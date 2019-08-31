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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Кортрейк - Остенде
Кортрейк - Остенде: обзор матча 31 августа 2019
Кортрейк
31.08.2019, суббота, 21:00
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
2 : 2
Завершен
Остенде
67'
Э. Оканси
75'
Ж. де Сар
35'
И. Силла
89'
А. Фрейр Скуласон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кортрейк - Остенде
89'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
А. Фрейр Скуласон
Желтая карточка
Ж. де Сар
83'
76'
Желтая карточка
К. Вандендрище
ГОЛ! 2:1!
Ж. де Сар
75'
ГОЛ! 1:1!
Э. Оканси
67'
35'
ГОЛ! 0:1!
И. Силла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кортрейк
89
Себастьян Брюззезе
ВР
28
Ханнес ван дер Брюгген
ОП
4
Жульен де Сар
ЦП
23
Кристоф Лепуан
ЦП
30
Кристоф Д'Хаен
ЦП
28
Эрик Оканси
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Остенде
28
Вилльям Дютуа
ВР
4
Вут Фас
ЦЗ
26
Кевин Вандендрище
ЦП
55
Фернандо Канесин
ЦП
22
Ари Фрейр Скуласон
ЦП
26
Идрисса Силла
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Кортрейк
16
Адам Якубек
ВР
5
Ларри Азуни
ЦП
70
Имо Эзекиель
ЦФ
Остенде
40
Фабрис Ондоа
ВР
10
Ренато Нето
ЦП
1-3-1
89
Брюззезе
28
ван дер Брюгген
4
де Сар
23
Лепуан
30
Д'Хаен
28
Оканси
1-3-1
28
Дютуа
4
Фас
26
Вандендрище
55
Канесин
22
Скуласон
26
Силла
Остались в запасе
Кортрейк
Остенде
16
Адам Якубек
ВР
5
Ларри Азуни
ЦП
70
Имо Эзекиель
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
40
Фабрис Ондоа
ВР
10
Ренато Нето
ЦП
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Остались в запасе
16
Адам Якубек
ВР
5
Ларри Азуни
ЦП
70
Имо Эзекиель
ЦФ
Остались в запасе
40
Фабрис Ондоа
ВР
10
Ренато Нето
ЦП
Главный тренер
Бернд Шторк
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Статистика матча Кортрейк - Остенде
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Информация о матче
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