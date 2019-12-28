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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Анкарагюджю - Денизлиспор
Анкарагюджю - Денизлиспор: обзор матча 28 декабря 2019
Анкарагюджю
28.12.2019, суббота, 15:00
Турция. Суперлига, 17 тур
2 : 2
Завершен
Денизлиспор
66'
О. Скарионе
84'
О. Скарионе
22'
М. Юмлу
45+1'
У. Родальега
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анкарагюджю - Денизлиспор
ГОЛ! 2:2!
О. Скарионе
Пас отдал
Т. Пинту
84'
ГОЛ! 1:2!
О. Скарионе
Пас отдал
Т. Пинту
66'
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
У. Родальега
Желтая карточка
Д. Орджилл
44'
22'
ГОЛ! 0:1!
М. Юмлу
10'
Красная карточка
М. Барроу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анкарагюджю
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
2
Михал Пождан
ЦП
91
Рикардо Фати
ЦП
5
Девер Орджилл
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Денизлиспор
22
Мустафа Юмлу
ЦЗ
14
Исмаил Айссати
ЦП
10
Олкай Шахан
ЦП
5
Исаак Сакей
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
9
Хади Сако
ЦФ
Анкарагюджю
5
Оскар Скарионе
ЦП
19
Вильфред Мок
ЦП
82
Айдын Карабулут
ЦП
9
Заур Садаев
ЦФ
Денизлиспор
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
14
Марк Кибонг Мбамба
ЦП
17
Мехмет Акйюз
ЦФ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
2-2-1
70
Кициу
8
Пинту
2
Пождан
91
Фати
5
Орджилл
1-4-2
22
Юмлу
10
Шахан
5
Сакей
77
Барроу
14
Айссати
9
Сако
23
Родальега
Остались в запасе
Анкарагюджю
Денизлиспор
5
Оскар Скарионе
ЦП
19
Вильфред Мок
ЦП
82
Айдын Карабулут
ЦП
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
14
Марк Кибонг Мбамба
ЦП
17
Мехмет Акйюз
ЦФ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
Остались в запасе
5
Оскар Скарионе
ЦП
19
Вильфред Мок
ЦП
82
Айдын Карабулут
ЦП
9
Заур Садаев
ЦФ
Остались в запасе
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
14
Марк Кибонг Мбамба
ЦП
17
Мехмет Акйюз
ЦФ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Статистика матча Анкарагюджю - Денизлиспор
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 42 тур
Карагюмрюк
5 : 1
15.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 41 тур
Денизлиспор
1 : 4
11.05.2021
Галатасарай
Турция. Суперлига, 40 тур
Хатайспор
1 : 0
08.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 39 тур
Денизлиспор
0 : 1
02.05.2021
Ризеспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Кайсериспор
6 : 3
28.04.2021
Денизлиспор
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
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Анкарагюджю
Денизлиспор
«Бешикташ» – «Анкарагюджю»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2024
2024.04.19 09:55
Президент «Анкарагюджю» получил наказание за атаку на судью
2023.12.15 10:02
1
В ФИФА отреагировали на избиение судьи в Турции
2023.12.13 14:57
Турецкий судья Мелер раскрыл подробности нападения президента «Анкарагюджю»
2023.12.12 21:40
3
Эрдоган отреагировал на избиение судьи в матче чемпионата Турции
2023.12.12 13:50
1
«Бешикташ» – «Анкарагюджю»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2024
2024.04.19 09:55
Президент «Анкарагюджю» получил наказание за атаку на судью
2023.12.15 10:02
1
В ФИФА отреагировали на избиение судьи в Турции
2023.12.13 14:57
Турецкий судья Мелер раскрыл подробности нападения президента «Анкарагюджю»
2023.12.12 21:40
3
Эрдоган отреагировал на избиение судьи в матче чемпионата Турции
2023.12.12 13:50
1
Суперлига. «Антальяспор» с Кудряшовым победил «Денизлиспор» и покинул зону вылета
2020.01.26 16:08
1
Журналист Егоров: «Денизлиспор» может арендовать Джано с условием, что «Спартак» выплатит 60% зарплаты. Но турки ищут и другие варианты»
2020.01.08 12:38
5
Aksam: «Спартак» согласился отдать Джано в аренду «Денизлиспору»
2019.12.27 16:38
9
Джано может перейти в «Денизлиспор», «Спартак» готов часть зарплаты игрока взять на себя
2019.12.23 14:30
8
Фанат «Денизлиспора» наблюдал за игрой команды с крана. Болельщику запретили посещать стадион
2018.04.29 00:52
1
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