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Вулверхэмптон - Арсенал
Вулверхэмптон - Арсенал: обзор матча 04 июля 2020
Вулверхэмптон
04.07.2020, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 33 тур
0 : 2
Завершен
Арсенал
43'
Б. Сака
86'
А. Ляказетт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Арсенал
90'
+1
Желтая карточка
Г. Джака
Замена
М. Гиббс-Уайт
️️️️
Ж. Моутинью
89'
88'
Желтая карточка
Л. Торрейра
86'
ГОЛ! 0:2!
А. Ляказетт
Пас отдал
Д. Уиллок
Желтая карточка
К. Коди
84'
83'
Замена
А. Ляказетт
️️️️
Э. Нкетиа
83'
Замена
Л. Торрейра
️️️️
Д. Себальос
79'
Желтая карточка
Э. Мэйтленд-Найлс
76'
Замена
Д. Уиллок
️️️️
Б. Сака
76'
Замена
Э. Бельерин
️️️️
С. Соареш
Желтая карточка
Р. Сайсс
75'
Замена
П. Нету
️️️️
М. Доэрти
72'
56'
Замена
Э. Мэйтленд-Найлс
️️️️
К. Тирни
Замена
Д. Жота
️️️️
Л. Дендокер
55'
43'
ГОЛ! 0:1!
Б. Сака
32'
Желтая карточка
Д. Луис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
21
Рубен Невеш
ОП
18
Леандер Дендокер
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
25
Даниэль Себальос
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
2
Оскар Буур
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
6
Бруну Жордау
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
9
Леонардо Кампана
ЦФ
7
Педру Нету
ЦФ
Арсенал
1
Мэтт Мейси
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
17
Рис Нелсон
ПВ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Патрисиу
15
Коди
29
Сайсс
2
Доэрти
17
Кастро
21
Невеш
30
Боли
18
Дендокер
8
Моутинью
24
Траоре
9
Хименес
3-3-1-1-2
1
Мартинес
63
Тирни
4
Луис
13
Мустафи
21
Соареш
34
Джака
23
Колашинац
25
Себальос
7
Сака
9
Нкетиа
7
Обамеянг
18
Дендокер
20
Жота
20
Жота
18
Дендокер
8
Моутинью
10
Гиббс-Уайт
10
Гиббс-Уайт
8
Моутинью
2
Доэрти
7
Нету
7
Нету
2
Доэрти
21
Соареш
2
Бельерин
2
Бельерин
21
Соареш
25
Себальос
34
Торрейра
34
Торрейра
25
Себальос
7
Сака
28
Уиллок
28
Уиллок
7
Сака
63
Тирни
2
Мэйтленд-Найлс
2
Мэйтленд-Найлс
63
Тирни
9
Нкетиа
91
Ляказетт
91
Ляказетт
9
Нкетиа
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Арсенал
19
Рубен Винагре
ЛЗ
9
Леонардо Кампана
ЦФ
26
Джон Радди
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
2
Оскар Буур
ЦЗ
6
Бруну Жордау
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
17
Рис Нелсон
ПВ
1
Мэтт Мейси
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
19
Рубен Винагре
ЛЗ
9
Леонардо Кампана
ЦФ
26
Джон Радди
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
2
Оскар Буур
ЦЗ
6
Бруну Жордау
ЦП
Остались в запасе
17
Рис Нелсон
ПВ
1
Мэтт Мейси
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Вулверхэмптон - Арсенал
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Информация о матче
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