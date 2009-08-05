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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Спартак - ФК Москва
Спартак - Москва: обзор матча 05 августа 2009
Спартак
05.08.2009, среда, 19:00
Россия. Кубок, 1/8 финала
1 : 2
Завершен
Москва
11'
Е. Макеев
29'
Э. Чеснаускис
77'
И. Стрелков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Москва
+4
Замена
П. Голышев
️️️️
А. Самедов
+1
Замена
А. Ставпец
️️️️
И. Стрелков
Замена
В. Рыжков
️️️️
Ибсон
+1
ГОЛ! 1:2!
И. Стрелков
Замена
Ибсон
️️️️
В. Быстров
Замена
А. Маренич
️️️️
З. Вукич
Красная карточка
С. Ковальчук
Замена
П. Яковлев
️️️️
К. Майдана
ГОЛ! 1:1!
Э. Чеснаускис
Желтая карточка
Э. Чеснаускис
15'
Желтая карточка
Д. Тарасов
ГОЛ! 1:0!
Е. Макеев
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
35
Сослан Джанаев
ВР
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
8
Кристиан Майдана
ЛП
5
Кариока
ЦП
39
Сергей Ковальчук
ЦП
12
Алекс
АП
34
Владимир Быстров
ПП
11
Веллитон
ЦФ
Главный тренер
Сергей Родионов
Москва
30
Юрий Жевнов
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
7
Александр Шешуков
ОП
17
Алексей Ребко
ЦП
9
Звономир Вукич
АП
19
Александр Самедов
ПП
12
Игорь Стрелков
ЦФ
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
20
Игнас Дедура
ЦЗ
34
Ренат Сабитов
ЦП
80
Ибсон
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
Москва
1
Антон Амельченко
ВР
20
Акес Дакоста
ЛЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
71
Александр Маренич
ЛП
10
Артур Рылов
ПП
16
Александр Ставпец
ПВ
72
Павел Голышев
ЦФ
4-4-1-1
35
Джанаев
18
Паршивлюк
25
Йиранек
30
Фатхи
34
Макеев
8
Майдана
5
Кариока
39
Ковальчук
34
Быстров
12
Алекс
11
Веллитон
3-2-3-1-1
30
Жевнов
14
Набабкин
88
Григалава
24
Епуряну
23
Тарасов
7
Шешуков
19
Самедов
17
Ребко
88
Чеснаускис
9
Вукич
12
Стрелков
34
Быстров
80
Ибсон
80
Ибсон
34
Быстров
Ибсон
28
Рыжков
28
Рыжков
Ибсон
8
Майдана
91
Яковлев
91
Яковлев
8
Майдана
9
Вукич
71
Маренич
71
Маренич
9
Вукич
12
Стрелков
16
Ставпец
16
Ставпец
12
Стрелков
19
Самедов
72
Голышев
72
Голышев
19
Самедов
Остались в запасе
Спартак
Москва
30
Сергей Песьяков
ВР
20
Игнас Дедура
ЦЗ
34
Ренат Сабитов
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
Главный тренер
Сергей Родионов
1
Антон Амельченко
ВР
20
Акес Дакоста
ЛЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
10
Артур Рылов
ПП
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
20
Игнас Дедура
ЦЗ
34
Ренат Сабитов
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
Остались в запасе
1
Антон Амельченко
ВР
20
Акес Дакоста
ЛЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
10
Артур Рылов
ПП
Главный тренер
Сергей Родионов
Статистика матча Спартак - Москва
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур
Олимп-Долгопрудный
5 : 1
04.06.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
Москва
3 : 6
28.05.2017
Сочи
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Динамо-2
1 : 0
21.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 22 тур
Домодедово
3 : 2
18.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
Москва
6 : 1
15.05.2017
Торпедо Вл
Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Помощники судьи:
И. Барышников
С. Хральцов (оба - Москва)
Делегат:
С. Анохин (Москва)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:45 (прямая)
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