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
5
Виллиан Маранхао
ОП
7
Хенри Вака
АП
10
Чико
АП
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
13
Moacir
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
17
Matheus Frizzo
ЦФ
Фламенго
23
Сезар
ВР
6
Рене
ЛЗ
3
Тулер
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
32
Педро Роша
ЛВ
30
Микаэл
ЛВ
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
29
Тиаго Майя
ЦП
10
Диего
АП
9
Педро
ЦФ
2-2-1-5
30
Николас
33
Эдер
17
Фрейтас
16
Эдсон
17
Жоржиньо
4
9
2
97
23
4-1-2-2-1
25
Алвес
30
Кайо
13
Энрике
4
Перейра
16
Луис
15
Арао
8
Жерсон
10
Рибейро
11
Витиньо
27
Энрике
9
Барбоза
23
13
13
23
9
96
96
9
17
Жоржиньо
5
Маранхао
5
Маранхао
17
Жоржиньо
2
10
Чико
10
Чико
2
9
Барбоза
23
Сезар
23
Сезар
9
Барбоза
10
Рибейро
10
Де Арраскаэта
10
Де Арраскаэта
10
Рибейро
11
Витиньо
9
Педро
9
Педро
11
Витиньо
30
Кайо
13
Рафинья
13
Рафинья
30
Кайо
Остались в запасе
Атлетико Гойяненсе
Фламенго
7
Хенри Вака
АП
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
17
Matheus Frizzo
ЦФ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
32
Педро Роша
ЛВ
2
Жоао Лукас
ПЗ
6
Рене
ЛЗ
3
Тулер
ЦЗ
10
Диего
АП
30
Микаэл
ЛВ
29
Тиаго Майя
ЦП
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
7
Хенри Вака
АП
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
17
Matheus Frizzo
ЦФ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
Остались в запасе
32
Педро Роша
ЛВ
2
Жоао Лукас
ПЗ
6
Рене
ЛЗ
3
Тулер
ЦЗ
10
Диего
АП
30
Микаэл
ЛВ
29
Тиаго Майя
ЦП
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Атлетико Гойяненсе - Фламенго
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
Антонио Асиоли
Новости команд
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Атлетико Гойяненсе
Фламенго
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11:16
2
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