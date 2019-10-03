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Лига Европы 2026/2027
Янг Бойз - Рейнджерс
Янг Бойз - Рейнджерс: обзор матча 03 октября 2019
Янг Бойз
03.10.2019, четверг, 19:55
Лига Европы, группа G, 2 тур
2 : 1
Завершен
Рейнджерс
50'
Р. Ассале
90+3'
К. Фасснахт
44'
А. Морелос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Янг Бойз - Рейнджерс
ГОЛ! 2:1!
К. Фасснахт
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
С. Дэвис
90'
+1
Желтая карточка
Д. Тавернье
Желтая карточка
Ф. Соренсен
52'
ГОЛ! 1:1!
Р. Ассале
Пас отдал
У. Гарсия
50'
44'
ГОЛ! 0:1!
А. Морелос
Пас отдал
Б. Баришич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
10
Джанлука Гаудино
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
27
Рожер Ассале
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
9
Олувасейи Ожо
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
8
Райан Джек
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Янг Бойз
1
Марко Вельфли
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
Рейнджерс
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
25
Никола Катич
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
16
Энди Халлидэй
ЦП
21
Грег Стюарт
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
4-3-2
16
фон Бальмус
25
Гарсия
28
Лустенбергер
4
Соренсен
17
Джанко
10
Гаудино
20
Эбишер
16
Фасснахт
27
Ассале
17
Нсаме
4-5-1
1
МакГрегор
2
Тавернье
6
Голдсон
22
Хеландер
3
Баришич
9
Ожо
37
Эрфилд
8
Джек
18
Камара
10
Дэвис
9
Морелос
Остались в запасе
Янг Бойз
Рейнджерс
13
Муми Нгамале
ЛВ
1
Марко Вельфли
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
Главный тренер
Херардо Сеоане
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
25
Никола Катич
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
16
Энди Халлидэй
ЦП
21
Грег Стюарт
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Остались в запасе
13
Муми Нгамале
ЛВ
1
Марко Вельфли
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
Остались в запасе
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
25
Никола Катич
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
16
Энди Халлидэй
ЦП
21
Грег Стюарт
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Главный тренер
Стивен Джеррард
Статистика матча Янг Бойз - Рейнджерс
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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