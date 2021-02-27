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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Остенде - Мехелен
Остенде - Мехелен: обзор матча 27 февраля 2021
Остенде
27.02.2021, суббота, 20:30
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
2 : 0
Завершен
Мехелен
27'
М. Гейе (П)
86'
Б. Капон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Остенде - Мехелен
88'
Желтая карточка
J. Vanlerberghe
ГОЛ! 2:0!
Б. Капон
Пас отдал
Э. Юлсагер
86'
Замена
А. Фрейр Скуласон
️️️️
Р. Д'Хез
84'
Замена
F. Marquet
️️️️
M. D'Arpino
84'
Замена
Б. Капон
️️️️
М. Гейе
84'
83'
Замена
S. Defour
️️️️
Ж. Хайреманс
83'
Замена
А. Вранкс
️️️️
S. Bateau
78'
Замена
O. Kaya
️️️️
L. Bijker
Замена
К. Вандендрище
️️️️
Н. Бацнер
71'
Замена
M. Kvasina
️️️️
М. Тиам
67'
55'
Замена
М. Швед
️️️️
Н. Сторм
Желтая карточка
А. Танге
28'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Гейе
27'
26'
Желтая карточка
S. Bateau
17'
Желтая карточка
Ж. Хайреманс
Желтая карточка
M. D'Arpino
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Остенде
28
Гийом Хуберт
ВР
3
Артур Теате
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
3
Антон Танге
ЦЗ
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
25
Йелле Батай
ЦП
7
Робби Д'Хез
ЦП
25
Ник Бацнер
АП
93
Мамаду Тиам
ЦФ
29
Махтар Гейе
ЦФ
0
M. D'Arpino
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Мехелен
23
Thibault Peyre
ЦЗ
14
Сэнди Уолш
ЦЗ
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
16
Lucas Bijker
ЦЗ
8
Sheldon Bateau
ЦЗ
11
Жоффри Хайреманс
ЦП
28
Керим Мрабти
ЦП
17
Роб Скофс
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
9
Ферди Дрейф
ЦФ
10
Никола Сторм
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Вандербист
Остенде
1
Bram Castro
ВР
27
Брехт Капон
ЦЗ
26
Кевин Вандендрище
ЦП
22
Ари Фрейр Скуласон
ЦП
8
Francois Marquet
ЦП
5
Frederik Jakel
ЦФ
27
Marko Kvasina
ЦФ
Мехелен
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
12
Sofiane Bouzian
ВР
4
Симен Вут
ЦЗ
40
Астер Вранкс
ЦП
8
Onur Kaya
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
11
Niklo Dailly
ЦФ
16
Steven Defour
ЦФ
21
Victor Wernersson
ЦФ
3-3-1-3
28
Хуберт
3
Теате
13
Хендри
3
Танге
17
Юлсагер
25
Батай
7
Д'Хез
25
Бацнер
0
29
Гейе
93
Тиам
3-2-3-3
30
16
8
23
14
Уолш
11
Хайреманс
28
Мрабти
17
Скофс
10
Сторм
9
Дрейф
15
29
Гейе
27
Капон
27
Капон
29
Гейе
25
Бацнер
26
Вандендрище
26
Вандендрище
25
Бацнер
7
Д'Хез
22
Скуласон
22
Скуласон
7
Д'Хез
0
8
8
0
93
Тиам
27
27
93
Тиам
10
Сторм
9
Швед
9
Швед
10
Сторм
11
Хайреманс
16
16
11
Хайреманс
8
40
Вранкс
40
Вранкс
8
16
8
8
16
Остались в запасе
Остенде
Мехелен
5
Frederik Jakel
ЦФ
1
Bram Castro
ВР
Главный тренер
Ив Вандерхаге
11
Niklo Dailly
ЦФ
21
Victor Wernersson
ЦФ
4
Симен Вут
ЦЗ
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
12
Sofiane Bouzian
ВР
Главный тренер
Фредерик Вандербист
Остались в запасе
5
Frederik Jakel
ЦФ
1
Bram Castro
ВР
Остались в запасе
11
Niklo Dailly
ЦФ
21
Victor Wernersson
ЦФ
4
Симен Вут
ЦЗ
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
12
Sofiane Bouzian
ВР
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Главный тренер
Фредерик Вандербист
Статистика матча Остенде - Мехелен
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
Альбертпаркстадион
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Остенде
Мехелен
33-летний экс-игрок «Челси»: «Понимаю, что мне осталось жить несколько дней»
9 января
6
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2023.03.22 11:31
2
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1
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2019.11.27 13:29
1
33-летний экс-игрок «Челси»: «Понимаю, что мне осталось жить несколько дней»
9 января
6
Экс-пресс-атташе «Уфы»: «За 2 дня до начала СВО мы не понимали, зачем «Селтик» требует отпустить брата Лукаку в случае начала военных действий»
2024.02.29 00:18
«Манчестер Сити» подписал защитника «Мехелена» Каборе
2020.07.30 09:53
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2019.07.19 07:25
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