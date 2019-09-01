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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Инглэнд Революшн - Торонто
Нью-Инглэнд Революшн - Торонто: обзор матча 01 сентября 2019
Нью-Инглэнд Революшн
01.09.2019, воскресенье, 02:30
США. МЛС
1 : 1
Завершен
Торонто
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Нью-Инглэнд Революшн - Торонто
57'
Желтая карточка
К. Мавинга
Желтая карточка
Э. Фаррелл
37'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Инглэнд Революшн
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
29
Вилфрид Заибо
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
17
Хуан Агудело
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Торонто
17
Крис Мавинга
ЦЗ
10
Николя Бенезе
ЦП
4
Майкл Брэдли
ЦП
8
Марко Дельгадо
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
Главный тренер
Крис Армас
Нью-Инглэнд Революшн
18
Брэд Найтон
ВР
2
Халил Анибаба
ЦЗ
20
Антонио Млинар
ЦП
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
77
Диего Факундес
ЦФ
Торонто
25
Алекс Боно
ВР
5
Эштон Морган
ЦЗ
3
Дрю Мур
ЦЗ
14
Ник ДеЛеон
ЦП
21
Джонатан Осорио
ЦП
2-2-1
88
Фаррелл
28
Мансьенн
29
Заибо
10
Хиль
17
Агудело
1-4
17
Мавинга
4
Брэдли
8
Дельгадо
8
Посуэло
10
Бенезе
Остались в запасе
Нью-Инглэнд Революшн
Торонто
18
Брэд Найтон
ВР
2
Халил Анибаба
ЦЗ
20
Антонио Млинар
ЦП
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
77
Диего Факундес
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
25
Алекс Боно
ВР
5
Эштон Морган
ЦЗ
3
Дрю Мур
ЦЗ
14
Ник ДеЛеон
ЦП
21
Джонатан Осорио
ЦП
Главный тренер
Крис Армас
Остались в запасе
18
Брэд Найтон
ВР
2
Халил Анибаба
ЦЗ
20
Антонио Млинар
ЦП
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
77
Диего Факундес
ЦФ
Остались в запасе
25
Алекс Боно
ВР
5
Эштон Морган
ЦЗ
3
Дрю Мур
ЦЗ
14
Ник ДеЛеон
ЦП
21
Джонатан Осорио
ЦП
Главный тренер
Калеб Портер
Главный тренер
Крис Армас
Статистика матча Нью-Инглэнд Революшн - Торонто
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
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