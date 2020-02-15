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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Остенде - Кортрейк
Остенде - Кортрейк: обзор матча 15 февраля 2020
Остенде
15.02.2020, суббота, 22:00
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
0 : 3
Завершен
Кортрейк
90+1'
Х. ван дер Брюгген
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Остенде - Кортрейк
90'
+1
ГОЛ! 0:1!
Х. ван дер Брюгген
Пас отдал
Л. Азуни
Желтая карточка
Л. Верстраэт
79'
74'
Желтая карточка
К. Д'Хаен
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Остенде
28
Вилльям Дютуа
ВР
25
Бубакар Санне
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
27
Брехт Капон
ЦЗ
33
Луи Верстраэт
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
26
Адама Ньян
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Кортрейк
16
Адам Якубек
ВР
28
Ханнес ван дер Брюгген
ОП
5
Ларри Азуни
ЦП
30
Кристоф Д'Хаен
ЦП
10
Эрве Каж
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
Главный тренер
Патрик Деман
Остенде
40
Фабрис Ондоа
ВР
22
Ари Фрейр Скуласон
ЦП
20
Михель Йонкхир
ЦП
10
Ренато Нето
ЦП
26
Идрисса Силла
ЦФ
Кортрейк
89
Себастьян Брюззезе
ВР
7
Файз Селемани
ЦЗ
8
Евгений Макаренко
ЦП
23
Кристоф Лепуан
ЦП
28
Эрик Оканси
ЦФ
3-2-1
28
Дютуа
25
Санне
4
Фас
27
Капон
33
Верстраэт
17
Юлсагер
26
Ньян
1-4
16
Якубек
28
ван дер Брюгген
30
Д'Хаен
10
Каж
4
де Сар
5
Азуни
Остались в запасе
Остенде
Кортрейк
40
Фабрис Ондоа
ВР
22
Ари Фрейр Скуласон
ЦП
20
Михель Йонкхир
ЦП
10
Ренато Нето
ЦП
26
Идрисса Силла
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
89
Себастьян Брюззезе
ВР
7
Файз Селемани
ЦЗ
8
Евгений Макаренко
ЦП
23
Кристоф Лепуан
ЦП
28
Эрик Оканси
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Остались в запасе
40
Фабрис Ондоа
ВР
22
Ари Фрейр Скуласон
ЦП
20
Михель Йонкхир
ЦП
10
Ренато Нето
ЦП
26
Идрисса Силла
ЦФ
Остались в запасе
89
Себастьян Брюззезе
ВР
7
Файз Селемани
ЦЗ
8
Евгений Макаренко
ЦП
23
Кристоф Лепуан
ЦП
28
Эрик Оканси
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Главный тренер
Патрик Деман
Статистика матча Остенде - Кортрейк
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
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27 января
Защитник «Локомотива» пройдет просмотр в клубе второй Бундеслиги
8 января
1
«Локомотив» выставил на трансфер 8 игроков
2025.12.17 19:53
2
Стало известно, когда с «Локомотива» снимут запрет на регистрацию новых игроков
2025.06.29 10:56
1
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2025.06.26 13:26
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