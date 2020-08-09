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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Сочи
Спартак - Сочи: обзор матча 09 августа 2020
Спартак
09.08.2020, воскресенье, 20:00
Россия. Премьер-лига, 1 тур
2 : 2
Завершен
Сочи
8'
А. Соболев
10'
Д. Ларссон
15'
Д. Полоз (П)
90'
К. Нобоа (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Сочи
Желтая карточка
Н. Умяров
90'
+2
90'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
К. Нобоа
Желтая карточка
А. Максименко
89'
Желтая карточка
И. Гапонов
85'
84'
Замена
А. Заболотный
️️️️
Д. Полоз
Желтая карточка
А. Крал
83'
82'
Желтая карточка
Т. Маргасов
77'
Желтая карточка
Э. Набиуллин
Замена
Н. Умяров
️️️️
З. Бакаев
76'
Желтая карточка
Д. Ларссон
74'
72'
Замена
Э. Набиуллин
️️️️
И. Новосельцев
65'
Замена
А. Немченко
️️️️
Н. Бурмистров
Замена
Э. Понсе
️️️️
М. Глушенков
53'
Замена
И. Гапонов
️️️️
П. Маслов
53'
Травма
П. Маслов
49'
40'
Желтая карточка
С. Терехов
15'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Полоз
ГОЛ! 2:0!
Д. Ларссон
Пас отдал
З. Бакаев
10'
Желтая карточка
А. Соболев
8'
ГОЛ! 1:0!
А. Соболев
Пас отдал
Р. Зобнин
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
6
Айртон
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
39
Павел Маслов
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
7
Александр Соболев
ЦФ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
10
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Сочи
35
Сослан Джанаев
ВР
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
27
Кирилл Заика
ЦП
32
Сергей Терехов
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Владимир Федотов
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
18
Наиль Умяров
ОП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
20
Гус Тил
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
22
Анатолий Немченко
ЦП
10
Никита Колдунов
ЦП
11
Андрей Боковой
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
4-1-1-1-3
98
Максименко
6
Айртон
14
Джикия
2
Жиго
39
Маслов
33
Крал
47
Зобнин
7
Бакаев
10
Глушенков
17
Ларссон
7
Соболев
4-1-3-2
35
Джанаев
34
Маргасов
32
Мевля
45
Миладинович
99
Новосельцев
15
Цаллагов
16
Нобоа
27
Заика
32
Терехов
18
Бурмистров
7
Полоз
39
Маслов
95
Гапонов
95
Гапонов
39
Маслов
7
Бакаев
18
Умяров
18
Умяров
7
Бакаев
10
Глушенков
9
Понсе
9
Понсе
10
Глушенков
18
Бурмистров
22
Немченко
22
Немченко
18
Бурмистров
99
Новосельцев
3
Набиуллин
3
Набиуллин
99
Новосельцев
7
Полоз
91
Заболотный
91
Заболотный
7
Полоз
Остались в запасе
Спартак
Сочи
15
Николай Рассказов
ПВ
61
Илья Голосов
ЛЗ
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
32
Артем Ребров
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
20
Гус Тил
АП
Главный тренер
Доменико Тедеско
11
Андрей Боковой
ПВ
12
Николай Заболотный
ВР
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
10
Никита Колдунов
ЦП
Главный тренер
Владимир Федотов
Остались в запасе
15
Николай Рассказов
ПВ
61
Илья Голосов
ЛЗ
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
32
Артем Ребров
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
20
Гус Тил
АП
Остались в запасе
11
Андрей Боковой
ПВ
12
Николай Заболотный
ВР
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
10
Никита Колдунов
ЦП
Главный тренер
Доменико Тедеско
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Спартак - Сочи
6
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
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