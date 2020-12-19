Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Рейнджерс - Мазервелл
Рейнджерс - Мазервелл: обзор матча 19 декабря 2020
Рейнджерс
19.12.2020, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 18 тур
3 : 1
Завершен
Мазервелл
74'
К. Руф
82'
С. Иттен
90+5'
К. Руф
6'
К. Лэнг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рейнджерс - Мазервелл
ГОЛ! 3:1!
К. Руф
90'
+5
85'
Замена
S. Seedorf
️️️️
L. David Grimshaw
85'
Замена
Л. Полворт
️️️️
Р. Лами
85'
Замена
D. Cole
️️️️
R. Crawford
Замена
Б. Зунгу
️️️️
Р. Кент
83'
ГОЛ! 2:1!
С. Иттен
82'
81'
Желтая карточка
Д. Арчер
77'
Желтая карточка
Р. Лами
76'
Замена
Д. Уайт
️️️️
К. Лэнг
ГОЛ! 1:1!
К. Руф
74'
Замена
С. Иттен
️️️️
Д. Дефо
70'
65'
Замена
N. McGinley
️️️️
Т. Уотт
Замена
Я. Хаджи
️️️️
С. Эрфилд
62'
Замена
Д. Арибо
️️️️
Г. Камара
46'
6'
ГОЛ! 0:1!
К. Лэнг
Пас отдал
С. О'Доннелл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
7
Кемар Руф
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Мазервелл
31
Джордан Арчер
ВР
5
Рики Лами
ЦЗ
5
Марк О'Хара
ЦЗ
4
Liam David Grimshaw
ЦЗ
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ЦП
14
Robbie Crawford
ЦП
10
Каллум Лэнг
ПВ
32
Тони Уотт
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
34
Бонгани Зунгу
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
7
Брэндон Баркер
ЦФ
10
Седрик Иттен
ЦФ
21
Грег Стюарт
ЦФ
Мазервелл
22
Barry Maguire
ЦЗ
22
Макс Джонстон
ПЗ
31
Лайам Полворт
ЦП
0
A. Chapman
ЦФ
10
Джордан Уайт
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
19
Nathan McGinley
ЦФ
44
Devante Cole
ЦФ
17
Sherwin Seedorf
ЦФ
4-3-1-2
1
МакГрегор
3
Баришич
6
Голдсон
22
Хеландер
2
Тавернье
37
Эрфилд
10
Дэвис
18
Камара
77
Кент
9
Дефо
7
Руф
3-2-2-1-1
31
Арчер
4
15
31
Галлахер
2
О'Доннелл
5
О'Хара
16
Кэмпбелл
14
10
Лэнг
32
Уотт
37
Эрфилд
10
Хаджи
10
Хаджи
37
Эрфилд
77
Кент
34
Зунгу
34
Зунгу
77
Кент
18
Камара
18
Арибо
18
Арибо
18
Камара
9
Дефо
10
Иттен
10
Иттен
9
Дефо
10
Лэнг
10
Уайт
10
Уайт
10
Лэнг
32
Уотт
19
19
32
Уотт
5
Лами
31
Полворт
31
Полворт
5
Лами
14
44
44
14
4
17
17
4
Остались в запасе
Рейнджерс
Мазервелл
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
33
Джон МакЛафлин
ВР
7
Брэндон Баркер
ЦФ
21
Грег Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
0
A. Chapman
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
22
Макс Джонстон
ПЗ
22
Barry Maguire
ЦЗ
Главный тренер
Марк Макги
Остались в запасе
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
33
Джон МакЛафлин
ВР
7
Брэндон Баркер
ЦФ
21
Грег Стюарт
ЦФ
Остались в запасе
0
A. Chapman
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
22
Макс Джонстон
ПЗ
22
Barry Maguire
ЦЗ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Главный тренер
Марк Макги
Статистика матча Рейнджерс - Мазервелл
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Информация о матче
Стадион:
Айброкс
Новости команд
Все
Рейнджерс
Мазервелл
«Фрайбург» – «Мазервелл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Яблонец» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Фрайбург» – «Мазервелл»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Яблонец» – «Рейнджерс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Рейнджерс» – «Яблонец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Яблонец» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Яблонец» – «Рейнджерс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Рейнджерс» – «Яблонец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
Клуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
19 августа
«Рейнджерс» – «Яблонец»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Фрайбург» – «Мазервелл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Фрайбург» – «Мазервелл»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Мазервелл» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Мазервелл» – «Фрайбург»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Мазервелл» – «ХИК»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+