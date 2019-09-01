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Расписание матчей
МЛС 2026
Портленд - Реал Солт-Лейк
Портленд - Реал Солт-Лейк: обзор матча 01 сентября 2019
Портленд
01.09.2019, воскресенье, 05:30
США. МЛС
1 : 0
Завершен
Реал Солт-Лейк
16'
Д. Валери
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Портленд - Реал Солт-Лейк
Желтая карточка
К. Дьельна
66'
ГОЛ! 1:0!
Д. Валери
16'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портленд
12
Стив Кларк
ВР
28
Билл Туилома
ЦЗ
26
Клод Дьельна
ЦЗ
21
Диего Чара
ЦП
8
Диего Валери
ЦП
Главный тренер
Фил Невилл
Реал Солт-Лейк
18
Ник Римандо
ВР
15
Жустен Глад
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
25
Донни Тойя
ЦЗ
25
Эвертон Луис
ЦП
22
Келин Роу
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
Главный тренер
Фредди Хуарес
Портленд
24
Энди Поло
ПВ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
Реал Солт-Лейк
8
Жоао Плата
ЦФ
2-2
12
Кларк
28
Туилома
26
Дьельна
21
Чара
8
Валери
3-3
18
Римандо
15
Глад
5
Онуоха
25
Тойя
25
Луис
22
Роу
11
Русняк
Остались в запасе
Портленд
Реал Солт-Лейк
24
Энди Поло
ПВ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
8
Жоао Плата
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Остались в запасе
24
Энди Поло
ПВ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
Остались в запасе
8
Жоао Плата
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Главный тренер
Фредди Хуарес
Статистика матча Портленд - Реал Солт-Лейк
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
- : -
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
25.10.2026
Сент-Луис
Информация о матче
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Портленд
Реал Солт-Лейк
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