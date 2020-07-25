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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Денизлиспор - Анкарагюджю
Денизлиспор - Анкарагюджю: обзор матча 25 июля 2020
Денизлиспор
25.07.2020, суббота, 21:00
Турция. Суперлига, 34 тур
0 : 1
Завершен
Анкарагюджю
90+4'
И. Парлак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Денизлиспор - Анкарагюджю
90'
+4
ГОЛ! 0:1!
И. Парлак
Пас отдал
G. Rivas
Желтая карточка
H. Altıntaş
90'
+3
86'
Замена
И. Парлак
️️️️
E. Scarione
Желтая карточка
I. Aissati
84'
Замена
T. Lopes
️️️️
З. Явру
80'
75'
Замена
G. Rivas
️️️️
F. Tultak
Замена
О. Эступиньян
️️️️
H. Rodallega
75'
70'
Желтая карточка
Э. Айгерен
Замена
O. Sahan
️️️️
R. Niyaz
65'
63'
Замена
M. Akan
️️️️
К. Михаляк
46'
Замена
Э. Айгерен
️️️️
S. AgÃ§ay
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Денизлиспор
1
Hüseyin Altıntaş
ВР
18
Зеки Явру
ЦЗ
21
Zakarya Bergdich
ЦЗ
22
Mustafa Yumlu
ЦЗ
15
Oguz Yilmaz
ЦЗ
5
Исаак Сакей
ЦП
10
Ismail Aissati
ЦП
9
Hadi Sacko
ЦП
22
Радослав Муравски
ЦП
20
Recep Niyaz
ЦФ
11
Hugo Rodallega
ЦФ
Анкарагюджю
1
Корджан Челикай
ВР
78
Fatih Tultak
ЦЗ
13
Ante Kulusic
ЦЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
3
Sedat AgÃ§ay
ЦП
23
Даниэль Лукасик
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
7
Ezequiel Scarione
ЦП
0
M. Stanojevic
ЦФ
12
Dever Orgill
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Денизлиспор
0
M. Ozkal
ЦЗ
2
Tiago Lopes
ЦЗ
60
ÃzgÃ¼r Ãek
ЦЗ
11
Sedat SahintÃ¼rk
ЦП
70
Olcay Sahan
ЦП
6
Marc Kibong Mbamba
ЦП
16
Asim Aksungur
ЦФ
44
Alihan Kalkan
ЦФ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
Анкарагюджю
11
Mahmut Akan
ЦЗ
17
Эндер Айгерен
ЦП
10
Оркан Джинар
ЦП
80
Berke Gurbuz
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
30
Gelmin Rivas
ЦФ
4-4-2
1
18
Явру
22
15
21
5
Сакей
9
22
Муравски
10
11
20
3-4-3
1
Челикай
78
13
90
Карайел
23
Лукасик
12
Лобжанидзе
7
3
77
Михаляк
12
0
18
Явру
2
2
18
Явру
20
70
70
20
11
19
Эступиньян
19
Эступиньян
11
77
Михаляк
11
11
77
Михаляк
3
17
Айгерен
17
Айгерен
3
7
23
Парлак
23
Парлак
7
78
30
30
78
Остались в запасе
Денизлиспор
Анкарагюджю
16
Asim Aksungur
ЦФ
0
M. Ozkal
ЦЗ
60
ÃzgÃ¼r Ãek
ЦЗ
11
Sedat SahintÃ¼rk
ЦП
6
Marc Kibong Mbamba
ЦП
44
Alihan Kalkan
ЦФ
80
Berke Gurbuz
ЦФ
10
Оркан Джинар
ЦП
Главный тренер
Толунай Кафкас
Остались в запасе
16
Asim Aksungur
ЦФ
0
M. Ozkal
ЦЗ
60
ÃzgÃ¼r Ãek
ЦЗ
11
Sedat SahintÃ¼rk
ЦП
6
Marc Kibong Mbamba
ЦП
44
Alihan Kalkan
ЦФ
Остались в запасе
80
Berke Gurbuz
ЦФ
10
Оркан Джинар
ЦП
Главный тренер
Толунай Кафкас
Статистика матча Денизлиспор - Анкарагюджю
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 42 тур
Карагюмрюк
5 : 1
15.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 41 тур
Денизлиспор
1 : 4
11.05.2021
Галатасарай
Турция. Суперлига, 40 тур
Хатайспор
1 : 0
08.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 39 тур
Денизлиспор
0 : 1
02.05.2021
Ризеспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Кайсериспор
6 : 3
28.04.2021
Денизлиспор
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Информация о матче
Стадион:
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2024.04.19 09:55
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2023.12.15 10:02
1
В ФИФА отреагировали на избиение судьи в Турции
2023.12.13 14:57
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