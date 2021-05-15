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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-2 - Чертаново
Спартак-2 - Чертаново: обзор матча 15 мая 2021
Спартак-2
15.05.2021, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 42 тур
4 : 3
Завершен
Чертаново
39'
С. Мельников
59'
В. Шитов
66'
П. Роша (П)
73'
С. Мельников
25'
И. Молтенинов
49'
Д. Тюменцев
90+3'
А. Радионов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-2 - Чертаново
90'
+3
ГОЛ! 4:3!
А. Радионов
Желтая карточка
Л. Миронов
90'
+1
Замена
К. Шильцов
️️️️
П. Роша
85'
Замена
И. Голосов
️️️️
А. Ташаев
80'
78'
Желтая карточка
Ю. Завезен
ГОЛ! 4:2!
С. Мельников
73'
ГОЛ с пенальти! 3:2!
П. Роша
66'
65'
Желтая карточка
Я. Гудков
60'
Замена
А. Соколов
️️️️
Е. Рудковский
ГОЛ! 2:2!
В. Шитов
59'
58'
Желтая карточка
Д. Кутин
52'
Замена
Я. Гудков
️️️️
А. Алексеев
49'
ГОЛ! 1:2!
Д. Тюменцев
46'
Замена
Ю. Завезен
️️️️
Н. Сулейманов
46'
Замена
К. Ляхов
️️️️
А. Канищев
41'
Желтая карточка
Е. Рудковский
ГОЛ! 1:1!
С. Мельников
39'
25'
ГОЛ! 0:1!
И. Молтенинов
22'
Замена
Д. Молодняков
️️️️
Л. Герчиков
Замена
И. Муминов
️️️️
Д. Денисов
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-2
1
Тимур Акмурзин
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
35
Леонид Миронов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
21
Степан Мельников
ЛВ
32
Педро Роша
ЛВ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
88
Александр Ташаев
ПВ
9
Степан Оганесян
ПВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Чертаново
55
Александр Радионов
ВР
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
13
Владимир Бартасевич
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
6
Никита Сулейманов
ОП
10
Егор Рудковский
ЦП
7
Александр Канищев
АП
15
Даниил Тюменцев
АП
68
Леонид Герчиков
ПВ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Дмитриев
Спартак-2
1
Антон Шитов
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
27
Ильяс Муминов
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
17
Илья Голятов
ЦФ
Чертаново
31
Илья Абаев
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
4
Данила Молодняков
ЦЗ
30
Константин Ляхов
ПЗ
13
Михаил Лямзин
ОП
18
Артем Соколов
АП
22
Юрий Завезен
ПП
18
Дмитрий Молчанов
ЦФ
4-1-3-2
1
Акмурзин
36
Воропаев
3
Петрунин
35
Миронов
97
Денисов
6
Сунгатулин
32
Роша
21
Мельников
9
Оганесян
73
Шитов
88
Ташаев
3-1-1-3-2
55
Радионов
5
Кутин
13
Бартасевич
27
Алексеев
6
Сулейманов
10
Рудковский
68
Герчиков
15
Тюменцев
9
Пиняев
84
Молтенинов
7
Канищев
88
Ташаев
61
Голосов
61
Голосов
88
Ташаев
97
Денисов
27
Муминов
27
Муминов
97
Денисов
32
Роша
7
Шильцов
7
Шильцов
32
Роша
7
Канищев
30
Ляхов
30
Ляхов
7
Канищев
68
Герчиков
4
Молодняков
4
Молодняков
68
Герчиков
27
Алексеев
66
Гудков
66
Гудков
27
Алексеев
10
Рудковский
18
Соколов
18
Соколов
10
Рудковский
6
Сулейманов
22
Завезен
22
Завезен
6
Сулейманов
Остались в запасе
Спартак-2
Чертаново
1
Антон Шитов
ВР
17
Илья Голятов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
13
Михаил Лямзин
ОП
18
Дмитрий Молчанов
ЦФ
31
Илья Абаев
ВР
Главный тренер
Андрей Дмитриев
Остались в запасе
1
Антон Шитов
ВР
17
Илья Голятов
ЦФ
Остались в запасе
13
Михаил Лямзин
ОП
18
Дмитрий Молчанов
ЦФ
31
Илья Абаев
ВР
Главный тренер
Евгений Бушманов
Главный тренер
Андрей Дмитриев
Статистика матча Спартак-2 - Чертаново
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
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Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
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Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Информация о матче
Стадион:
академии "Спартак"
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