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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Шахтер - Слуцк
Шахтер - Слуцк: обзор матча 17 апреля 2020
Шахтер
17.04.2020, пятница, 19:30
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
1 : 2
Завершен
Слуцк
89'
Ю. Кендыш
25'
Ю. Козлов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Слуцк
90'
+5
Желтая карточка
B. Pankratov
ГОЛ! 1:1!
Ю. Кендыш
Пас отдал
D. Bodul
89'
83'
Замена
️️️️
E. Semenov
Замена
A. Llullaku
️️️️
И. Иванович
78'
Замена
Д. Подстрелов
️️️️
С. Баланович
70'
66'
Замена
A. Serdyuk
️️️️
A. Gafar
62'
Желтая карточка
А. Анюкевич
Пенальти не реализован!
D. Bodul
53'
51'
Вторая желтая
Д. Образов
Замена
В. Лисакович
️️️️
G. Diasamidze
46'
43'
Желтая карточка
Д. Образов
40'
Замена
V. Trubila
️️️️
M. Buraev
Желтая карточка
Р. Хадаркевич
39'
Желтая карточка
С. Политевич
30'
25'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Козлов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Александр Гутор
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
37
Юлиус Сзоке
ЦП
77
Юрий Кендыш
ЦП
0
G. Diasamidze
ЦП
7
Игор Иванович
ЦФ
0
D. Bodul
ЦФ
18
Tin Vukmanić
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Слуцк
30
Boris Pankratov
ВР
20
Денис Образов
ЦЗ
25
Sergey Chebotaev
ЦЗ
18
Souleymane Koanda
ЦЗ
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
0
Y. Teterenko
ЦП
0
M. Buraev
ЦП
8
Egor Semenov
ЦП
17
Umar Bala Mohammed
ЦП
10
Юрий Козлов
ЦП
77
A. Gafar
ЦФ
Шахтер
93
Zarija Lambulić
ЦЗ
8
Александр Селява
ОП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
35
Pavel Chesnovsky
ЦФ
33
Виктор Сотников
ЦФ
27
Александр Булычев
ЦФ
7
Azdren Llullaku
ЦФ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
Слуцк
8
Сослан Такулов
ЦЗ
0
V. Trubila
ЦЗ
23
Igor Bobko
ЦП
26
Драман Салу
ЦП
11
Vladislav Sychev
ЦП
30
Илья Брановец
ЦФ
77
Alan Koroev
ЦФ
0
A. Serdyuk
ЦФ
4-3-3
30
Гутор
23
Баланович
4
Хадаркевич
66
Политевич
5
Бурко
37
Сзоке
77
Кендыш
0
18
0
7
Иванович
4-5-1
30
25
18
14
Анюкевич
20
Образов
0
8
17
10
Козлов
0
77
23
Баланович
98
Подстрелов
98
Подстрелов
23
Баланович
7
Иванович
7
7
7
Иванович
0
99
Лисакович
99
Лисакович
0
0
0
0
0
77
0
0
77
Остались в запасе
Шахтер
Слуцк
8
Александр Селява
ОП
93
Zarija Lambulić
ЦЗ
35
Pavel Chesnovsky
ЦФ
33
Виктор Сотников
ЦФ
27
Александр Булычев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
8
Сослан Такулов
ЦЗ
23
Igor Bobko
ЦП
26
Драман Салу
ЦП
11
Vladislav Sychev
ЦП
30
Илья Брановец
ЦФ
77
Alan Koroev
ЦФ
Остались в запасе
8
Александр Селява
ОП
93
Zarija Lambulić
ЦЗ
35
Pavel Chesnovsky
ЦФ
33
Виктор Сотников
ЦФ
27
Александр Булычев
ЦФ
Остались в запасе
8
Сослан Такулов
ЦЗ
23
Igor Bobko
ЦП
26
Драман Салу
ЦП
11
Vladislav Sychev
ЦП
30
Илья Брановец
ЦФ
77
Alan Koroev
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Шахтер - Слуцк
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
24.10.2026
Слоним-2017
Информация о матче
Стадион:
Строитель
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