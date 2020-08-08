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РПЛ 2026/2027
Химки - ЦСКА
Химки - ЦСКА: обзор матча 08 августа 2020
Химки
08.08.2020, суббота, 16:00
Россия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 2
Завершен
ЦСКА
18'
К. Кучаев
45'
А. Дзагоев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - ЦСКА
84'
Замена
К. Бистрович
️️️️
К. Марадишвили
84'
Замена
А. Гайч
️️️️
И. Обляков
84'
Замена
Я. Бийол
️️️️
К. Кучаев
Замена
М. Конате
️️️️
И. Кухарчук
67'
65'
Замена
Н. Тикнизян
️️️️
Ф. Чалов
55'
Замена
А. Сигурдссон
️️️️
А. Дзагоев
Замена
К. Алиев
️️️️
А. Корян
46'
45'
ГОЛ! 0:2!
А. Дзагоев
Пас отдал
К. Кучаев
18'
ГОЛ! 0:1!
К. Кучаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
22
Илья Лантратов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
14
Артем Полярус
ЦП
24
Максим Мартусевич
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
77
Аршак Корян
ПВ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
18
Константин Кучаев
ЛП
66
Алан Дзагоев
ЦП
22
Константин Марадишвили
ЦП
10
Иван Обляков
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Химки
54
Егор Генералов
ВР
1
Дмитрий Хомич
ВР
7
Гела Засеев
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
44
Михаил Тихонов
ПВ
8
Богдан Мишуков
ЦФ
10
Камран Алиев
ЦФ
13
Мохамед Конате
ЦФ
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
10
Арнор Сигурдссон
АП
17
Илья Шкурин
ЦФ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
4-1-2-2-1
22
Лантратов
30
Идову
15
Тихий
15
Данилкин
87
Боженов
5
Трошечкин
14
Полярус
24
Мартусевич
44
Кухарчук
77
Корян
17
Дядюн
3-2-3-1-1
35
Акинфеев
6
Фернандес
78
Дивеев
62
Карпов
14
Набабкин
42
Щенников
66
Дзагоев
22
Марадишвили
18
Кучаев
10
Обляков
63
Чалов
77
Корян
10
Алиев
10
Алиев
77
Корян
44
Кухарчук
13
Конате
13
Конате
44
Кухарчук
63
Чалов
21
Тикнизян
21
Тикнизян
63
Чалов
18
Кучаев
15
Бийол
15
Бийол
18
Кучаев
22
Марадишвили
8
Бистрович
8
Бистрович
22
Марадишвили
66
Дзагоев
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
66
Дзагоев
10
Обляков
19
Гайч
19
Гайч
10
Обляков
Остались в запасе
Химки
ЦСКА
44
Михаил Тихонов
ПВ
8
Богдан Мишуков
ЦФ
54
Егор Генералов
ВР
1
Дмитрий Хомич
ВР
7
Гела Засеев
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
53
Никита Котин
ЦЗ
49
Владислав Тороп
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
17
Илья Шкурин
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
44
Михаил Тихонов
ПВ
8
Богдан Мишуков
ЦФ
54
Егор Генералов
ВР
1
Дмитрий Хомич
ВР
7
Гела Засеев
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
Остались в запасе
53
Никита Котин
ЦЗ
49
Владислав Тороп
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
17
Илья Шкурин
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Химки - ЦСКА
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
ЦСКА
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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