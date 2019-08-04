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Расписание матчей
МЛС 2026
Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Сити
Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Сити: обзор матча 04 августа 2019
Реал Солт-Лейк
04.08.2019, воскресенье, 05:00
США. МЛС
3 : 1
Завершен
Нью-Йорк Сити
75'
А. Русняк
4'
А. Ринг
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Сити
90'
+2
Желтая карточка
Р. Матаррита
ГОЛ! 1:1!
А. Русняк
Пас отдал
К. Беккерман
75'
74'
Желтая карточка
А. Ринг
Желтая карточка
К. Беккерман
68'
Желтая карточка
Э. Луис
45'
+2
4'
ГОЛ! 0:1!
А. Ринг
Пас отдал
А. Тиннерхольм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Солт-Лейк
18
Ник Римандо
ВР
15
Жустен Глад
ЦЗ
25
Донни Тойя
ЦЗ
25
Эвертон Луис
ЦП
5
Кайл Беккерман
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
Главный тренер
Фредди Хуарес
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
25
Максим Шано
ЦЗ
3
Антон Тиннерхольм
ЦЗ
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
4
Александер Ринг
ЦП
28
Александру Митрица
ЦП
15
Эбенезер Офори
ЦП
Главный тренер
Ник Кашинг
Реал Солт-Лейк
5
Недум Онуоха
ЦЗ
8
Жоао Плата
ЦФ
Нью-Йорк Сити
41
Брэд Стувер
ВР
15
Эрик Миллер
ПЗ
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
2-3
18
Римандо
15
Глад
25
Тойя
25
Луис
5
Беккерман
11
Русняк
3-3
1
Джонсон
25
Шано
3
Тиннерхольм
22
Матаррита
4
Ринг
28
Митрица
15
Офори
Остались в запасе
Реал Солт-Лейк
Нью-Йорк Сити
5
Недум Онуоха
ЦЗ
8
Жоао Плата
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
15
Эрик Миллер
ПЗ
41
Брэд Стувер
ВР
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
Главный тренер
Ник Кашинг
Остались в запасе
5
Недум Онуоха
ЦЗ
8
Жоао Плата
ЦФ
Остались в запасе
15
Эрик Миллер
ПЗ
41
Брэд Стувер
ВР
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
Главный тренер
Фредди Хуарес
Главный тренер
Ник Кашинг
Статистика матча Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Сити
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
- : -
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
25.10.2026
Сент-Луис
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
Стадион:
Рио Тинто
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